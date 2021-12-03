FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Пандемия 770 постов • 133 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
Саратовский депутат, который голодал на 3,5 тысячи рублей, пришёл на заседание в&nbsp;тюремной робе с&nbsp;QR-кодом

Саратовский депутат, который голодал на 3,5 тысячи рублей, пришёл на заседание в тюремной робе с QR-кодом (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 10:20
Сообщество : Пандемия
Метки: qr-код   антиваксеры   депутат   интересное   кпрф   пандемия   саратов   фото   
629
2
1

Депутат Николай Бондаренко в 2018 году пытался доказать всем, что на прожиточный минимум в регионе жить невозможно. Он пытался прожить на 3,5 тысячи в месяц и, как видите, выжил. Теперь он выступил против введения в Саратовской области QR-кодов, появившись на заседании парламента в тюремной робе.

Перед заседанием Бондаренко подошёл к председателю облдумы Александру Романову и спросил, как быть с подписями граждан против закона о QR-кодах. На что Романов попросил депутата в тюремной робе сесть на место. Бондаренко не сразу уселся. Перед этим он повесил плакат с надписью: "КПРФ против QR-кодов". Другие госслужащие не оценили перформанса Бондаренко, посмеиваясь над депутатом и всячески пытаясь его уколоть, уточняет Znak.com.

«Это сегрегация. Все равны. А вы делите таким образом народ. У одних есть все права, так как у них есть коды, другие обделены и не могут войти в места общественного пользования, так как не привиты и кодов у них нет», — заявил 2 декабря на заседании думы Бондаренко.

У здания думы собралась толпа граждан, но их не пускали и перекрыли проход заграждением. На них указано, что проход закрыт из-за «угрозы обрушения», но никаких причин для этого нет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: qr-код   антиваксеры   депутат   интересное   кпрф   пандемия   саратов   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
antonium 17 минут назад
Если бы таких как Бондаренко было бы побольше, в каждом регионе, а еще лучше в ГД, то были бы реальные дискуссии и хоть какой-то намек на демократию. А так он в одиночку пытается растолкать "сонное прогнившее болото" называемое саратовской думой, которую захватили старые бестолковые совковые клуши, которые не имею своего мнения и делают все по указке свыше. Единственное что решают депутаты Саратова, это каждый год поднимать себе довольствие. . Молодец Бондаренко, не слушай никого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Bartello Минуту назад
Ну справедливости ради он не выжил а прекратил по сути голодовку от того, что поплохело ему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ном-Номыч 6 минут назад
QR-код просто факт вакцинации. Носи с собой справку о прививке ине вякай. Она хрень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
mr.Poher 7 минут назад
Болезный, гнать таких клоунов из власти. Нечего этому болоболу там делать. Идиот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Свет в темноте 13 минут назад
Дело говорит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пихайло 15 минут назад
Из-за «угрозы обрушения» авторитета "власти"? Хотя куда там уже обрушиваться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dorell 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Джордж. Вашингтон. 17 минут назад
Снова Саратов, снова КПРФ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
сеньор Леонсио 19 минут назад
Дурак какой!Не понимает,что QR - это стильно,модно,молодёжно! И к робе узника концентрационного лагеря не имеет никакого отношения!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
RDen 19 минут назад
молодец конечно...но он доказал, что можно прожить за эти копейки...это плохо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко 21 минуту назад
Бондаренко молодец, только из за него проголосовал на кпрф.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 23 минуты назад
Хорошо КПРФ пиарит. Жирик обзавидуется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Молодец Николай!
Плохо только что он один борется с системой, побольше бы таких!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Bonchyk Полчаса назад
Яркий пример как люди деградируют когда не доедают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
243
Виктор Глущенко Bonchyk 20 минут назад
А у тебя жиром мозги заплыли ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах "А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах "Мы здесь власть": противники QR-кодов в Нижнекамске "захватили" торговый центр "Мы здесь власть": противники QR-кодов в Нижнекамске "захватили" торговый центр Мать депутата «Единой России» скончалась после прививки от коронавируса Мать депутата «Единой России» скончалась после прививки от коронавируса Детей, чьи родители выступили против экспресс-тестов на коронавирус, не пустят в школу Детей, чьи родители выступили против экспресс-тестов на коронавирус, не пустят в школу "Привет из Китая!": Иван Ургант в шутку предложил заразить Ленина коронавирусом "Привет из Китая!": Иван Ургант в шутку предложил заразить Ленина коронавирусом Протестующих против повышения тарифов ЖКХ разогнали пиротехнической гранатой в Саратове Протестующих против повышения тарифов ЖКХ разогнали пиротехнической гранатой в Саратове
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12477



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Человек vs алабай: мужчина борцовским приемом удержал агрессивного пса и удивил соцсети
3
171
Человек vs алабай: мужчина борцовским приемом удержал агрессивного пса и удивил соцсети
Факты, узнав которые, вы захотите поскорее их забыть
3
153
Факты, узнав которые, вы захотите поскорее их забыть
Набирающие популярность в сообществах
Териберка. Жизнь после «Левиафана»
0
4
Териберка. Жизнь после «Левиафана»
Американский синдром стабильности
0
22
Американский синдром стабильности
Мы им проблему, они нам решение
Мы им проблему, они нам решение
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Особенный день!
1
1

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#картинки#интересное#Россия#приколы#автомобили#автомир#забавно
#Юмор#прикол#факты#кино#дтп#Разное#Ynews#путешествия#в мире#новости
#история#животные#ватермарк#подборка#СССР#еда#фильм#фотографии#аварии#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться