23 Февраля- день защитника отечества.Или День Советской Армии и Военно Морского Флота

FISHKINET
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин Горизонтальный небоскреб в Саудовской Аравии продолжают строить Горизонтальный небоскреб в Саудовской Аравии продолжают строить 16 оригинальных и забавных объявлений 16 оригинальных и забавных объявлений Как сила материнской любви и твёрдость убеждений помогли умственно отсталому мальчику стать гением Как сила материнской любви и твёрдость убеждений помогли умственно... 20 страшно интересных фото с просторов сети 20 страшно интересных фото с просторов сети "Это он - Эдичка". Эдуард Лимонов и его пророчества из прошлого для всех нас "Это он - Эдичка". Эдуард Лимонов и его пророчества из прошлого... История о том, как дебошира бросили на необитаемом острове, но не учли шотландский характер. 4,5 года среди коз и котов История о том, как дебошира бросили на необитаемом острове, но не... Эту весёлую мелодию с весьма странным названием слышал любой Эту весёлую мелодию с весьма странным названием слышал любой Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 февраля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 февраля Тайна жуткой мумифицированной «русалочки» из Японии наконец раскрыта Тайна жуткой мумифицированной «русалочки» из Японии наконец раскрыта Байден не изменяет традициям — очередное падение с трапа не прошло без следа Байден не изменяет традициям — очередное падение с трапа не прошло... Пост о мужчинах, который смогут прочувствовать лишь женщины Пост о мужчинах, который смогут прочувствовать лишь женщины Почему раньше любили полосовать соперников опасной бритвой и как от неё пострадал легендарный Аль Капоне Почему раньше любили полосовать соперников опасной бритвой и как... 15 неожиданных фактов о еде, которые могут утолить вашу жажду знаний 15 неожиданных фактов о еде, которые могут утолить вашу жажду знаний Артемию Лебедеву заблокировали оба канала на Youtube Артемию Лебедеву заблокировали оба канала на Youtube 30 старинных портретов очень разных людей 30 старинных портретов очень разных людей Пловчиха из Чили проплыла 2,5 км в водах Антарктиды Пловчиха из Чили проплыла 2,5 км в водах Антарктиды Мини-жизнь в мини-квартирах — в Москве появились микростудии стоимостью однушки в регионе Мини-жизнь в мини-квартирах — в Москве появились микростудии... Волк-одиночка прошёл 6700 километров — и стал рекордсменом Волк-одиночка прошёл 6700 километров — и стал рекордсменом
23 Февраля- день защитника отечества.Или День Советской Армии и Военно Морского Флота

23 Февраля- день защитника отечества.Или День Советской Армии и Военно Морского Флота

Автор:
23 февраля 2023 11:26
Метки: 23 Феврая   защитники   праздник   
229
1
1

Поздравляю всех причастных к этому празднику.Здоровья вам мужики,и долгих лет жизни!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: 23 Феврая   защитники   праздник   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
137
noname789 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор Глущенко 10 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Татьяна Юсова 50 минут назад
Я бы здесь музыку поменяла, но не умею. А так, очень прикольно.
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Наталья Час назад
С праздником, дорогие наши мужчины.
Жаль, правда, что этот короткий клип испортил поздравление. Но, он не для настоящих мужчин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129
Карл Час назад
У нас в Латвии это всё же День Советской Армии и Военно-Морского флота. А так - всех с Праздником!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kucher 2 часа назад
Почему только мужики?
У меня сестрёнка прапорщик авиации МВД, мама прапорщик ВВС, бабушка была капитаном медицинской службы во время Великой Отечественной.
Всех причастных - и мужчин, и женщин!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127k
Игорь 2 часа назад
Поздравляю весь советский народ с днём нашей армии!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мурчелло

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2141



Другие посты автора
Популярное
15 познавательных фактов обо всём на свете
15 познавательных фактов обо всём на свете
В Венеции пересохли знаменитые каналы, парализовав город
В Венеции пересохли знаменитые каналы, парализовав город
Набирающие популярность
Заметаем цифровые следы: руководство к действию
Заметаем цифровые следы: руководство к действию
Для чего Клаудиньо и Малколму из Зенита нужны российские паспорта
Для чего Клаудиньо и Малколму из Зенита нужны российские паспорта
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Долго не курил

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#Прикол#познавательно#Ynews#наука#истории#Приколы#Спорт
#интересно#в мире#интересное#забавно#Москва#дтп#Прошлое#картинки#СССР#пожар
#факты#животные#природа#люди#США#кино#дизайн#позитив#подборка#полиция
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин Последний глоток свободы: как проходят девичники современных невест Последний глоток свободы: как проходят девичники современных невест Мне муж купил: неожиданные подарки, от которых женщины были в восторге Мне муж купил: неожиданные подарки, от которых женщины были в восторге Теруэльские влюблённые: романтическая сказка или грустная правда? Теруэльские влюблённые: романтическая сказка или грустная правда? 30 необычных идей декора на день Святого Валентина 30 необычных идей декора на день Святого Валентина В Индии бык ворвался в толпу, покалечив 14 человек В Индии бык ворвался в толпу, покалечив 14 человек

На что жалуетесь?

Вернуться