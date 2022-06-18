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И вся королевская рать: Байден упал с велосипеда во время прогулки

И вся королевская рать: Байден упал с велосипеда во время прогулки

Автор:
18 июня 2022 22:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   байден   велозаезд   велосипед   курьёз   падение   пиар   президент   
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Пиар-велозаезд, который должен был показать, что Байден ещё ого-го и способен президентствовать ещё очень долго потерпел фиаско.

Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки недалеко от своего дома в штате Делавэр, передает Reuters.

На распространенном журналистами видео президент едет с группой людей на велосипедах, стоящие неподалеку журналисты окликают его и задают вопросы.

Подъехав к ним, и уже фактически спешившись, 79-летний президент США теряет равновесие и падает на бок вместе с велосипедом.

После падения, правда, Байден быстро поднялся на ноги и заверил окружающих, что с ним всё окей и он не пострадал. Свое падение он объяснил тем, что зацепился кроссовком за педаль.

"Падение Байдена с велосипеда - не просто пример того, чем опасна геронтократия (когда любые такие эксцессы могут стать фатальными). Но и хорошая метафора всего его провального президентства", - пишет политолог Малик Дудаков, - "Упал Байден во время прогулки в родном Делавере, куда сбежал из Вашингтона - из-за того, что в Конгрессе зашли в тупик переговоры об очередной его реформе (на этот раз по оружию).

Сейчас Байдену ещё 79 лет. А к следующим выборам уже будет все 82. И такие случаи из редких станут постоянными. Вторую президентскую гонку он очевидно не вытянет. Придётся менять коней на переправе - что грозит Вашингтону очередным аппаратным кризисом".

Американцы в соцсетях, тем временем, придумали для своего президента новую модель велосипеда, с которой он точно не упадет. Ну, по крайней мере в ближайшее время:

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   байден   велозаезд   велосипед   курьёз   падение   пиар   президент   
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13  комментариев
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2k
Трям 3 часа назад
Оставьте старого мудака в покое. Ему помирать со дня на день, а вы его на велик посадили...
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2k
Aleksandr M. 3 минуты назад
Заснул он, хер ли от дедули хотитя
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12k
gavrosh Полчаса назад
Жаль старичка
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4k
Frank Borman Час назад
Йося, завязывай с великами, они не для нашего возраста. Вот бронированный лимузин - самое оно.
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5k
Allmaster Час назад
Не, ну тут реально нога зацепилась, если видос посмотреть. Тут и более молодой рухнет. А пеньку уже под 80... Так что дед еще боевой ))
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5
Enter 2 часа назад
Почему нигде не пишут про то, что у него были КОНТАКТНЫЕ педали на "туклипсах"??? Это самый дурацкий способ крепления. Очень легко забыть, что нога находится в этом креплении. Останавливаешься а ногу не успеваешь выдернуть. Туклипсы - самые дурацкие крепления, сам падал так на бок несколько раз.
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−79
Колобок 2 часа назад
А вот если бы спокойно сидел в бункере, то точно бы не упал. Да и к людям так близко подходить не стоит. Вообще инстинкт самосохранения потерял.
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1k
emporio_ss 3 часа назад
неустойчивый
Ссылка coub.com
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7k
Mowgley 3 часа назад
Его пытались поднять или затоптать?

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30k
Игорь 3 часа назад
Американцы ... придумали для своего президента новую модель велосипеда, с которой он точно не упадет.
================
Идиоты, не берегут своего главнюка. Вот модель велосипеда, с которой гораздо сложнее упасть. Хотяяяя
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