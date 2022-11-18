Советские вафли: "Артек", "Динамо", "Лимонные"

Вафли часто давали в детских садах на полдник, они неизменно встречались в каждом сладком новогоднем подарке, да и просто как недорогой, но приятный десерт к чаю, они тоже были очень распространены.
Многие советские дети даже вырабатывали целый ритуал поедания вафель - например, расслоить их на составные части, сначала съесть всю начинку, а в последнюю очередь - сами вафельные пластинки )) Степень энтузиазма в этом деле, конечно же, зависела от начинки - кто-то предпочитал шоколадную, кому-то больше всего нравилась лимонная или апельсиновая.
Собственно, вся разница между различными видами вафель, которые делали в советские времена, и заключалась в этой начинке, да еще, пожалуй, в количестве слоев готового продукта.
Как делали вафли
Производство вафель как самостоятельного продукта, а также в качестве составного элемента для конфет, тортов и мороженого было одинаковым, за исключением, пожалуй, глазированных вафель, которых на последнем этапе приготовления покрывали шоколадной глазурью.
Все остальные вафли делали стандартным способом: готовили тесто (мука, вода, желтки, сода, сода), затем порционно заливали его в вафельницы, промышленный вариант которых был очень похож на домашние вафельницы, состоящие из двух частей с рельефной внутренней поверхностью.
Затем готовый лист выпеченного теста смазывали начинкой, накрывали другим листом, давали этой заготовке настояться, после чего отправляли ее на резаки, которые и формировали те самые вафли, которые мы извлекали из пачки или покупали на развес.
Нюансы производства
Примерно до середины 60-х гг. в продаже попадались не только привычные всем прямоугольные вафли, но и фигурные. Их делали по тому же принципу, что и все остальные вафли, лишь немного отклоняясь от привычной технологии.
Выпеченный лист заполняли начинкой, после чего второй лист хорошенько смазывали крахмальным клейстером для лучшей склейки, и накрывали им первый лист. Весь этот "бутерброд" потом отправляли на штамповальные аппараты, которые и вырубали нужную форму вафель.
Также одно время в продажу поступали вафли без начинки - "Динамо". Здесь производственные нюансы прослеживались уже на стадии приготовления теста. Помимо муки, воды, желтков и соли с содой в него входило сливочное масло, сахарную пудру, ванилин, какао или кофе.
Вафли с начинкой
Все остальные вафли подразделялись на четыре категории: с ореховой, фруктовой, помадной и жировой начинкой. К последним относились любимые многие "Лимонные", "Апельсиновые", "Ананасные", "Малиновые", "Снежинка", "Десертные", "Днепровские", "Здоровье" и др.
Одно время вафли с жировой начинкой делали как круглые, так и прямоугольные, но ближе к 60-м годам в продаже остались лишь прямоугольные вафли. Вся продукция из этой категории была пятислойной: три вафельных листа и два слоя начинки.
Вафли с помадной начинкой тоже чаще всего бывали пятислойными, причем в помадную массу могли быть введены разные добавки - вафельная крошка, измельченные цукаты, ванильная эссенция, какао-порошок и т.д.
"Артек" - самый яркий представитель этой "помадной" категории. Эти вафли делали как прямоугольными, так и квадратными, в продажу они поступали и в развес, и фасованными по пачкам, и среди вафель с помадку которых добавляли какао-порошок, были самыми популярными.
Также к этой категории относятся вафли "Березка", "Весенние", "Десертные", "Маринка", "Молочные" и др.
Ну а вафли с ореховой и фруктовой начинкой говорят сами за себя - в состав помадки входили соответствующие добавки. "Новинка" и "Карнавальные" - первые трех-, а вторые пятислойные вафли с орехом кешью в начинке, "Миндальные" - с добавлением одноименной эссенции, "Лесная быль" - с фруктовой подваркой и яблочным пюре, "Земляничка" - с клубничной подваркой, "Восход" - с орехом лещиной.
Иногда, но правда, очень редко, в продаже встречались и подарочные наборы: либо вафли одного сорта, либо "Ассорти" - в красивой коробке находилась смесь из лимонных, ягодных, ореховых и фигурных вафель. Очевидцы утверждают, что подобные наборы исчезли из магазинов уже в конце 50-х гг.
Источник:
АНТИФИШКИ
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