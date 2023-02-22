Россияне выбрали самые мужские иностранные фильмы

Первые места уверенно заняли «Крепкий орешек» и «Терминатор».
Соцопросы - штука интересная. Вроде бы он прошёл и есть результат. А потом оказывается, что опрашивали 0,00001% населения и все остальные с выводами исследования не согласны. Бывает по-разному, но обычно именно так.
Вот в Москве проводили опрос на тему «Назовите лучший зарубежный мужской фильм». В нём участвовали 966 человек в возрасте от 18 до 65 лет, как мужчины, так и женщины.
Вот что выбрали мужики:
«Крепкий Орешек» (18%), «Терминатор» (6%), «Бойцовский клуб» (5,5%), «Крестный отец» (5%), «Рокки» (4%).
И женщины:
«Крепкий орешек» (11%), «Терминатор» (5%), «Коммандос» (4,5%), «Профессионал» (4%), «Спасти рядового Райана» (3,5%).
Мужчины ещё называли «Хищника», а дамы - «Джентльмены».
Интересный выбор. Интересно будет посмотреть на фильмы, за которые проголосуют фишкине - давайте вместе выберем самое лучшее мужское кино. Иностранное и отечественное, ваши варианты пишите в комментариях. Вот это будет настоящий соцопрос.
Источник:
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И про какую часть "Терминатора" идет речь? Про "Судный день" или про первую 1984 года, с резиновым Шварцнеггером??
"Подвиг разведчика"