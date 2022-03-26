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Почему американцы стирают в общественных прачечных, а не дома

Почему американцы стирают в общественных прачечных, а не дома (5 фото)

Автор:
26 марта 2022 02:42
Сообщество : RealFishki
Метки: Аль Капоне   США   аренда   бельё   квартира   прачечная   стиралка   стиральная машина   
2760
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Берут куль с грязным бельём и идут к ближайшей точке, где есть стиралка. Почему не покупают машинку?

Многие думают, что это от бедности. Мол, стирать дома так дорого, что проще сходить в прачечную. А американцы, такие-сякие, экономят и зажимают каждый цент. Не совсем так, американцы не столько жадные, сколько расчётливые. Многие жильё арендуют, тогда какой смысл покупать стиральную машину? Всё равно скоро съезжать.

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Следующая причина: без машины арендная плата за квартиру существенно ниже. Иногда арендодатели напрямую запрещают жильцам устанавливать стиралку, боятся замыканий и затоплений. Тем более, ходят разные байки о том, что американцы стираются далеко не регулярно, а приходят в прачечную, когда грязного белья набивается в комнате под потолок. Чего уж там, даже рассказывают о том, что многие и моются-то не каждый день. Например, про Леонардо Ди Каприо говорят, что он принимает душ раз в неделю - и считает, что мыться чаще это глупо и вредно. Об этом рассказывали его бывшие девушки. Сложно сказать, так это или нет, но случай показательный. Если правда - то его девушкам не позавидуешь, хотя может они и сами такие.

Если говорить о Нью-Йорке, то часть домов там построена ещё в 19-м веке и их древний водопровод просто не справится с нагрузкой.

Нормальная стиральная машинка в США стоит примерно 600-700 долларов, есть и гораздо более дорогие. А поход в прачечную обходится, в среднем, в $10-15. Если ходить в стирку раз в две недели, то в год это (если брать по $10) $240.

История появления общественных прачечных тоже интересна: к этому приложил руку знаменитый Аль Капоне.  Он их создал, чтобы отмывать денежки - потому что как вы отследите, сколько носков и трусов было постирано за день в 50 прачечных? А в ста? И гангстеры просто искусственно увеличивали выручку, платили налоги и получали чистые, совершенно легальные барыши.

Часть американцев просто не любит, когда по дому развешены мокрые труселя - они считают это неприличным. А в прачечных они могут и постираться, и сразу высушить бельё. Плюс расположены они удобно: в больших городах - в подвалах многоэтажек или у больших супермаркетов. Чаще всего, в 10-15 минутах ходьбы от дома. Ещё им нравится, что можно загрузить сразу несколько стиралок и за один присест расправится со всем грязным бельём. И не надо заморачиваться с цветным и одноцветным, всё можно раскидать по нескольким машинкам. Да, и многие прачечные работают круглосуточно, не надо подгадывать время и спешить туда после работы. А таких прачечных по всей Америке десятки тысяч.

Конечно, в США покупают и домашние стиральные машины. В основном, в загородные дома, и их хозяева считаются весьма обеспеченными. Это в отличие от нас, где стиралка есть почти в каждой квартире, и это вовсе не роскошь, а просто необходимость.

Источник:

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Метки: Аль Капоне   США   аренда   бельё   квартира   прачечная   стиралка   стиральная машина   
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5k
сеньор Леонсио 4 часа назад
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31k
a.fey 6 минут назад
Все жилье застраховано. В некоторых домах нет страховки на поломку стиральной машины, которая потекла и залила шесть этажей. А, значит и стиральные машины ставить нельзя.
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10k
Джон Уик 16 минут назад
Что значит почти в каждой квартире? Именно в каждой квартире.
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562
Dreamlin 45 минут назад
Там еще такая история, что была "война токов" - постоянный против переменного. При этом еще не было стандарта в 220В на переменный. В итоге победил переменный ток на 110В (посчитали, что безопаснее, чем 220). При этом стиральных машинок, которые работали бы от 110 тогда не было, а 3 фазы тянуть в каждую квартиру дорого.
Вот и заводили 3 фазы только в подвалы, где были "общие прачечные" на дом (пример в Теории большого взрыва).
Или вообще уличные прачечные строили на несколько домов.
А стирка стоит обычно 1-2$, по крайней мере в Техасе.
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20k
Fat boy slim is * in a heaven 49 минут назад
Живут на съемных квартирах всю жизнь, особенно в крупных городах. Купить квартиру, например в Нью-Йорке, нереально, даже в ипотеку на всю жизнь - очень дорого. Владельцы квартир не ставят стиралки (и кондиционеры тоже, а в НЙ летом очень жарко) зачем тратиться - и так с руками оторвут. Так что наличие общественных прачечных это спасение для многих, трусы и носки еще можно в раковине постирать, а более крупное - нет. Потеря времени, конечно, потому как дома можно заниматься другими делами.
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5k
Vladimir Час назад
Почему американцы ходят в прачечные? Да, потому, что у них есть выбор где стирать. Опять же, машинка машинке рознь. Не стал бы я брать агрегат на 5.5 кг белья, что бы стирать трусы, носки и майку. Хватило бы маленького на 1 кг, а постельное белье носил бы в прачечную. С другой стороны, зачем всю неделю копить грязные носки, если можно их вечером постирать?
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37k
Example 6.2.6 Час назад
Не могу молчать. Я не ДиКаприо, но моюсь обычно 2 раза в неделю (ванная на час с мочалкой и тщательным скоблением себя любимого), и по ситуации, если сильно вспотел, или просто погода жаркая - принимаю душ.
Так чтоб каждый день - мыться, хз, не вижу особого смысла. Работаю в коллективе, с коллегами нормальные отношения, думаю, если б от меня дурно пахло, мне б кто-нить уже по товарищески сказал про это, или намекнул, или тупо все держались бы от меня на расстоянии, как от бомжа в транспорте.
А прачечных в США много, потому что у них коммуналка за воду и электричество большая, и дешевле сходить и оптом простирнуть своё бельишко в промышленной прачечной, вместо того чтоб делать это дома и переплачивать. Плюс, от стиральных машин стоит определённый гул и шум, что в некоторых многоквартирных домах - напрямую запрещено.
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4k
Micropi Час назад
Стирать белье и вещи раз в две недели? Серьезно?
По поводу "невыдерживающего" старого водопровода. 50 литров холодной воды за два часа стирки это прямо "ниагара".
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84k
Taras Kozalupko Час назад
Если бы у меня в подвале дома была бы прачечная, с хорошими стиралками и сушилками, то и я бы не заморачивался со стиралкой у себя в ванной
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 2 часа назад
Дык, они когда в *отсталую Рашку*, приезжают..у них шары на лоб лезут...что в каждой квартире стиралка стоит.
А вообще..пиндоское племя засери по жизни))
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4k
Горожанин 3 часа назад
Жалкое оправдание низких доходов большинства жителей США.
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12k
Алексей 4 часа назад
Чистота - залог здоровья))
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5k
Divergent?!? 4 часа назад
Что за ересь? Все нормальные люди, в том числе и в США, принимают душ раз в день. Про ДиКаприо - на вашей совести.
Все нормальные люди меняют нижнее белье (включая носки, которые не "стоят в углу") каждый день.

Стиралки общественные нужны (правильно автор говорит) для съемщиков, где в квартирах нет машин...

Вот и все. А про антисанитарию, это от съемщиков и зависит. Денег нет - своего дома нет - снимают - экономят - стирают "разом".

В нормальный барабан современной стиралки влезает за один удар все белое за неделю на семью из четырех человек. Я не беру смешной Индезит или типа того.
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