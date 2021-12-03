Депутат Николай Бондаренко в 2018 году пытался доказать всем, что на прожиточный минимум в регионе жить невозможно. Он пытался прожить на 3,5 тысячи в месяц и, как видите, выжил. Теперь он выступил против введения в Саратовской области QR-кодов, появившись на заседании парламента в тюремной робе.
Перед заседанием Бондаренко подошёл к председателю облдумы Александру Романову и спросил, как быть с подписями граждан против закона о QR-кодах. На что Романов попросил депутата в тюремной робе сесть на место. Бондаренко не сразу уселся. Перед этим он повесил плакат с надписью: "КПРФ против QR-кодов". Другие госслужащие не оценили перформанса Бондаренко, посмеиваясь над депутатом и всячески пытаясь его уколоть, уточняет Znak.com.
«Это сегрегация. Все равны. А вы делите таким образом народ. У одних есть все права, так как у них есть коды, другие обделены и не могут войти в места общественного пользования, так как не привиты и кодов у них нет», — заявил 2 декабря на заседании думы Бондаренко.
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У здания думы собралась толпа граждан, но их не пускали и перекрыли проход заграждением. На них указано, что проход закрыт из-за «угрозы обрушения», но никаких причин для этого нет.
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Плохо только что он один борется с системой, побольше бы таких!