Депутат не встал во время исполнения гимна России и поплатился

Депутат от КПРФ устроил в маленьком Малоярославецком районе Калужской области большой скандал. Слуга народа Александр Лепендин не стал вставать во время исполнения гимна, который прозвучал перед началом отчёта главы администрации Вячеслава Парфёнова.



Лепедин уже извинился за свой поступок и объяснил, что «забил ноги» на тренировке и стоять во время звучания гимна просто не мог. Однако глава администрации Малоярославецкого района не верит в версию Лепедина.



