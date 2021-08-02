Удивительные закулисные фотографии Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора

Шварценеггер изначально пробовался на роль Кайла Риза. В своей ранней актерской карьере он уже играл главного героя в фильмах «Геракл в Нью-Йорке» и «Конан-варвар» и, естественно, хотел стать героем фильма «Терминатор». Хотя он, возможно, впервые был выдвинут на эту роль своим агентом, Кэмерон был прохладен в идее: «Я очень отрицательно относился к идее Арнольда на роль Риза».