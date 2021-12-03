Перед заседанием Бондаренко подошёл к председателю облдумы Александру Романову и спросил, как быть с подписями граждан против закона о QR-кодах. На что Романов попросил депутата в тюремной робе сесть на место. Бондаренко не сразу уселся. Перед этим он повесил плакат с надписью: "КПРФ против QR-кодов". Другие госслужащие не оценили перформанса Бондаренко, посмеиваясь над депутатом и всячески пытаясь его уколоть, уточняет Znak.com.