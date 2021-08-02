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Удивительные закулисные фотографии Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора

Удивительные закулисные фотографии Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора (26 фото)

Автор:
02 августа 2021 10:04
Сообщество : Кино
Метки: Арнольд Шварценеггер   кино   съемки   терминатор   факты   фильм   фото   
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Когда «Терминатор» появился в кинотеатрах 26 октября 1984 года, он охватил весь мир.

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Метки: Арнольд Шварценеггер   кино   съемки   терминатор   факты   фильм   фото   
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