Удивительные закулисные фотографии Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора

Когда «Терминатор» появился в кинотеатрах 26 октября 1984 года, он охватил весь мир.
Футуристический триллер Джеймса Кэмерона (James Cameron) о путешествиях во времени, представив при этом увлекательные концепции об опасностях современных технологий. Это также закрепило за Арнольдом Шварценеггером (Arnold Schwarzenegger) статус одного из величайших героев боевиков 80-х и последующих годов.
Фильм положил начало карьере Джеймса Кэмерона, который стал режиссером двух самых кассовых сборщиков всех времен — «Аватар» и «Титаник». Это также подстегнуло Арнольда Шварценеггера, чья монотонная манера исполнения и мускулистая чванство сделали киборга-убийцу вершиной хладнокровия.
Шварценеггер изначально пробовался на роль Кайла Риза. В своей ранней актерской карьере он уже играл главного героя в фильмах «Геракл в Нью-Йорке» и «Конан-варвар» и, естественно, хотел стать героем фильма «Терминатор». Хотя он, возможно, впервые был выдвинут на эту роль своим агентом, Кэмерон был прохладен в идее: «Я очень отрицательно относился к идее Арнольда на роль Риза».
И Шварценеггер, за обедом с Кэмероном после прочтения сценария, не мог перестать думать о Терминаторе:
«Чем больше я читал сценарий, тем больше меня очаровывал Терминатор — плохой парень, — который, как мне казалось, был действительно круты
Посмотрев на макет картины, которую Кэмерон нарисовал, изображая его как Терминатора, Шварценеггер принял решение:
«Я Терминатор, сразу позвонил Кэмерону и сказал: « Я хочу сыграть Терминатора », и мы договорились».
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