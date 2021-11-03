Почему рыбий жир был так популярен в СССР и куда он пропал?

Рыбий жир был настолько популярен, что про него снимали мультики, и рисовали плакаты, но в одночасье его перестали выписывать врачи и он исчез с аптечных полок.

Зачем же рыбий жир давали детям? И почему его запретили?

Разработка Петера Меллера

Фармацевт Петер Меллер однажды заметил, что норвежцы, употребляющие в пищу масло печени трески, гораздо реже болеют. Ученые, изучившие этот факт, пришли к выводу, что рыбий жир действительно положительно влияет на здоровье людей, так как содержит в себе много витаминов и полезных элементов. Особенно хорошо он помогал, по мнению врачей, от рахита. Единственный его минус был во вкусе и запахе.

Изначально рыбий жир добывали не из свежей рыбы. Во время ловли рыбаки закидывали очищенную печень трески в бочку, а когда она наполнялась, заколачивали крышку. В этой бочке печень хранилась несколько недель, пока рыболовы не возвращались домой. К этому моменту жир сам выделялся из продукта.