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Почему рыбий жир был так популярен в СССР и куда он пропал?

Почему рыбий жир был так популярен в СССР и куда он пропал? (4 фото)

Автор:
03 ноября 2021 10:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   дети   детство   еда   рыбий жир   факты   фото   
459
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Детям, росшим в Советском союзе, полагалось принимать рыбий жир каждый день. У него был неприятный запах и горьковатый рыбный вкус, который отталкивал. Но для крепкого здоровья, по мнению врачей, он был незаменим.

Рыбий жир был настолько популярен, что про него снимали мультики, и рисовали плакаты, но в одночасье его перестали выписывать врачи и он исчез с аптечных полок.

Зачем же рыбий жир давали детям? И почему его запретили?


Разработка Петера Меллера

Фармацевт Петер Меллер однажды заметил, что норвежцы, употребляющие в пищу масло печени трески, гораздо реже болеют. Ученые, изучившие этот факт, пришли к выводу, что рыбий жир действительно положительно влияет на здоровье людей, так как содержит в себе много витаминов и полезных элементов. Особенно хорошо он помогал, по мнению врачей, от рахита. Единственный его минус был во вкусе и запахе.

Изначально рыбий жир добывали не из свежей рыбы. Во время ловли рыбаки закидывали очищенную печень трески в бочку, а когда она наполнялась, заколачивали крышку. В этой бочке печень хранилась несколько недель, пока рыболовы не возвращались домой. К этому моменту жир сам выделялся из продукта.

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Петер Меллер хотел избавиться от жуткого запаха рыбьего жира, поэтому разработал свой метод добычи продукта. Он придумал воздействовать на свежепойманную рыбу паром. Благодаря этому способу печень не успевала закиснуть, а значит и запах был менее едким. Также в рыбьем жире сохранялись все полезные элементы. Позже этот метод начали использовать в промышленном масштабе, а добыча жира стала повсеместным занятием, в том числе и в СССР.


Популярность рыбьего жира в СССР

Когда слава рыбьего жира докатилась до Советского Союза, врачи начали выписывать его при разных заболеваниях: рахите, анемии, золотухе, туберкулезе и других. Когда в 30-е годы XX века в СССР было налажено производство чудо-средства, детям начали его выписывать в качестве профилактического средства от развития болезней. После войны ежедневный прием рыбьего жира стал обязательным для детей.

В каждой семье был жир. Его давали даже малышам в детском саду. Каждому ребенку была положена 1 ложка в день этого чудо-средства. Ученые считали, что рыбий жир способен укрепить иммунитет, и уберечь детей от разных болезней, например, от гриппа и простуды. А врачи утверждали, что действительно те, кто употреблял его, болели гораздо реже. Кстати взрослые тоже принимали рыбий жир для профилактики заболеваний.


Власти СССР были полностью согласны с врачами и учеными, и всячески их поддерживали. Но в один момент, без объяснения причин, рыбий жир попадает под запрет на государственном уровне. Его больше нельзя выписывать для профилактики.


Запрет на употребление рыбьего жира

В 1970-ом становится возможным подробно изучить состав рыбьего жира. Ученые, воспользовавшись этим, обнаруживают, что помимо полезных элементов, в нем есть и опасные токсические составляющие. Но дело оказывается не в самом продукте, а в способе его добычи.

Недобросовестные производители часто использовали в качестве сырья мелкую рыбку и потроха. Кроме того в печени некоторых рыб также были обнаружены токсины из-за плохой воды. Добытый жир из такого сырья, был опасен для здоровья людей, так как все опасные элементы оставались в организме человека, откладываясь в органах и мягких тканях. Таким образом вместо лечебного эффекта получался полностью противоположный.

Спустя семь лет, производители рыбьего жира пересмотрели способ добычи продукта. Власти отменили запрет, и жир снова появился в аптеках. Правда былую популярность он потерял и больше не сыскал. Сейчас рыбий жир также продается в аптеках, но уже в другой форме, в виде таблеток. У него теперь совершенно нет ни запаха, ни вкуса.

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Метки: СССР   дети   детство   еда   рыбий жир   факты   фото   
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11  комментариев
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1k
bigkoss Час назад
В капсулах жидкий продается в любой аптеке
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864
Злодей 49 минут назад
В смысле пропал. я детям постоянно покупаю. Дорогой,гад, он только.
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172
Юденич 58 минут назад
Помню рыбий жир еще из детского садика. Бррррррр.
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56k
parallax Час назад
Сейчас это дорогое удовольствие. Капсулы омега-жиров из лосося, стоят баснословных денег..
Раньше в океане было много рыбы и рыбий жир стоил копейки.
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562
Дедуля 2 часа назад
Нормальный был вкус,вполне. Все дети пили каждый день как профилактика рахита,особенно в Сибири,на Урале.
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121
дмитрий Дедуля 55 минут назад
мне нравится и вкус и запах
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5k
pilgrimnl 2 часа назад
помню пугали цингой , если не буду пить эту гадость.
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57k
Андрей 2 часа назад
Бля-а-а-а... Как вспомню, как бабушка поила нас с сестрой этой жЫжей, по столовой ложке в каждый рот - так и вспоминаю этот вкус. Вкус куска ржаного хлеба, круто посоленного, которым мы заедали ложку жира.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Похоже, история медицины, в том числе отечественная, никого ничему не учит.
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