Почему американцы стирают в общественных прачечных, а не дома

Следующая причина: без машины арендная плата за квартиру существенно ниже. Иногда арендодатели напрямую запрещают жильцам устанавливать стиралку, боятся замыканий и затоплений. Тем более, ходят разные байки о том, что американцы стираются далеко не регулярно, а приходят в прачечную, когда грязного белья набивается в комнате под потолок. Чего уж там, даже рассказывают о том, что многие и моются-то не каждый день. Например, про Леонардо Ди Каприо говорят, что он принимает душ раз в неделю - и считает, что мыться чаще это глупо и вредно. Об этом рассказывали его бывшие девушки. Сложно сказать, так это или нет, но случай показательный. Если правда - то его девушкам не позавидуешь, хотя может они и сами такие.

Если говорить о Нью-Йорке, то часть домов там построена ещё в 19-м веке и их древний водопровод просто не справится с нагрузкой.