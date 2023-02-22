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Депутат не встал во время исполнения гимна России и поплатился

Депутат не встал во время исполнения гимна России и поплатился

Автор:
22 февраля 2023 13:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: гимн   депутат   калужская область   кпрф   нарушение этики   скандал   
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Для начала на него составили административный протокол в полиции, а затем обещают привлечь к ответственности через депутатскую комиссию по этике.

Депутат от КПРФ устроил в маленьком Малоярославецком районе Калужской области большой скандал. Слуга народа Александр Лепендин не стал вставать во время исполнения гимна, который прозвучал перед началом отчёта главы администрации Вячеслава Парфёнова.

Лепедин уже извинился за свой поступок и объяснил, что «забил ноги» на тренировке и стоять во время звучания гимна просто не мог. Однако глава администрации Малоярославецкого района не верит в версию Лепедина.


Он же пешком пришёл на собрание, смог прийти. Ну, если ноги болели — можно было бы на отчёт не идти. На мой взгляд, он демонстративно не встал, потому что в последнее время он правящую партию хает, власти хает. На минуту молчания в честь павших воинов СВО, у нас больше 10 погибших ребят, он встал, то есть он понимал, что это была бы дискредитация российских войск, попал бы под уголовную статью.

Так или иначе, полицейские уже составили протокол за нарушение порядка официального использования государственного символа. По статье 17.10 КоАП Лепендину грозит штраф от 5 до 7 тысяч рублей. В довесок к штрафу Парфёнов пообещал, что на следующей неделе комиссия по депутатской этике рассмотрит дело депутата и «примет какое-то решение».


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Метки: гимн   депутат   калужская область   кпрф   нарушение этики   скандал   
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36  комментариев
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5k
Leonid 2 часа назад
Лепедин уже извинился за свой поступок и объяснил, что забил
Дальше можно было не писать
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41k
turyst 6 минут назад
"отчёта главы администрации Вячеслава Парфёнова."

Если это считается официальным исполнением, то:
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 19 минут назад
хули ты тогда приперся на такое мероприятие..которое смотрит вся страна...если ты ЗАБИЛ...иди нах..в сортир..там ЗАБИВАЙ.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 20 минут назад
типичная рожа и прича либеройда)
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1k
Сергей Викторович 23 минуты назад
"Забил ноги". Дурацкая фраза сама по себе. Ее еще можно использовать в разговоре с друзьями, с тренером, в раздевалке тренажерки, но точно не в качестве официально используемой фразы. Но похоже ему этого даже не понять.
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8k
Ntvl 23 минуты назад
по его иба.льнику сразу видно, что он будит защищать интересы народа! откуда они лезут б.лять?!! Пешком сил хватило дойти, а встать не хватило. Н у тогда в дворники пойдёт, там всё будит в порядке с мышцами, не будут забиваться!
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8k
Ntvl Полчаса назад
по его [мат].льнику сразу видно, что от будит защищать интересы народа! откуда они лезут б.лять?!!
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12k
Марсианин Полчаса назад
Ну теперь заживём!
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53k
Олег Полчаса назад
а как такие полудурки вообще попадают в депутатские кресла? Кто его выбрал? Это не насосёшь... ( хотя я не в теме)
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8k
Ntvl Полчаса назад
вот как такие уё.бки попадают в депутаты? даже самый лютый вор-депутат поднимет свою сраку, дабы не палиться! Они что там совсем о.хуели от безнаказанности?
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1k
Misanthrop Полчаса назад
М-да... Ну, ещё немного нам до Северной Кореи...
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795k
А.Берестенко Полчаса назад
А нахрена такой слуга народа, который даже стоять не может - "ноги забил"!
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60k
Дворняга 48 минут назад
Да он чипированный! Он не виноват, это ему злые враги мозг выключили!
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6k
Дмитрий 49 минут назад
КПРФ? Чего там Зюганов вещал совсем недавно про патриотизм? Комуняки совсем "забуржуились". То лосей стреляют, то на гимн забивают. Это уже не КПРФ.
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843
ProFanas 49 минут назад
"Какая отвратительная рожа!" ( © Профессор архиологии)
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61
Катюшка ProFanas Полчаса назад
архЕологии
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11k
Shtoppi 50 минут назад
а что это за депутат такой, который похож на городского сумасшедшего?
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73k
Максим 51 минуту назад
и почему всегда такое дерьмо в КПРФ..
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745
Kra 56 минут назад
П- "принципиальность"?
Детский сад какой-то...
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10k
Евгений 57 минут назад
А кто его фотографировал вместо того, чтоб гимн петь?
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172
Сергей С Час назад
Какой же тупой
И отмазка тупая
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40k
Сергей Час назад
Судить этого большевика по законам СССР. Дать ему 58 статью и 10 лет с конфискацией
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