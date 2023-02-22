FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10015 постов • 1386 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Байден не изменяет традициям — очередное падение с трапа не прошло без следа

Байден не изменяет традициям — очередное падение с трапа не прошло без следа

Автор:
22 февраля 2023 21:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: trap   США   байден   президент   самолет   смешно   упал   
2567
5
2

Американский президент на днях совершил рабочую поездку в Восточную Европу, где встретился со своими коллегами из Польши и Украины.

Оставим за скобками программу его выступления и публичных заявлений, поскольку ничего нового американский лидер не сказал.

Собственно, он не стал изменять своим традициям и в курьезных случаях. Земное притяжение для Джо Байдена — злейший враг наряду с невидимыми людьми. Уже поднимаясь по трапу в самолёт, президент США не смог совладать с гравитацией и споткнулся на ступенях.

На этот раз восьмидесятилетний Байден отделался лишь огромной шишкой на лбу.

Впрочем для старичка уже привычное дело, в прошлом году он несколько раз упал на трапе самолёта, отправляющегося в Джорджию.

Тогда интернет заполонили фотожабы и мемы. Ждём новой серии. Трамп младший уже успел отметиться едким комментарием в адрес бедного Джо: "Ой, он сделал это снова. Наш президент, похоже, не способен подняться на лестничный пролет. Это парень, ведущий нас к Третьей мировой войне... что может пойти не так?"

В социальных сетях предложили американскому президенту передовую разработку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: trap   США   байден   президент   самолет   смешно   упал   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Куртуазный Маньерист 2 часа назад
Упал, болезный...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Тимур 5 минут назад
Так эту шишку он об чью-то пряжку ремня набил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
mr. PeaceDaBall 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Frank Borman Полчаса назад
Йося, держись! Осталось меньше 2 лет, и ты свободный человек. Главное - менять подгузники почаще, вынимать вставную челюсть на ночь и почаще отдыхать. У никакого секса с проститутками! Ни-ни! Для тебя это сейчас смерти подобно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Аврашалом Маркович 38 минут назад
Таки прикольно наблюдать как над упавшим восьмидесятилетним Байденом угорают русские мужики, с трудом дотягивающие до семидесяти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
445
ZeroCross.ru 39 минут назад
не-не - Бидону респект - за отмытым баблом лично явился - не доверил ветреной молодежи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Мурчелло 42 минуты назад
Пиндосы даже своих не жалеют.Так издеваться над пенсионэром.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Алексей 50 минут назад
Преамбула.., анекдот из СССР -
Раздается звонок в Кремле.
- Вам генсек нужен?
- Вы что, больной?
- Да, да - больной и очень, очень старый.

Я вообще не понимаю, как в таком возрасте можно полноценно заниматься подобной работой.
Даже будучи в полнейшем адеквате, состояние организма не позволит уделять работе необходимое время, просто из-за его состояния - работоспособность не та, от слова совсем.
А уж явные проявления возрастных отклонений, это совсем за гранью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Юлия 55 минут назад
Байден это всего лишь Аватар...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Компьютер DELL монитором 57 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ashabad Час назад
Странно, но на этот раз во всём виноват не Путин а Трамп. Деменция у дедушки прогрессирует всё очевиднее...)))))
Я там понимаю, Путину сейчас даже как-то обидно стало...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Shtoppi Час назад
да он муслим на самом деле, а пятно от постоянных молитв. просто раньше он его умело маскировал при помощи гримеров, а в этот раз забыл замазать, потому что головой сильно ударился когда с трапа сверзился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
KE2646 2 часа назад
Байден не изменяет традициям — очередное падение с трапа не прошло без следаПосмотреть
Байден не изменяет традициям — очередное падение с трапа не прошло без следа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Старичок 2 часа назад
Комментарий к фото
пупырка ему не поможет, только так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
albedo 2 часа назад
Это все Путин - вот доказательства (сарказм)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
MPEG-8 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Fat Lynx 2 часа назад
Пипец! Самоходный дед старый, падает... Ну подавайте ему уже не трап, а эскалатор.
Какроч, ни ума, ни фантазии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Viktor 2 часа назад
А чё вы хотите от дедушки, его на том свете уже с фонарями ищут, а он летает, речи (правда дебильные) толкает!
Гифку сам сделал.

А чё вы хотите от дедушки, его на том свете уже с фонарями ищут, а он летает, речи (правда дебильные) толкает! Гифку сам сделал.Посмотреть
А чё вы хотите от дедушки, его на том свете уже с фонарями ищут, а он летает, речи (правда дебильные) толкает! Гифку сам сделал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
!ГЕНнадий 2 часа назад
Эх, не того президентика назвали ТРАмП...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36199



Другие посты автора
Популярное в сообществах
США накрыла череда странных пожаров
США накрыла череда странных пожаров
В Хабаровском крае амурская тигрица случайно заперлась в собачьем вольере
В Хабаровском крае амурская тигрица случайно заперлась в собачьем вольере
Набирающие популярность в сообществах
Есть и хорошие новости
Есть и хорошие новости
Как бы выглядела кинолента «Матрица», если бы её сняли на советской киностудии
Как бы выглядела кинолента «Матрица», если бы её сняли на советской киностудии
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный взгляд на второго ребёнка

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#природа#познавательно#автомир#Еда#удивительно#картинки#Прошлое
#интересно#история#Прикол#Ynews#автомобили#полиция#позитив#подборка#люди#отношения
#факты#интересное#в мире#Москва#кино#дтп#США#забавно#Приколы#аварии
10 подарков для мужчин с технической составляющей 10 подарков для мужчин с технической составляющей Зеленский съездил в Вашингтон и привёз обратно шутки и мемы Зеленский съездил в Вашингтон и привёз обратно шутки и мемы И вся королевская рать: Байден упал с велосипеда во время прогулки И вся королевская рать: Байден упал с велосипеда во время прогулки Байден подписал закон о признании однополых браков в США Байден подписал закон о признании однополых браков в США «Это не просто кампания. Это квест»: Дональд Трамп будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году «Это не просто кампания. Это квест»: Дональд Трамп будет выдвигать свою кандидатуру на выборах... Шар – всё: в США сбили китайский аэростат и собирают его обломки Шар – всё: в США сбили китайский аэростат и собирают его обломки

На что жалуетесь?

Вернуться