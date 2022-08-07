«Я туда поеду, и если я его там увижу»: депутат Госдумы пообещал убить немецкого журналиста

«По-моему, Алексей Журавлёв желал смерти не немецким пропагандистам, а наёмникам. Мы после этого разговаривали с ним, и я попросил его не угрожать смертью в моей программе больше никогда. Я понимаю высокий эмоциональный накал у Алексея Александровича, потому что он регулярно ездит на фронт. Конечно, печально, что эмоции достигают немыслимых пределов.

Тем не менее, я считаю, что Алексей Александрович перешёл красную черту. Но он патриот, он очень сильно болеет за Россию, переживает. И радостный доклад псевдорепортажа Bild о том, как классно немецкие гаубицы с чуть переделанными со времён Вермахта крестами бьют русских, вполне может вызвать бурную реакцию у любого человека. Перебор, но когда гибнут друзья, соседи, всякое может быть».

Ну а сам депутат после передачи сказал:

«Мы 30 лет выражали дипломатическую озабоченность. Это время кончилось. Они разбудили русского медведя, который ещё даже из берлоги до конца не вышел. Пускай собирают свои манатки и дуют в Берлин и ставят свои гомосячьи флаги на Рейхстаге. Если они там останутся, я говорю за себя, это ваши проблемы. Я не собираюсь с ними разговаривать на дипломатическом языке. Там журналист рассказывает с восторгом, как они поставляют нацистские гаубицы. Да, это пропаганда. Помните, чем кончил Геббельс? Вот этим они и должны закончить. Говорите правду. Мы придём, и всех вас убьём. Это не угроза, это реалии жизни».