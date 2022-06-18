И вся королевская рать: Байден упал с велосипеда во время прогулки

Пиар-велозаезд, который должен был показать, что Байден ещё ого-го и способен президентствовать ещё очень долго потерпел фиаско.
Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки недалеко от своего дома в штате Делавэр, передает Reuters.
На распространенном журналистами видео президент едет с группой людей на велосипедах, стоящие неподалеку журналисты окликают его и задают вопросы.
Подъехав к ним, и уже фактически спешившись, 79-летний президент США теряет равновесие и падает на бок вместе с велосипедом.
После падения, правда, Байден быстро поднялся на ноги и заверил окружающих, что с ним всё окей и он не пострадал. Свое падение он объяснил тем, что зацепился кроссовком за педаль.
"Падение Байдена с велосипеда - не просто пример того, чем опасна геронтократия (когда любые такие эксцессы могут стать фатальными). Но и хорошая метафора всего его провального президентства", - пишет политолог Малик Дудаков, - "Упал Байден во время прогулки в родном Делавере, куда сбежал из Вашингтона - из-за того, что в Конгрессе зашли в тупик переговоры об очередной его реформе (на этот раз по оружию).
Сейчас Байдену ещё 79 лет. А к следующим выборам уже будет все 82. И такие случаи из редких станут постоянными. Вторую президентскую гонку он очевидно не вытянет. Придётся менять коней на переправе - что грозит Вашингтону очередным аппаратным кризисом".
Американцы в соцсетях, тем временем, придумали для своего президента новую модель велосипеда, с которой он точно не упадет. Ну, по крайней мере в ближайшее время:
Источник:
АНТИФИШКИ
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Идиоты, не берегут своего главнюка. Вот модель велосипеда, с которой гораздо сложнее упасть. Хотяяяя