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«Я туда поеду, и если я его там увижу»: депутат Госдумы пообещал убить немецкого журналиста

«Я туда поеду, и если я его там увижу»: депутат Госдумы пообещал убить немецкого журналиста

Автор:
07 августа 2022 17:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ведущий   госдума   депутат   нацисты   немцы   передача   речь   черта   
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Так парламентарий отреагировал на то, что немцы возмутились словом «нацисты».

Депутату Госдумы Алексею Журавлёву не понравилось, что немцы критикуют программу «60 минут». Особенно они возмущались тем, что там их назвали нацистами.

На это среагировал депутат Журавлёв:

«Я хочу этому нацику, а мне наплевать, сказать: мы все придём и всех вас убьём. Я туда поеду, и если я его там увижу…».

Вот что заметил на это ведущий, Евгений Попов:

«По-моему, Алексей Журавлёв желал смерти не немецким пропагандистам, а наёмникам. Мы после этого разговаривали с ним, и я попросил его не угрожать смертью в моей программе больше никогда. Я понимаю высокий эмоциональный накал у Алексея Александровича, потому что он регулярно ездит на фронт. Конечно, печально, что эмоции достигают немыслимых пределов.

Тем не менее, я считаю, что Алексей Александрович перешёл красную черту. Но он патриот, он очень сильно болеет за Россию, переживает. И радостный доклад псевдорепортажа Bild о том, как классно немецкие гаубицы с чуть переделанными со времён Вермахта крестами бьют русских, вполне может вызвать бурную реакцию у любого человека. Перебор, но когда гибнут друзья, соседи, всякое может быть».

Ну а сам депутат после передачи сказал:
«Мы 30 лет выражали дипломатическую озабоченность. Это время кончилось. Они разбудили русского медведя, который ещё даже из берлоги до конца не вышел. Пускай собирают свои манатки и дуют в Берлин и ставят свои гомосячьи флаги на Рейхстаге. Если они там останутся, я говорю за себя, это ваши проблемы. Я не собираюсь с ними разговаривать на дипломатическом языке. Там журналист рассказывает с восторгом,  как они поставляют нацистские гаубицы. Да, это пропаганда. Помните, чем кончил Геббельс? Вот этим они и должны закончить. Говорите правду. Мы придём, и всех вас убьём. Это не угроза, это реалии жизни».

Источник:

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Метки: ведущий   госдума   депутат   нацисты   немцы   передача   речь   черта   
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30  комментариев
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61k
Опиум для народа 15 часов назад
-"Инициатор ущемления с 2014 года в правах не отслуживших до 27 лет в армии молодых людей (Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву» от 02.07.2013 N 170-ФЗ). Его инициативы: «Мы будем предлагать поправки, что если он является уклонистом и до 27 лет не пожелал отслужить в армии по неуважительным причинам, естественно, он должен быть ущемлен в правах. Он не должен иметь возможности поступить на муниципальную или государственную службу, на любую должность, он обязан платить некий пожизненный налог на армию, пусть это будет небольшой налог, но пожизненный. И человек будет понимать, что он до конца жизни является уклонистом и платит за это».
При этом сам Журавлев срочную службу в Советской армии не проходил."-
-Всё , что нужно знать. Никуда он не поедет.
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460
ManA108 2 часа назад
Депапут д…олбо..ёб.
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23k
ПаганецЪ 13 часов назад
Очередной третьесортный "заседатель" захотел, чтобы на него обратили внимание.
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−32
Andrey 13 часов назад
ну да ,на словах он Лев Толстой ,а на деле ?
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16k
Дядюшка Ау 14 часов назад
Классический пример: настоящая пропаганда, это когда Рамзан Кадыров ведет стрим из только что освобожденных городов, это когда депутаты и чиновники разговаривают с жителями бывшей Украины там, где они живут. А не вот это вот все, истеричные крики в студии и прочие эмоциональные срывы.
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46k
Элек Мек 14 часов назад
На солнышке видимо перегрелся.
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4k
Феликс Дзержинский 14 часов назад
Пыждабол-задушевник.
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2k
lekha-fil 14 часов назад
Кто поедет? Тьфу на него.
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127k
Игорь 15 часов назад
Ну, фашизм пытается уничтожить нацизм. Я только за, пусть и дальше пытается.
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354k
Йожик справедливый 15 часов назад
Наверху много говорильни а сам патриотизм заключается не в пи|Zдобольстве а в натуральной помощи нашим воинам и жителям на освобождённых территориях... и кстати истинно говорится - Добро требует тишины! А такие шоу мены только и способны на волне патриотизма хайповать.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 15 часов назад
Этот депутат ..странный..но вещи нужно своими именами называть..по УкроРейху вот-такие танкетки уже гоняют и убивают гражданских..как в 3-Рейхе.
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27k
Vazari 15 часов назад
Я думаю, что Алексей Журавлев ничтожный кусок говна.
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47
tutu 15 часов назад
клоуны, рогоз тоже хотел в окопах посидеть, все только на словах Толстые
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22k
albedo 15 часов назад
Я не понимаю - "за базар отвечать надо".
Нацисты подлежат УНИЧТОЖЕНИЮ.
Немецкие нацисты - беспощадному.
Все правильно наш мужик сказал.
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August

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