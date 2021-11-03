Почему рыбий жир был так популярен в СССР и куда он пропал?

Детям, росшим в Советском союзе, полагалось принимать рыбий жир каждый день. У него был неприятный запах и горьковатый рыбный вкус, который отталкивал. Но для крепкого здоровья, по мнению врачей, он был незаменим.
Рыбий жир был настолько популярен, что про него снимали мультики, и рисовали плакаты, но в одночасье его перестали выписывать врачи и он исчез с аптечных полок.
Зачем же рыбий жир давали детям? И почему его запретили?
Разработка Петера Меллера
Фармацевт Петер Меллер однажды заметил, что норвежцы, употребляющие в пищу масло печени трески, гораздо реже болеют. Ученые, изучившие этот факт, пришли к выводу, что рыбий жир действительно положительно влияет на здоровье людей, так как содержит в себе много витаминов и полезных элементов. Особенно хорошо он помогал, по мнению врачей, от рахита. Единственный его минус был во вкусе и запахе.
Изначально рыбий жир добывали не из свежей рыбы. Во время ловли рыбаки закидывали очищенную печень трески в бочку, а когда она наполнялась, заколачивали крышку. В этой бочке печень хранилась несколько недель, пока рыболовы не возвращались домой. К этому моменту жир сам выделялся из продукта.
Петер Меллер хотел избавиться от жуткого запаха рыбьего жира, поэтому разработал свой метод добычи продукта. Он придумал воздействовать на свежепойманную рыбу паром. Благодаря этому способу печень не успевала закиснуть, а значит и запах был менее едким. Также в рыбьем жире сохранялись все полезные элементы. Позже этот метод начали использовать в промышленном масштабе, а добыча жира стала повсеместным занятием, в том числе и в СССР.
Популярность рыбьего жира в СССР
Когда слава рыбьего жира докатилась до Советского Союза, врачи начали выписывать его при разных заболеваниях: рахите, анемии, золотухе, туберкулезе и других. Когда в 30-е годы XX века в СССР было налажено производство чудо-средства, детям начали его выписывать в качестве профилактического средства от развития болезней. После войны ежедневный прием рыбьего жира стал обязательным для детей.
В каждой семье был жир. Его давали даже малышам в детском саду. Каждому ребенку была положена 1 ложка в день этого чудо-средства. Ученые считали, что рыбий жир способен укрепить иммунитет, и уберечь детей от разных болезней, например, от гриппа и простуды. А врачи утверждали, что действительно те, кто употреблял его, болели гораздо реже. Кстати взрослые тоже принимали рыбий жир для профилактики заболеваний.
Власти СССР были полностью согласны с врачами и учеными, и всячески их поддерживали. Но в один момент, без объяснения причин, рыбий жир попадает под запрет на государственном уровне. Его больше нельзя выписывать для профилактики.
Запрет на употребление рыбьего жира
В 1970-ом становится возможным подробно изучить состав рыбьего жира. Ученые, воспользовавшись этим, обнаруживают, что помимо полезных элементов, в нем есть и опасные токсические составляющие. Но дело оказывается не в самом продукте, а в способе его добычи.
Недобросовестные производители часто использовали в качестве сырья мелкую рыбку и потроха. Кроме того в печени некоторых рыб также были обнаружены токсины из-за плохой воды. Добытый жир из такого сырья, был опасен для здоровья людей, так как все опасные элементы оставались в организме человека, откладываясь в органах и мягких тканях. Таким образом вместо лечебного эффекта получался полностью противоположный.
Спустя семь лет, производители рыбьего жира пересмотрели способ добычи продукта. Власти отменили запрет, и жир снова появился в аптеках. Правда былую популярность он потерял и больше не сыскал. Сейчас рыбий жир также продается в аптеках, но уже в другой форме, в виде таблеток. У него теперь совершенно нет ни запаха, ни вкуса.
Источник:
- Как детишки в СССР украшали свои велосипеды
- Как советские дети «примеряли» на себя взрослые профессии
- У советских детей были такие интересные игрушки
- Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают
- 30 вещей из 90-х, которые делали детей счастливыми в те годы
Понравилось24
Раньше в океане было много рыбы и рыбий жир стоил копейки.