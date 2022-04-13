7 интересных фактов о Брюсе Уиллисе

Он мог стать певцом или детективом, а вместо этого стал актёром и алкоголиком.
На пике карьеры Уиллис был одним из самых известных актёров Голливуда. Снимался как в откровенном отстое, вроде «Гудзонского ястреба», так и в шикарных проектах - «Криминальном чтиве» и «Шестом чувстве». Кстати, вот и факт №1.
В «Криминальное чтиво» на роль боксёра планировали взять Микки Рурка
Во-первых, тот сам занимался боксом, во-вторых он очень нравился Тарантино. Но Рурк отказался, и от безнадёги взяли Брюса. А в «Шестом чувстве» Уиллис снимался за еду: из-за судебного разбирательства со студией ему надо было сняться в 3-х её проектах, получая лишь проценты с проката. Неожиданно для всех фильм «выстрелил», а Брюска получил почти 15 миллионов долларов гонорара.
Брюс хотел стать певцом
В конце 1980-х он записал сингл Under the Boardwalk» и занял вторую строчку в британском чарте UK Top 40. Потом всё-таки понял, что такого количества денег как в кино он на музыке не заработает, а Брюс довольно жадный тип - поэтому с музыкой завязал.
Он мог стать частным сыщиком
После школы Брюса мотало как цветок в проруби: успел поработать охранником на атомной станции, несколько месяцев трудился частным сыщиком - ходил что-то вынюхивал и разбирался в делах клиентов агентства. Затем перебрался в Нью-Йорк и устроился барменом в заведение под названием «Камикадзе». Кстати, там его впервые и заметили: обаятельный раздолбай отвратительно готовил коктейли, но был улыбчивым и мог говорить на любую тему, чем и понравился кастинг-директору одного из рекламных агентств. Неизвестно, чем он её так очаровал, но через некоторое время он уже снимался в рекламных роликах.
Уиллис сильно заикался
В детстве его все дразнили и откровенно ржали. Тогда Уиллис взял волю в кулак и решил устранить недостаток.
«Я жутко заикался, но в старших классах я играл в театральных постановках, и когда я запоминал слова, то заикания не происходило, что было сравни чуду. Именно так постепенно я избавился от этого дефекта речи».
Уиллис оглох во время съёмок «Крепкого орешка»
Эти стали классикой и сделали Уиллиса настоящей звездой. Не все знают, но на роль Маккейна сначала хотели пригласить Шварценеггера. Тот почитал сценарий и спросил у режиссёра: «Ну и как я должен лазить по вентиляции? Ты меня вазелином что ли будешь намазывать?» И отказался. Тогда на роль и взяли Брюса - этот лихо нырял в вентиляцию без всякого вазелина. Правда чуть не оглох: пиротехник не рассчитал с зарядом и теперь Брюска одним ухом почти ничего не слышит.
Уже 40 лет как он слез с алкоголя
Все 1980-е Брюс был лицом винного дома Seagram’s Golden Wine Cooler и жёстко бухал. Он устраивал дебоши, дрался и попадал в полицию. как-то раз его даже хотели посадить за драку и хулиганство, после этого он решил завязать с крепким алкоголем.
«Однажды я понял, что не хочу доводить себя до крайности, выпивая по бутылке водки каждый день…».
Но от винишка не отказался, и нет-нет, да и пропускал бокальчик перед сном.
Сейчас у него серьёзные проблемы со здоровьем
Брюсу поставили диагноз - афазия. Это поражение мозга и речевых центров. Из-за этого актёр завершает карьеру. Очень жаль, несмотря на огромное количество отвратных фильмов у него были и отличные проекты. Правда, теперь всё это в прошлом.
Ну а для нас Брюс так и останется отчаянным парнем из «Крепкого орешка», волевым боксёром из «Криминального чтива» или вдумчивым психологом из «Шестого чувства».
Классный всё-таки был актёр.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не совсем, конечно, в итоге чудо. Биология все равно взяла своё - деменция в относительно ещё раннем возрасте. Но Брюс, несмотря на это, в жизни вытянул всё, что можно и даже больше - молодец парень!
а вот фильмы тарантина - я всегда считал чем то вроде трешака на уровне фильмов невского только в голливудского уровня, уж извините но вот такое у меня восприятие, ниче с собой поделать не могу)