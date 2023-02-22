Байден не изменяет традициям — очередное падение с трапа не прошло без следа

Американский президент на днях совершил рабочую поездку в Восточную Европу, где встретился со своими коллегами из Польши и Украины.
Оставим за скобками программу его выступления и публичных заявлений, поскольку ничего нового американский лидер не сказал.
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Собственно, он не стал изменять своим традициям и в курьезных случаях. Земное притяжение для Джо Байдена — злейший враг наряду с невидимыми людьми. Уже поднимаясь по трапу в самолёт, президент США не смог совладать с гравитацией и споткнулся на ступенях.
На этот раз восьмидесятилетний Байден отделался лишь огромной шишкой на лбу.
Впрочем для старичка уже привычное дело, в прошлом году он несколько раз упал на трапе самолёта, отправляющегося в Джорджию.
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Тогда интернет заполонили фотожабы и мемы. Ждём новой серии. Трамп младший уже успел отметиться едким комментарием в адрес бедного Джо: "Ой, он сделал это снова. Наш президент, похоже, не способен подняться на лестничный пролет. Это парень, ведущий нас к Третьей мировой войне... что может пойти не так?"
В социальных сетях предложили американскому президенту передовую разработку.
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Раздается звонок в Кремле.
- Вам генсек нужен?
- Вы что, больной?
- Да, да - больной и очень, очень старый.
Я вообще не понимаю, как в таком возрасте можно полноценно заниматься подобной работой.
Даже будучи в полнейшем адеквате, состояние организма не позволит уделять работе необходимое время, просто из-за его состояния - работоспособность не та, от слова совсем.
А уж явные проявления возрастных отклонений, это совсем за гранью.
Для всех очевидно , это клоун на должности "зиц председатель" - не больше
Последним самостоятельным президентом был Рузвельт.
Кеннеди попытался стать самостоятельным президентом - его убили ЦРУ, ФБР и мафия.
Трам тоже попытался было сделать заявку на самостоятельность, но его просто отпихнули и всё.
На его фоне ЕБН в первые годы и то лучше выглядел, хоть и пришел к власти на дурацких качелях.
Я там понимаю, Путину сейчас даже как-то обидно стало...
Какроч, ни ума, ни фантазии.