Депутат не встал во время исполнения гимна России и поплатился

Для начала на него составили административный протокол в полиции, а затем обещают привлечь к ответственности через депутатскую комиссию по этике.
Депутат от КПРФ устроил в маленьком Малоярославецком районе Калужской области большой скандал. Слуга народа Александр Лепендин не стал вставать во время исполнения гимна, который прозвучал перед началом отчёта главы администрации Вячеслава Парфёнова.
Лепедин уже извинился за свой поступок и объяснил, что «забил ноги» на тренировке и стоять во время звучания гимна просто не мог. Однако глава администрации Малоярославецкого района не верит в версию Лепедина.
Он же пешком пришёл на собрание, смог прийти. Ну, если ноги болели — можно было бы на отчёт не идти. На мой взгляд, он демонстративно не встал, потому что в последнее время он правящую партию хает, власти хает. На минуту молчания в честь павших воинов СВО, у нас больше 10 погибших ребят, он встал, то есть он понимал, что это была бы дискредитация российских войск, попал бы под уголовную статью.
Так или иначе, полицейские уже составили протокол за нарушение порядка официального использования государственного символа. По статье 17.10 КоАП Лепендину грозит штраф от 5 до 7 тысяч рублей. В довесок к штрафу Парфёнов пообещал, что на следующей неделе комиссия по депутатской этике рассмотрит дело депутата и «примет какое-то решение».
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Дальше можно было не писать
Если это считается официальным исполнением, то:
Детский сад какой-то...
И отмазка тупая