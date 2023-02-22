В школе Алматы учитель биологии убила и разделала морскую свинку на глазах учеников

В соцсетях появились ролики с уроков биологии из частной школы в Алматы. Учитель биологии на уроке разделала морскую свинку. Так как мы не можем публиковать такую жесть на сайте, я вкратце расскажу, что происходит на видео.

Сначала учитель убила морскую свинку, ударив её по шее ребром ладони. Бедное животное вырывается из рук, но ни ученики, ни учитель не обращают внимание на это. На втором ролике свинка уже разделана. Скальпелем учитель разрезала живот и показала внутренности: почки, печень, пищевод, сердце. При этом ученики держали тушку животного за лапки, растягивая её на столе.