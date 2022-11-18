Советские вафли: "Артек", "Динамо", "Лимонные"

Нюансы производства

Примерно до середины 60-х гг. в продаже попадались не только привычные всем прямоугольные вафли, но и фигурные. Их делали по тому же принципу, что и все остальные вафли, лишь немного отклоняясь от привычной технологии.

Выпеченный лист заполняли начинкой, после чего второй лист хорошенько смазывали крахмальным клейстером для лучшей склейки, и накрывали им первый лист. Весь этот "бутерброд" потом отправляли на штамповальные аппараты, которые и вырубали нужную форму вафель.

Также одно время в продажу поступали вафли без начинки - "Динамо". Здесь производственные нюансы прослеживались уже на стадии приготовления теста. Помимо муки, воды, желтков и соли с содой в него входило сливочное масло, сахарную пудру, ванилин, какао или кофе.

Вафли с начинкой

Все остальные вафли подразделялись на четыре категории: с ореховой, фруктовой, помадной и жировой начинкой. К последним относились любимые многие "Лимонные", "Апельсиновые", "Ананасные", "Малиновые", "Снежинка", "Десертные", "Днепровские", "Здоровье" и др.