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7 интересных фактов о Брюсе Уиллисе

7 интересных фактов о Брюсе Уиллисе (9 фото)

Автор:
13 апреля 2022 14:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Криминальное чтиво   актер   алкоголь   брюс уиллис   детектив   кино   крепкий орешек   певец   
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Он мог стать певцом или детективом, а вместо этого стал актёром и алкоголиком.

На пике карьеры Уиллис был одним из самых известных актёров Голливуда. Снимался как в откровенном отстое, вроде «Гудзонского ястреба», так и в шикарных проектах - «Криминальном чтиве» и «Шестом чувстве». Кстати, вот и факт №1.

В «Криминальное чтиво» на роль боксёра планировали взять Микки Рурка

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Во-первых, тот сам занимался боксом, во-вторых он очень нравился Тарантино. Но Рурк отказался, и от безнадёги взяли Брюса. А в «Шестом чувстве» Уиллис снимался за еду: из-за судебного разбирательства со студией ему надо было сняться в 3-х её проектах, получая лишь проценты с проката. Неожиданно для всех фильм «выстрелил», а Брюска получил почти 15 миллионов долларов гонорара.

Брюс хотел стать певцом

В конце 1980-х он записал сингл Under the Boardwalk» и занял вторую строчку в британском чарте UK Top 40. Потом всё-таки понял, что такого количества денег как в кино он на музыке не заработает, а Брюс довольно жадный тип - поэтому с музыкой завязал.

Он мог стать частным сыщиком

После школы Брюса мотало как цветок в проруби: успел поработать охранником на атомной станции, несколько месяцев трудился частным сыщиком - ходил что-то вынюхивал и разбирался в делах клиентов агентства. Затем перебрался в Нью-Йорк и устроился барменом в заведение под названием «Камикадзе». Кстати, там его впервые и заметили: обаятельный раздолбай отвратительно готовил коктейли, но был улыбчивым и мог говорить на любую тему, чем и понравился кастинг-директору одного из рекламных агентств. Неизвестно, чем он её так очаровал, но через некоторое время он уже снимался в рекламных роликах.

Уиллис сильно заикался

В детстве его все дразнили и откровенно ржали. Тогда Уиллис взял волю в кулак и решил устранить недостаток.

«Я жутко заикался, но в старших классах я играл в театральных постановках, и когда я запоминал слова, то заикания не происходило, что было сравни чуду. Именно так постепенно я избавился от этого дефекта речи».

Уиллис оглох во время съёмок «Крепкого орешка»

Эти стали классикой и сделали Уиллиса настоящей звездой. Не все знают, но на роль Маккейна сначала хотели пригласить Шварценеггера. Тот почитал сценарий и спросил у режиссёра: «Ну и как я должен лазить по вентиляции? Ты меня вазелином что ли будешь намазывать?» И отказался. Тогда на роль и взяли Брюса - этот лихо нырял в вентиляцию без всякого вазелина. Правда чуть не оглох: пиротехник не рассчитал с зарядом и теперь Брюска одним ухом почти ничего не слышит.

Уже 40 лет как он слез с алкоголя

Все 1980-е Брюс был лицом винного дома Seagram’s Golden Wine Cooler и жёстко бухал. Он устраивал дебоши, дрался и попадал в полицию. как-то раз его даже хотели посадить за драку и хулиганство, после этого он решил завязать с крепким алкоголем.

«Однажды я понял, что не хочу доводить себя до крайности, выпивая по бутылке водки каждый день…».

Но от винишка не отказался, и нет-нет, да и пропускал бокальчик перед сном.

Сейчас у него серьёзные проблемы со здоровьем

Брюсу поставили диагноз - афазия. Это поражение мозга и речевых центров. Из-за этого актёр завершает карьеру. Очень жаль, несмотря на огромное количество отвратных фильмов у него были и отличные проекты. Правда, теперь всё это в прошлом.

Ну а для нас Брюс так и останется отчаянным парнем из «Крепкого орешка», волевым боксёром из «Криминального чтива» или вдумчивым психологом из «Шестого чувства».

Классный всё-таки был актёр.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Криминальное чтиво   актер   алкоголь   брюс уиллис   детектив   кино   крепкий орешек   певец   
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13  комментариев
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28k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Гудзонский Ястреб норм фильм, не гони )
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17k
Жан Батист Эмануэль Зорг Полчаса назад
Ну а для меня он останется вот таким...
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7k
goshan_hmc Полчаса назад
А для меня Шакал был откровением. Брюс играл плохого парня и погиб. Больше ни одного такого фильма с ним не было.
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4k
Горожанин 2 часа назад
"Я жутко заикался, но в старших классах я играл в театральных постановках, и когда я запоминал слова, то заикания не происходило, что было сравни чуду'.

Не совсем, конечно, в итоге чудо. Биология все равно взяла своё - деменция в относительно ещё раннем возрасте. Но Брюс, несмотря на это, в жизни вытянул всё, что можно и даже больше - молодец парень!
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11k
Kostick 2 часа назад
почему был? есть и будет.
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61k
Dominus 2 часа назад
Обычный шут как и зеля, но людям нравится поклоняться шутам .
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3k
Frank Borman 2 часа назад
А еше у Брюса очень крепкие орешки. Настолько крепкие, что международные террористы обходят Америку стороной - боятся. В Америке есть еще и Арни, Слай и Чак, но Брюс - самый страшный из них.
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27k
Vazari 2 часа назад
"Брюска","от безнадеги взяли Брюса", "довольна жадный тип", автор , что за мудацкие фамильярности?
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Я его обожаю в "Пятом элементе" и "Армагеддоне"
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1k
Copycat 2 часа назад
Нууу не знаю, мне гудзонский ястреб всегда казался отличным фильмом и только с появлением интернета я вдруг узнал что на западе он людям не зашел почему то

а вот фильмы тарантина - я всегда считал чем то вроде трешака на уровне фильмов невского только в голливудского уровня, уж извините но вот такое у меня восприятие, ниче с собой поделать не могу)
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517
Виктор Глущенко 2 часа назад
Для меня он стал никто , после его высказываний про Россию .
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August

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