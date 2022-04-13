7 интересных фактов о Брюсе Уиллисе

В детстве его все дразнили и откровенно ржали. Тогда Уиллис взял волю в кулак и решил устранить недостаток.

«Я жутко заикался, но в старших классах я играл в театральных постановках, и когда я запоминал слова, то заикания не происходило, что было сравни чуду. Именно так постепенно я избавился от этого дефекта речи».

Уиллис оглох во время съёмок «Крепкого орешка»