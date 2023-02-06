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Теруэльские влюблённые: романтическая сказка или грустная правда?

Теруэльские влюблённые: романтическая сказка или грустная правда?

Автор:
06 февраля 2023 13:21
Сообщество : Истории
Метки: Диего Марсийя   Изабелла де Сегура   Испания   Теруэль   любовь   праздник   саркофаг   символ   теруэльские влюбленные   трагедия   
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Символом несчастной любви стали Ромео и Джульетта – персонажи шекспировской трагедии. Но есть в истории менее известные, но зато настоящие (или претендующие на звание таковых) персонажи, на долю которых выпало не меньше испытаний.

Мемориальную скульптуру на гробницах выполнил наш современник Хуан де Авалос. А находится она в испанском городе Теруэль. А вот события, отправной точкой которых стало создание этого произведения искусства, произошли очень давно, в XIII веке.

Представители двух испанских семей  Изабелла де Сегура и Диего Марсийя страстно полюбили друг друга. Но влюблённых разделяла финансовая пропасть: парень был беден, как церковная мышь. А отцом девушки был самый богатый человек города. Понятно, что он дал пылкому влюблённому от ворот поворот: дескать, не нужен мне зять голодранец.

К тому же Диего был вторым сыном в семье, а значит наследство, даже скромное, в соответствии с обычаями того времени парню не светило. Но он решил не сдаваться и бороться за любовь. Не стал, подобно Ромео, принимать скоропалительных решений. И упросил отца Изабеллы дать ему время. Тот согласился и установил 5-летний срок. Не разбогатеешь за это время – выдам дочку замуж за другого.

Диего поступил на военную службу, принял участие в Реконкисте – отвоёвывании земель Пиренейского полуострова. Преуспел, покрыл себя славой и даже спас жизнь особе королевских кровей. Богатства Марсийя добился и на крыльях любви помчался домой.

Но то ли в расчёты закралась ошибка, то ли какие-то другие причины повлияли, но в родной город Диего попал аккурат в день свадьбы возлюбленной. Сроки вышли, вестей от любимого Изабелла не получала и считала, что его нет в живых. И девушка решила покориться отцовской воле и выйти замуж за богатого соседа.

Ночью несчастный Диего пробрался во двор чужой жены и стал просить об одном единственном поцелуе. Но Изабелла осталась непреклонной и отказалась: она принадлежала другому и не могла пойти против совести. Несчастный Диего рухнул замертво у ног любимой: его сердце не выдержало боли.

На погребальную церемонию Изабелла пришла в подвенечном  платье. И, прощаясь, поцеловала холодные губы бывшего жениха. Выполнила просьбу, хоть и с опозданием. А потом осела у гроба и испустила дух.

Горожане приняли решение похоронить их рядом, чтобы несчастные влюблённые, не сумевшие обрести счастья в жизни, нашли его хотя бы в посмертии.

История в видоизменённой форме есть в «Декамероне» Боккаччо. По некоторым сведениям, в архивных книгах города сохранились записи, подтверждающие произошедшее с молодыми людьми. А уже позднее, в XVI веке в церкви Сан-Педро обнаружились останки пары, погребённой вместе. Предположительно, это и были Изабелла и Диего.

Несколько веков они не находили упокоения, поскольку их назначили символом вечной любви и демонстрировали всем желающим. И только в середине прошлого века этому положили конец: накрыли останки невероятными по красоте саркофагами. Руки бывших влюблённых протянуты друг к другу, но не соприкасаются. Ведь в земной жизни Изабелла была супругой другого мужчины.

С лёгкой руки одной из местных жительниц в Теруэле начали отмечать праздник, прославляющий любовь, а заодно и привлекающий в город туристов. Его отмечают уже больше четверти века, с размахом, театрализованными представлениями, включающими свадьбу Изабеллы и её смерть у гроба любимого. А также демонстрируют зарисовки жизни прошлых веков: местные жители, переодетые в старинные костюмы, стригут овец, прядут шерсть, куют железо, сбивают масло.

Особенно тщательно подходят к выбору исполнителей ролей теруэльских влюблённых. Но и участники массовки тоже рады всеобщей феерии радости и благодати. Была ли в действительности история Изабеллы и Диего? Это уже не так важно, поскольку она вкупе с праздником дарит людям надежду на существование истинной любви и позволяет отвлечься от обыденности и прикоснуться к романтике прошлых веков.

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Метки: Диего Марсийя   Изабелла де Сегура   Испания   Теруэль   любовь   праздник   саркофаг   символ   теруэльские влюбленные   трагедия   
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21k
Сталкер 44 минуты назад
Главное – из всего устроить шоу...
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688
Kra 36 минут назад
Молодцы! Сами развлекаются и людям праздник!
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