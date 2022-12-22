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Зеленский съездил в Вашингтон и привёз обратно шутки и мемы

Зеленский съездил в Вашингтон и привёз обратно шутки и мемы

Автор:
22 декабря 2022 12:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Зеленский   Мемы   США   байден   политика   фото   
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Американцы, как обычно, шутят о деньгах.

Вчера, как известно, состоялся "исторический" визит президента Украины в США, где Зеленский встретился с лидером демократического мира по числу оговорок Джо Байденом и выступил перед Конгрессом с пламенной речью, чтобы заручиться большей поддержкой — как финансовой, так и технической.


Как пишет издание The Washington Post, Зеленский в ходе визита в США не добился главной цели — Байден отказал президенту Украины в поставках танков "Абрамс" и дальнобойных ракет для РСЗО "Хаймарс", объяснив это тем, что такие подарки разрушат консенсус НАТО по поддержке Незалежной.


Также стало известно, что в ходе встречи Белый дом пытался обсудить с Зеленским мирное урегулирование конфликта и начало переговоров с Россией. Но вместо этого Зеленский заявил, что не готов на компромиссы, и украинцы продолжат храбро сражаться — как американцы в годы Второй Мировой.

Ну хватит о скучном. Может быть, Зеленский и не получил дополнительные деньги для борьбы с агрессором, зато привёз с собой кучу шуток и мемов от американцев.

Впрочем, не мемами едиными. Байден тоже постарался на славу, в очередной раз назвав украинцев иранцами, а Зеленского Беленским. Заметим для объективности, что дедушка в этот раз держался неплохо. Учитывая его возраст, сюрпризов могло быть гораздо больше. Надо думать, на этот раз он всё-таки таблетки выпил.

Как вы понимаете, основные шутки американцев (сторонников республиканцев в основном) связаны с деньгами налогоплательщиков, которые очень не хочется отдавать бородатому чуваку в поношенной кофте ради туманных целей вроде защиты демократии где-то за океаном.

Больше всех, наверное, отметился сын экс президента США Дональда Трампа, высмеяв выступление Зеленского в Конгрессе, добавив туда голого сына действующего американского лидера Джо Байдена Хантера.

На Трампа-младшего уже накинулись демократы и жители Незалежной, обвинив того в неуважении к Хантеру государственным символам Украины.

Хочу отметить, что пост носит исключительно развлекательный характер. Давайте, пожалуйста, не разжигать. Если хотите остро высказаться, то запилите лучше забавную картинку, которая заменит тысячу слов.

Источник:

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Метки: Зеленский   Мемы   США   байден   политика   фото   
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6  комментариев
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Владимир 58 минут назад
Что нам до Украины, лучше осветите поездку Медведева в Китай и ее результаты (реальные)
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Serega9999 16 минут назад
Обычный клоун, а Бункерного прогнул
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4k
alex 22 минуты назад
Был актёром, стал чмом. Когда он самоубьётся?
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2k
Pioner76 Полчаса назад
Я вангую, что Россия опять будет спокойно смотреть, как вся эта помощь без препятствий доедет до линии фронта... Сам я Zа Россию, но некоторые действия непонятные.
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29k
Владимир 41 минуту назад
Клоун педальный, фееричное позорище.
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91
Вася Васильев 49 минут назад
раньше у зелебобика корпоративы были уровнем пониже но гораздо веселее..
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