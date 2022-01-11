Сын раввина, мошенник и брат короля косметики: история Джона Фактора

Всем известно, что основатель одного из самых успешных брендов косметики Max Factor — выходец из Российской империи, который эмигрировал в Америку в 1904 в город Сент-Луис.
Максимилиан Факторович, как его звали еще здесь, в России, добился небывалых высот: сын раввина, который смог от подмастерья на производстве париков дорасти до личного косметолога императорской семьи и владельца косметологического магазина – это сильно.
В США он также продолжил трудиться в этой индустрии. Он работал с голливудскими знаменитостями, поставляя для них грим и косметику, а уже в 1927 году открыл собственную компанию, продуктами которой сейчас пользуются по всему миру.https://fishki.net
Но был в семье Факторовичей и человек, судьба которого не менее интересная, и, пожалуй, более увлекательная – брат Макса Яков переехал вслед за Максимилианом в США в 1906 году. Известный косметолог не шибко любил вторую семью своего отца, да и его самого не особо. Поэтому он пристроил своего сводного брата в одно из своих заведений в Лос-Анджелесе.
Так новоиспеченный Яков, он же новоиспеченный Джейк (Джон), получил свое прозвище "парикмахер". Он действительно хорошо владел своим ремеслом, а подстригая людей, юный Фактор нередко болтал с ними без умолку. Он располагал к общению своих клиентов.
В какой-то момент Джон Фактор решил выйти из тени своего звездного единокровного брата. При первой возможности он отправился в Чикаго, где устроился на работу в элитную гостиницу Morrison Hotel.
Спустя несколько лет Яков Факторович решил попробовать себя на поприще инвестиций. Дебют оказался настолько "успешным", что его обвинили в мошенничестве с акциями. Пришлось вернуть все деньги, чтобы не оказаться в тюрьме.
Но это не охладило пыл двадцатисемилетнего Джона Фактора. В 1922 и 1923 годах ему были предъявлены обвинения в мошенничестве с земельными участками.
Затем были обвинения в аферах с золотыми приисками в Канаде и Африке.
А уже после, в 1923 году, он убедил нью-йоркского мафиози Арнольда Ротштейна выделить ему средства для того, чтобы он создал финансовую пирамиду в Старом свете.
Он прибыл в Лондон с 50 тысячами долларов, и там начал продавать акции по дешевке. Акции, которые ничего не стоили, рекламировались в издании "Брод-стрит Пресс". Наивным и доверчивым англичанам обещали прибыль от 7 до 12 процентов. В итоге, когда количество акций было продано на полтора миллиона долларов, парикмахер Джон исчез. Почти что Волк с Уолл-Стрит.
Никто из обманутых акционеров не обратился в полицию, что позволило Фактору-младшему выйти сухим из воды. Такая безнаказанность позволила ему вернуться Королевство спустя несколько лет.
Зачем изобретать колесо, если схема работает? Новая финансовая пирамида была ориентирована на более обеспеченных людей. Для богачей акции стоили дороже.
Для того чтобы убить бдительность своих обеспеченных покупателей, он поселился в номере люкс. Он придумал фейковую брокерскую фирму "Тайлер Уилсон и Компания", через которую продавал акции под названием "Triplex". Он продавал их за 4 доллара, а после сам же через подставное лицо выкупал их по 6 долларов. Таким образом он зарабатывал сверху 50%. Вторую фирму под названием "Edison-Bell", которую он придумал, Фактор продавал по 3 доллара за акцию, а выкупал уже по 6. Все свои действия мошенник совершал, не оставляя следов.
Эта его афера затянулась: Джон Фактор обманывал англичан на протяжении пяти лет. Он устраивал роскошные званые ужины для акционеров, участвовавших в его финансовых пирамидах. По слухам, на удочку мошенника даже повелись члены королевской семьи. Вместо того чтобы платить по дивидендам, он платил землей в Африке. Джон Фактор заверял, что земля находится в его собственности. Более того, он рассказывал, что на ней якобы есть золотые прииски.
В 1928 году мафиози, который занял ему денег для его предприятия в Великобритании, умер в ходе передела сферы влияния в Нью-Йорке. Его сменщик затребовал долю в бизнесе и даже приезжал к нему в Лондон лично, но Джон Фактор сбежал на родину, прихватит солидный куш в размере 8 миллионов долларов.
Удивительным образом Яков Факторович сумел преумножить эту сумму, заехав по пути в Монте Карло. Поговаривают, что столы, за которыми играл парикмахер, Джон были шулерскими, но это лишь слухи. Факт остается фактом: Джон Фактор смог выиграть несколько крупных ставок.
Несмотря на поразительную везучесть, на родине Джона Фактора не стали прикрывать от правосудия. В 1933 году американские власти получили запрос об экстрадиции от Великобритании. В то время в Америке царила итальянская мафия во главе с легендарным Аль Капоне.
Фактор-младший вместе с его друзьями из чикагской мафии разыграли многосерийный спектакль с похищениями. В первой части в роли жертву стал сын Джона Фактора — Джером. Его похитили неизвестные, из-за чего "гуманный" судья решил отложить слушания по экстрадиции отца похищенного.
Спустя некоторое время сам Джон в компании его друзей, как вы уже догадались, состоящих в чикагской мафии, чудесным образом спасли Джером. Правда, догнать похитителей им не удалось.
Второй серией этого спектакля стало похищение самого Джона Фактора. И тут уже без выкупа не обошлось. Семья заявила, что им пришлось выплатить выкуп в пятьдесят тысяч долларов.
В конечном итоге парикмахеру Джону все-таки пришлось предстать перед судом. Однако, он пришел и заявил, что ему поступают угрозы со стороны Роджера Туи. Как вы думаете чьим конкурентом был этот криминальный авторитет? Правильно, Аль Капоне вместе с Джоном Фактором придумали изящную схему. Яков Факторович заявил, что у него есть обличительная информация, касающаяся Туи.
Таким образом Аль Капоне избавился от конкурента, а Фактор смог избежать экстрадиции, так как сотрудничал со следствием. К тому же, подошел срок исковой давности преступлений. Не обошлось и без вмешательства государственного секретаря Соединенных Штатов.
К слову, у Туи судьба сложилась крайне печально. Сначала он получил пожизненное, а после того, как вышел по УДО — его расстреляли неизвестные.
Джон Фактор даже проходил тест на полиграфе по делу убийства того, кого он засадил в решетку. Естественно, его причастность не была доказана.
Находясь десятилетиями на грани тюремного заключения, Джон Фактор все же оказался за решеткой. В 1942 году его осудили за мошенничество с почтой на 10 лет. На этой сделке он заработал около 10 миллионов долларов. Но и тут парикмахеру Джону улыбнулась удача, ведь он вышел спустя 6 лет заключения.
Выйдя на свободу, он не бросил свое криминальное прошлое, однако в этот раз выступал в роли представителя мафии. В 1955 году Джон Фактор приобрел отель "Звездная пыль", а в 1962 или 1963 годах он продал его за 7 миллионов долларов.
Вообще, шестидесятые годы прошлого века стали для Якова Факторовича новым этапом в жизни. Он не начал жизнь с чистого листа, но начал заниматься легальным бизнесом.
В 1958 году он открывает казино Stardust в Лас-Вегасе, в котором позже выступали легендарные исполнители, такие как Фрэнк Синатра и Дин Мартин.
А в 1960 году Факторович становится спонсором одного из малоизвестных и молодых политиков, который на тот момент был сенатором штата Массачусетс. Кто бы мог подумать, что через год он станет 35-ым президентом США? Да, речь идет о Джоне Фицджералде Кеннеди.
Вы удивитесь, но именно это знакомство помогло ему избежать экстрадиции за преступления, совершенные более тридцати лет назад. Великобритания предприняла очередную попытку наказать за мошенничество с финансовыми пирамидами и подало правоохранителям США запрос. В дело вмешался действующий президент США Кеннеди, который лично помиловал его за преступления и дал гражданство США.
С тех пор Джон Фактор был известен только с положительной стороны. Он вложил немалые деньги в развитие столицы штата Калифорнии Лос-Анджелеса, где провел свои последние годы. Особое внимание он уделял малоимущим, а также помощи чернокожему населению. Несмотря на то, что стараниями Мартина Лютера Кинга и его сторонников в 60-70 годы в США удалось добиться много, расовое неравенство все еще ощущалось, и у чернокожих было меньше социальных лифтов и возможностей. Так было во многих штатах США, но не в Калифорнии. Благодаря финансированию образовательных программ Яковом Факторовым, многие афроамериканцы смогли выбиться в люди.
Поэтому в 1984 году, когда не стало Джона Фактора, или урожденного Якова Факторовича, на его похороны пришла огромное количество калифорнийцев, в том числе и афроамериканцев во главе с тогдашним мэром Лос-Анджелеса Тома Брэдли. Первым и единственным чернокожим мэром этого города.
Источник:
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