Зеленский съездил в Вашингтон и привёз обратно шутки и мемы

Американцы, как обычно, шутят о деньгах.
Вчера, как известно, состоялся "исторический" визит президента Украины в США, где Зеленский встретился с лидером
демократического мира по числу оговорок Джо Байденом и выступил перед Конгрессом с пламенной речью, чтобы заручиться большей поддержкой — как финансовой, так и технической.
Как пишет издание The Washington Post, Зеленский в ходе визита в США не добился главной цели — Байден отказал президенту Украины в поставках танков "Абрамс" и дальнобойных ракет для РСЗО "Хаймарс", объяснив это тем, что такие подарки разрушат консенсус НАТО по поддержке Незалежной.
Также стало известно, что в ходе встречи Белый дом пытался обсудить с Зеленским мирное урегулирование конфликта и начало переговоров с Россией. Но вместо этого Зеленский заявил, что не готов на компромиссы, и украинцы продолжат храбро сражаться — как американцы в годы Второй Мировой.
Ну хватит о скучном. Может быть, Зеленский и не получил дополнительные деньги для борьбы с агрессором, зато привёз с собой кучу шуток и мемов от американцев.
Впрочем, не мемами едиными. Байден тоже постарался на славу, в очередной раз назвав украинцев иранцами, а Зеленского Беленским. Заметим для объективности, что дедушка в этот раз держался неплохо. Учитывая его возраст, сюрпризов могло быть гораздо больше. Надо думать, на этот раз он всё-таки таблетки выпил.
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Как вы понимаете, основные шутки американцев (сторонников республиканцев в основном) связаны с деньгами налогоплательщиков, которые очень не хочется отдавать бородатому чуваку в поношенной кофте ради туманных целей вроде защиты демократии где-то за океаном.
Больше всех, наверное, отметился сын экс президента США Дональда Трампа, высмеяв выступление Зеленского в Конгрессе, добавив туда голого сына действующего американского лидера Джо Байдена Хантера.
На Трампа-младшего уже накинулись демократы и жители Незалежной, обвинив того в неуважении к
Хантеру государственным символам Украины.
Хочу отметить, что пост носит исключительно развлекательный характер. Давайте, пожалуйста, не разжигать. Если хотите остро высказаться, то запилите лучше забавную картинку, которая заменит тысячу слов.
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