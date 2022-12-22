Зеленский съездил в Вашингтон и привёз обратно шутки и мемы

Вчера, как известно, состоялся "исторический" визит президента Украины в США, где Зеленский встретился с лидером демократического мира по числу оговорок Джо Байденом и выступил перед Конгрессом с пламенной речью, чтобы заручиться большей поддержкой — как финансовой, так и технической.



Как пишет издание The Washington Post, Зеленский в ходе визита в США не добился главной цели — Байден отказал президенту Украины в поставках танков "Абрамс" и дальнобойных ракет для РСЗО "Хаймарс", объяснив это тем, что такие подарки разрушат консенсус НАТО по поддержке Незалежной.



Также стало известно, что в ходе встречи Белый дом пытался обсудить с Зеленским мирное урегулирование конфликта и начало переговоров с Россией. Но вместо этого Зеленский заявил, что не готов на компромиссы, и украинцы продолжат храбро сражаться — как американцы в годы Второй Мировой.