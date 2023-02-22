Россияне выбрали самые мужские иностранные фильмы

Соцопросы - штука интересная. Вроде бы он прошёл и есть результат. А потом оказывается, что опрашивали 0,00001% населения и все остальные с выводами исследования не согласны. Бывает по-разному, но обычно именно так.

Вот в Москве проводили опрос на тему «Назовите лучший зарубежный мужской фильм». В нём участвовали 966 человек в возрасте от 18 до 65 лет, как мужчины, так и женщины.

Вот что выбрали мужики: