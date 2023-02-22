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Россияне выбрали самые мужские иностранные фильмы

Россияне выбрали самые мужские иностранные фильмы

Автор:
22 февраля 2023 15:41
Сообщество : Кино
Метки: Москва   кино   крепкий орешек   лучший фильм   соцопрос   терминатор   
808
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Первые места уверенно заняли «Крепкий орешек» и «Терминатор».

Соцопросы - штука интересная. Вроде бы он прошёл и есть результат. А потом оказывается, что опрашивали 0,00001% населения и все остальные с выводами исследования не согласны. Бывает по-разному, но обычно именно так.

Вот в Москве проводили опрос на тему «Назовите лучший зарубежный мужской фильм». В нём участвовали 966 человек в возрасте от 18 до 65 лет, как мужчины, так и женщины.

Вот что выбрали мужики:

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«Крепкий Орешек» (18%), «Терминатор» (6%), «Бойцовский клуб» (5,5%), «Крестный отец» (5%), «Рокки» (4%).

И женщины:

«Крепкий орешек» (11%), «Терминатор» (5%), «Коммандос» (4,5%), «Профессионал» (4%), «Спасти рядового Райана» (3,5%).

Мужчины ещё называли «Хищника», а дамы - «Джентльмены».

Интересный выбор. Интересно будет посмотреть на фильмы, за которые проголосуют фишкине - давайте вместе выберем самое лучшее мужское кино. Иностранное и отечественное, ваши варианты пишите в комментариях. Вот это будет настоящий соцопрос.

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Метки: Москва   кино   крепкий орешек   лучший фильм   соцопрос   терминатор   
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7  комментариев
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7k
Том Сойер 20 минут назад
"Запах женщины" с Аль Пачино.
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6k
Гур 3 минуты назад
Лучшие в аду
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21k
ЦСКА 5 минут назад
Интересно было бы посмотреть на эти 966 человеко-москвичей....
И про какую часть "Терминатора" идет речь? Про "Судный день" или про первую 1984 года, с резиновым Шварцнеггером??
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15k
BARcyk 7 минут назад
"Отец солдата"
"Подвиг разведчика"
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August

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