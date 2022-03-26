Почему американцы стирают в общественных прачечных, а не дома

Берут куль с грязным бельём и идут к ближайшей точке, где есть стиралка. Почему не покупают машинку?
Многие думают, что это от бедности. Мол, стирать дома так дорого, что проще сходить в прачечную. А американцы, такие-сякие, экономят и зажимают каждый цент. Не совсем так, американцы не столько жадные, сколько расчётливые. Многие жильё арендуют, тогда какой смысл покупать стиральную машину? Всё равно скоро съезжать.
Следующая причина: без машины арендная плата за квартиру существенно ниже. Иногда арендодатели напрямую запрещают жильцам устанавливать стиралку, боятся замыканий и затоплений. Тем более, ходят разные байки о том, что американцы стираются далеко не регулярно, а приходят в прачечную, когда грязного белья набивается в комнате под потолок. Чего уж там, даже рассказывают о том, что многие и моются-то не каждый день. Например, про Леонардо Ди Каприо говорят, что он принимает душ раз в неделю - и считает, что мыться чаще это глупо и вредно. Об этом рассказывали его бывшие девушки. Сложно сказать, так это или нет, но случай показательный. Если правда - то его девушкам не позавидуешь, хотя может они и сами такие.
Если говорить о Нью-Йорке, то часть домов там построена ещё в 19-м веке и их древний водопровод просто не справится с нагрузкой.
Нормальная стиральная машинка в США стоит примерно 600-700 долларов, есть и гораздо более дорогие. А поход в прачечную обходится, в среднем, в $10-15. Если ходить в стирку раз в две недели, то в год это (если брать по $10) $240.
История появления общественных прачечных тоже интересна: к этому приложил руку знаменитый Аль Капоне. Он их создал, чтобы отмывать денежки - потому что как вы отследите, сколько носков и трусов было постирано за день в 50 прачечных? А в ста? И гангстеры просто искусственно увеличивали выручку, платили налоги и получали чистые, совершенно легальные барыши.
Часть американцев просто не любит, когда по дому развешены мокрые труселя - они считают это неприличным. А в прачечных они могут и постираться, и сразу высушить бельё. Плюс расположены они удобно: в больших городах - в подвалах многоэтажек или у больших супермаркетов. Чаще всего, в 10-15 минутах ходьбы от дома. Ещё им нравится, что можно загрузить сразу несколько стиралок и за один присест расправится со всем грязным бельём. И не надо заморачиваться с цветным и одноцветным, всё можно раскидать по нескольким машинкам. Да, и многие прачечные работают круглосуточно, не надо подгадывать время и спешить туда после работы. А таких прачечных по всей Америке десятки тысяч.
Конечно, в США покупают и домашние стиральные машины. В основном, в загородные дома, и их хозяева считаются весьма обеспеченными. Это в отличие от нас, где стиралка есть почти в каждой квартире, и это вовсе не роскошь, а просто необходимость.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот и заводили 3 фазы только в подвалы, где были "общие прачечные" на дом (пример в Теории большого взрыва).
Или вообще уличные прачечные строили на несколько домов.
А стирка стоит обычно 1-2$, по крайней мере в Техасе.
Так чтоб каждый день - мыться, хз, не вижу особого смысла. Работаю в коллективе, с коллегами нормальные отношения, думаю, если б от меня дурно пахло, мне б кто-нить уже по товарищески сказал про это, или намекнул, или тупо все держались бы от меня на расстоянии, как от бомжа в транспорте.
А прачечных в США много, потому что у них коммуналка за воду и электричество большая, и дешевле сходить и оптом простирнуть своё бельишко в промышленной прачечной, вместо того чтоб делать это дома и переплачивать. Плюс, от стиральных машин стоит определённый гул и шум, что в некоторых многоквартирных домах - напрямую запрещено.
По поводу "невыдерживающего" старого водопровода. 50 литров холодной воды за два часа стирки это прямо "ниагара".
Расход воды в минуту посчитать не в состоянии? Сколько воды набирается в бачок унитаза знаете? В туалет-ванну ходят чаще, чем стирают.
Тоже самое, как дома на диване
А вообще..пиндоское племя засери по жизни))
Все нормальные люди меняют нижнее белье (включая носки, которые не "стоят в углу") каждый день.
Стиралки общественные нужны (правильно автор говорит) для съемщиков, где в квартирах нет машин...
Вот и все. А про антисанитарию, это от съемщиков и зависит. Денег нет - своего дома нет - снимают - экономят - стирают "разом".
В нормальный барабан современной стиралки влезает за один удар все белое за неделю на семью из четырех человек. Я не беру смешной Индезит или типа того.
Какая, однако, бедность. В России любая съёмная квартира оборудована стиральной машиной. Арендаторы даже вселяться не будут без этого. А в США - всеобщая убогая коммуналка, получается.