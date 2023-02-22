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В школе Алматы учитель биологии убила и разделала морскую свинку на глазах учеников

В школе Алматы учитель биологии убила и разделала морскую свинку на глазах учеников

Автор:
22 февраля 2023 11:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Казахастан   алматы   биология   интересное   морская свинка   учитель   фото   
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Учитель биологии вместе с учениками разделала морскую свинку, наглядно показав внутренний мир грызуна. Сначала учитель убила морскую свинку, сломав животному шейные позвонки. После этого она вскрыла живот и продемонстрировал ученикам внутренние органы.

В соцсетях появились ролики с уроков биологии из частной школы в Алматы. Учитель биологии на уроке разделала морскую свинку. Так как мы не можем публиковать такую жесть на сайте, я вкратце расскажу, что происходит на видео.

Сначала учитель убила морскую свинку, ударив её по шее ребром ладони. Бедное животное вырывается из рук, но ни ученики, ни учитель не обращают внимание на это. На втором ролике свинка уже разделана. Скальпелем учитель разрезала живот и показала внутренности: почки, печень, пищевод, сердце. При этом ученики держали тушку животного за лапки, растягивая её на столе.

В Управлении образования Алматы сообщили, что инцидент произошел в частной школе, отмечает Nur.kz.

Как установила проверка, инцидент произошел 17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10 классе.

"Со слов учителя, по просьбе учащихся она провела практическое занятие со вскрытием с целью демонстрации внутренних органов морской свинки в рамках обобщения знаний по разделу "Анатомия и физиология".

С педагогами школы проведена разъяснительная работа по недопущению впредь подобных фактов. Даны рекомендации администрации школы по усилению внутришкольного контроля и воспитательной работы, формированию бережного отношения к окружающей среде и профилактике жестокого обращения с животными", – говорится в сообщении ведомства.

После того, как ролики оказались в сети, учитель биология уволилась по собственному желанию.

Страшно даже не то, что учитель разделала бедную морскую свинку, а то, что дети оказались абсолютно спокойны и даже помогали.

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Метки: Ynews   Казахастан   алматы   биология   интересное   морская свинка   учитель   фото   
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61  комментарий
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23k
sssss3 2 часа назад
Я при СССР учился, в РСФСР.
У нас в кабинете биологии были целые шкафы с колбами-банками-склянками с препарированными и целыми различными животными.
Были микроскопы, был дидактический материал в виде плакатов.
А убивать, что-бы просто позырить чо там внутрях, это уровень дегенерата.
Как там у классика в 12 стульях - "дикие люди, дети ....."
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8k
Лещ 2 минуты назад
Рыбы с рыбалки принёс и разделал на глазах детей.... Я садист и маньяк?? Потом мы ещё и сьели эту рыбу, это норма?)))))
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11k
paranoid 5 минут назад
...а потом дети разошлись по домам, чтобы помочь своим матерям отрубать головы курам и отцам помогать разделывать туши козликов, которым только что перерезали горло и подвесили за ноги для лучшего слива крови.

Это кстати история не выдуманная а из подмосковной деревни, кою сам наблюдал.
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10k
ScorpionDS 7 минут назад
Зачем это делать в школе непонятно, если бы это было мед училище или институт, там понятно, лучше пусть первая жертва будет мышка, а не человек на первой операции ...
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25k
Егор 8 минут назад
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741
Kra 9 минут назад
охренеть!...
"учитель убила морскую свинку, ударив её по шее ребром ладони"
Садюга какая-то...
В Дании, помнится, на глазах детей разделывали жирафа в зоопарке.
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292
guess 10 минут назад
Вы вообще в лабораториях бывали?!
В школе жабу резал...
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16k
Сергей 18 минут назад
В Союзе, как-то, на урок биологии мы притащили земляных червей (тема была про червей), есссно в банке! На уроке достали и в руках показывали одноклассникам!:)) Ну, мы рыбаки с детства, нам это не впервой!:) А училку чуть кондратий не приобнял!:) Отправила выбросить в унитаз и руки чуть ли не бензином помыть!:))
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10k
Сергей Попов 19 минут назад
Ну вот. Как резать барана на площади, так можно, а свинку на уроке - нельзя...
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8k
Игорь 21 минуту назад
Да в СССР лягушек препарировали на уроках биологии. Тут людей препарируют и никто не реагирует, а теперь от бедной свинки все опечалились
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22k
sanchesS80 23 минуты назад
Тут многие уже сказали - сельские жители с детства прекрасно знают и видят своими глазами как родители/дедушки-бабушки убивают курей, гусей, кроликов, овец, свиней и т.п. Видят как это всё разделывают. Поэтому для них разделка свинки и не вызвала каких-то особых эмоций.

Разве что могла бы грохнуть свинку в подсобке, а разделать уже в классе. Мои дочки городские, но я не думаю что я был бы сильно против, если бы им в школе показали.
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236
Серж Сергеев 24 минуты назад
Надо было и учительницу потом препарировать, пусть детишки потом посмотрят что у нее в голове.
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16k
Михаил Гривин Полчаса назад
Это называется "вивисекция". Раньше дети сами этим занимались. Но есть нюанс: животное должно быть уже мертво, убивать его на глазах у детей нельзя.
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2k
Vovan Petroff Полчаса назад
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3k
samtel Полчаса назад
При Союзе лягушек на уроках препарировали, и это было частью школьной программы и считалось в порядке вещей. Лабораторные работы проводили с настоящей кровью животных. А теперь все стали такими нежными и ранимыми...
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24k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Убиваешь и разделываешь рыбу - норм. Убиваешь и разделываешь курицу - норм. Убиваешь и разделываешь кролика - норм. Убиваешь и разделываешь морскую скинку - ЧУДОВИЩЕ как ты посмела скандал срочно в массы ужас уволить нахрен бедные дети!

Кстати в некоторых странах морскую свинку разводят для пищи так же, как кроликов.
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40k
Сергей 36 минут назад
Это вызывает удивление только у городских.
Все сельские жители знают как выглядят внутренности животных, и это нормально.
А городские предпочитают питаться мясом, и думать что оно с небес свалилось.
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73k
Валентина Разумова 38 минут назад
Существует свод этических правил учителя. У учителей биологии он имеет особенности. В частности, это касается процесса умерщвления подопытных животных, оно категорически запрещено на глазах у школьников. Хотя в разных странах разный уклад. Наглядный пример - история жирафа Мариуса в датском зоопарке.
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6k
rutt 41 минуту назад
А лягух никто чтоль на биологии не препарировал?
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9k
Сол Гудман 43 минуты назад
У нас лягушек разрезали на уроках биологии и ничего. Какие все нежные стали
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31k
Slonyash 51 минуту назад
Дико мля...
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PokemonKa
Pika-Pika?
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