Последний глоток свободы: как проходят девичники современных невест

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Мода на девичники меняется постоянно - от безбашенных вечеринок до тёплых домашних посиделок. В данном посте предлагаем вам немного подсмотреть за чьими-то завтрашними жёнами и их верным подругами. Да, девчонки умеют отдыхать!
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2. Обычно на подобных мероприятиях есть строгий дресс-код, который все приглашённые обязаны соблюдать
7. Многие девушки организовывают девичники в ночных клубах - вот где происходит самая настоящая жара
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жена:
-небось, напьётесь, снимете одну телку на всех и будете её всю ночь трахать скопом!
муж:
-да ты что!!! там все культурно будет, никаких девок! это же - мальчишник!
жена:
-да ладно! что я на мальчишниках ни разу не была!
А вообще при нынешней жизни лучше быть холостым...
Определенно не то время)))