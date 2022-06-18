И вся королевская рать: Байден упал с велосипеда во время прогулки

"Падение Байдена с велосипеда - не просто пример того, чем опасна геронтократия (когда любые такие эксцессы могут стать фатальными). Но и хорошая метафора всего его провального президентства", - пишет политолог Малик Дудаков, - "Упал Байден во время прогулки в родном Делавере, куда сбежал из Вашингтона - из-за того, что в Конгрессе зашли в тупик переговоры об очередной его реформе (на этот раз по оружию).

Сейчас Байдену ещё 79 лет. А к следующим выборам уже будет все 82. И такие случаи из редких станут постоянными. Вторую президентскую гонку он очевидно не вытянет. Придётся менять коней на переправе - что грозит Вашингтону очередным аппаратным кризисом".

Американцы в соцсетях, тем временем, придумали для своего президента новую модель велосипеда, с которой он точно не упадет. Ну, по крайней мере в ближайшее время: