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Последний глоток свободы: как проходят девичники современных невест

Последний глоток свободы: как проходят девичники современных невест

Автор:
10 февраля 2023 12:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Девушка   девичник   жена   клуб   невеста   подруги   праздник   свадьба   
3088
17
Мода на девичники меняется постоянно - от безбашенных вечеринок до тёплых домашних посиделок. В данном посте предлагаем вам немного подсмотреть за чьими-то завтрашними жёнами и их верным подругами. Да, девчонки умеют отдыхать!
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Метки: Девушка   девичник   жена   клуб   невеста   подруги   праздник   свадьба   
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11  комментариев
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8k
Владимир Час назад
Последний глоток свободы...... Можно подумать, что их за рога в ЗАГС тянут.

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128k
стас 3 минуты назад
муж собирается на мальчишник.
жена:
-небось, напьётесь, снимете одну телку на всех и будете её всю ночь трахать скопом!
муж:
-да ты что!!! там все культурно будет, никаких девок! это же - мальчишник!
жена:
-да ладно! что я на мальчишниках ни разу не была!
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5k
Котэ 5 минут назад
прикольный бассейн, с печным подогревом
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27k
Ваня 5 минут назад
да ну нафиг!!! я три раза разведен и доволен...
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10k
Shtoppi 6 минут назад
Видел я тут одну запись девичника совсем свежую, буквально конца 2022 года, и если я тут выложу скрины из нее, то боюсь меня забанят за, как они выражаются, "распространение порно" ))))
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4k
alex 22 минуты назад
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3k
OLDer 38 минут назад
А где стриптизеры?
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6
Александр Шевченко 59 минут назад
Да уж, женился я рано, часов в 10 утра...
А вообще при нынешней жизни лучше быть холостым...
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