Сын раввина, мошенник и брат короля косметики: история Джона Фактора

Так новоиспеченный Яков, он же новоиспеченный Джейк (Джон), получил свое прозвище "парикмахер". Он действительно хорошо владел своим ремеслом, а подстригая людей, юный Фактор нередко болтал с ними без умолку. Он располагал к общению своих клиентов.

В какой-то момент Джон Фактор решил выйти из тени своего звездного единокровного брата. При первой возможности он отправился в Чикаго, где устроился на работу в элитную гостиницу Morrison Hotel.