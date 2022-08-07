«Я туда поеду, и если я его там увижу»: депутат Госдумы пообещал убить немецкого журналиста

Так парламентарий отреагировал на то, что немцы возмутились словом «нацисты».
Депутату Госдумы Алексею Журавлёву не понравилось, что немцы критикуют программу «60 минут». Особенно они возмущались тем, что там их назвали нацистами.
На это среагировал депутат Журавлёв:
«Я хочу этому нацику, а мне наплевать, сказать: мы все придём и всех вас убьём. Я туда поеду, и если я его там увижу…».
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«По-моему, Алексей Журавлёв желал смерти не немецким пропагандистам, а наёмникам. Мы после этого разговаривали с ним, и я попросил его не угрожать смертью в моей программе больше никогда. Я понимаю высокий эмоциональный накал у Алексея Александровича, потому что он регулярно ездит на фронт. Конечно, печально, что эмоции достигают немыслимых пределов.
Тем не менее, я считаю, что Алексей Александрович перешёл красную черту. Но он патриот, он очень сильно болеет за Россию, переживает. И радостный доклад псевдорепортажа Bild о том, как классно немецкие гаубицы с чуть переделанными со времён Вермахта крестами бьют русских, вполне может вызвать бурную реакцию у любого человека. Перебор, но когда гибнут друзья, соседи, всякое может быть».
Ну а сам депутат после передачи сказал:
«Мы 30 лет выражали дипломатическую озабоченность. Это время кончилось. Они разбудили русского медведя, который ещё даже из берлоги до конца не вышел. Пускай собирают свои манатки и дуют в Берлин и ставят свои гомосячьи флаги на Рейхстаге. Если они там останутся, я говорю за себя, это ваши проблемы. Я не собираюсь с ними разговаривать на дипломатическом языке. Там журналист рассказывает с восторгом, как они поставляют нацистские гаубицы. Да, это пропаганда. Помните, чем кончил Геббельс? Вот этим они и должны закончить. Говорите правду. Мы придём, и всех вас убьём. Это не угроза, это реалии жизни».
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При этом сам Журавлев срочную службу в Советской армии не проходил."-
-Всё , что нужно знать. Никуда он не поедет.
Нацисты подлежат УНИЧТОЖЕНИЮ.
Немецкие нацисты - беспощадному.
Все правильно наш мужик сказал.
Понимаю - нацисты редкий вид, но по странной прихоти природы - подлежат уничтожению.