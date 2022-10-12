История Кричащего Ремуса, или Как король бутлегеров убил жену и вышел сухим из воды

Джордж был отличным адвокатом и за это ему щедро платили, особенно если защищать приходилось членов мафии. В 1920 году, когда в США был введён сухой закон, Ремус в год зарабатывал полмиллиона долларов (по нынешним меркам это почти $7 млн). Однако этот самый сухой закон позволял некоторым клиентам Ремуса зарабатывать гораздо больше и при этом не драть глотку в суде.





Ремус начинал как фармацевт. С ранних лет он работал в дядиной аптеке. Его отец был алкоголиком, его то и дело выгоняли с работы, поэтому деньги в семье зарабатывал Ремус-младший. В 19 лет он закончил фармацевтический колледж, а в 21 году открыл собственную аптеку. Через три года успешного ведения аптечного бизнеса Ремусу надоели микстуры и порошки, и он пошёл учиться на адвоката. В незаконном бутлегерском деле ему помогли знания и химии, и закона.





Опытный юрист Ремус нашёл лазейку в законе и вполне легально производил алкоголь. Потом его же люди крали у него товар и продавали его мафии. За три года такой деятельности Ремус стал королём бутлегеров. Седьмая часть всего крепкого алкоголя в США проходила через Ремуса. Он был так богат, что мог позволить себе закатить вечеринку на несколько сотен гостей и подарить каждому мужчине по булавке с бриллиантом, а каждой женщине по автомобилю.