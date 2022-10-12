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История Кричащего Ремуса, или Как король бутлегеров убил жену и вышел сухим из воды

История Кричащего Ремуса, или Как король бутлегеров убил жену и вышел сухим из воды

Автор:
12 октября 2022 12:32
Сообщество : Истории
Метки: США   адвокат   бутлегер   джордж ремус   измена   истории   мафия   подпольная империя   преступление   сухой закон.   
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Чикагского адвоката Джорджа Ремуса прозвали Кричащим Ремусом за его эмоциональность и театральность на судебных заседаниях.

Джордж был отличным адвокатом и за это ему щедро платили, особенно если защищать приходилось членов мафии. В 1920 году, когда в США был введён сухой закон, Ремус в год зарабатывал полмиллиона долларов (по нынешним меркам это почти $7 млн). Однако этот самый сухой закон позволял некоторым клиентам Ремуса зарабатывать гораздо больше и при этом не драть глотку в суде.


Ремус начинал как фармацевт. С ранних лет он работал в дядиной аптеке. Его отец был алкоголиком, его то и дело выгоняли с работы, поэтому деньги в семье зарабатывал Ремус-младший. В 19 лет он закончил фармацевтический колледж, а в 21 году открыл собственную аптеку. Через три года успешного ведения аптечного бизнеса Ремусу надоели микстуры и порошки, и он пошёл учиться на адвоката. В незаконном бутлегерском деле ему помогли знания и химии, и закона.


Опытный юрист Ремус нашёл лазейку в законе и вполне легально производил алкоголь. Потом его же люди крали у него товар и продавали его мафии. За три года такой деятельности Ремус стал королём бутлегеров. Седьмая часть всего крепкого алкоголя в США проходила через Ремуса. Он был так богат, что мог позволить себе закатить вечеринку на несколько сотен гостей и подарить каждому мужчине по булавке с бриллиантом, а каждой женщине по автомобилю.

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С введением в США сухого закона в 1920 году Ремус начал новую жизнь. Он не только превратился из состоятельного адвоката в безумного богатого преступника, но и нашёл новую любовь. Он ушёл от жены и дочери к своей секретарше Имоджен Холмс. Новая жена идеально подходила Ремусу, она была такой же властной, эмоциональной и закатывала скандалы, которые могли сравниться с речами мужа в суде. Именно Холмс стала партнёршей Ремуса по преступлениям и роскошным вечеринкам, которые, как говорят, стали прообразом вечеринок Гэтсби из романа Фицджеральда. Эта новая жизнь закончилась в 1925 году, когда незаконная схема продажи алкоголя стала известна полиции. Суд приговорил Ремуса к двум годам тюрьмы.

В тюремную камеру Ремуса подселили Франклина Доджа, агента под прикрытием, который должен был втереться к нему в доверие и выяснить подробности ведения незаконного бизнеса, имена партнёров, секреты мафиозных боссов и другую полезную для следствия информацию. Для Доджа самой ценной информацией оказалось то, что вся алкогольная империя, большая часть которой подобно айсбергу была скрыта от глаз полиции, в отсутствие её создателя принадлежит Имоджен. Додж утаил эту информацию от начальства, уволился и поехал соблазнять миссис Ремус.

Соблазнение прошло успешно, как и передел бизнеса. Так что, выйдя на волю, Ремус обнаружил, что из всего огромного состояния Додж и Холмс оставили ему жалкие $100. Они ещё и заказали бывшего хозяина подпольной империи киллеру за $15 тыс. Но наёмный убийца, получив заказ на убийство такого видного в преступных кругах человека, почувствовал подвох и рассказал обо всём Ремусу.

В конце 1927 году Имоджен подала на развод. Недалеко от здания суда обманутый муж остановил Имоджен и попытался ей что-то сказать. Женщина испугалась, вернулась в машину и уехала. Ремус поймал такси и бросился в погоню. Преследование завершилось в городском парке, машина Имоджен съехала с дороги и едва не врезалась в дерево. На глазах у посетителей парка состоялась короткая и бурная словесная перепалка, в финале которой Ремус несколько раз выстрелил своей бывшей жене в живот. Имоджен скончалась на месте. Джордж Ремус отправился в ближайший полицейский участок и сдался.

Суд над Ремусом был главной новостью в США в течение многих недель. Бывший адвокат защищал себя сам. Он использовал свой любимый трюк (чуть ли не им придуманный) - признание подсудимого невменяемым. Он долго и красноречиво рассказывал, как подло с ним обошлась Имоджен, как предал его друг-сокамерник. Как тут не сойти с ума, когда выходишь из тюрьмы и в одночасье узнаёшь, что жена тебе изменила и обобрала до нитки?! Присяжные, которые на счастье Ремуса были сплошь мужского пола, признали Ремуса невменяемым. Бывшего короля бутлегеров положили в психбольницу, откуда он вышел через 7 месяцев. Остаток жизни Джордж Ремус прожил тихо и мирно. Он женился в третий раз (снова на секретарше), оказывал юридические консультации и умер в 1952-м на 75-м году жизни.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   адвокат   бутлегер   джордж ремус   измена   истории   мафия   подпольная империя   преступление   сухой закон.   
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Юрий Час назад
очень интересно, спасибо автору!
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hetrick 8 минут назад
Один из немногих текстов, который прочитал полностью. Автору респект.
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476
AmaN 53 минуты назад
Ремус у нас известен благодаря сериалу "Подпольная империя" (думаю, что все кто интересуется темой мафии его смотрели), где он один из второстепенных персонажей. Кстати, в сериале Мартина Скорсезе подчеркнута такая вполне историческая деталь - Джордж Ремус всегда говорил о себе любимом в третьем лице, подражая Гаю Юлию Цезарю, который в своих мемуарах тоже писал о себе в третьем лице.
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