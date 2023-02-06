Теруэльские влюблённые: романтическая сказка или грустная правда?

Мемориальную скульптуру на гробницах выполнил наш современник Хуан де Авалос. А находится она в испанском городе Теруэль. А вот события, отправной точкой которых стало создание этого произведения искусства, произошли очень давно, в XIII веке.

Представители двух испанских семей Изабелла де Сегура и Диего Марсийя страстно полюбили друг друга. Но влюблённых разделяла финансовая пропасть: парень был беден, как церковная мышь. А отцом девушки был самый богатый человек города. Понятно, что он дал пылкому влюблённому от ворот поворот: дескать, не нужен мне зять голодранец.