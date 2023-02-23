23 Февраля- день защитника отечества.Или День Советской Армии и Военно Морского Флота

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Жаль, правда, что этот короткий клип испортил поздравление. Но, он не для настоящих мужчин.
У меня сестрёнка прапорщик авиации МВД, мама прапорщик ВВС, бабушка была капитаном медицинской службы во время Великой Отечественной.
Всех причастных - и мужчин, и женщин!