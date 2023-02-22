В школе Алматы учитель биологии убила и разделала морскую свинку на глазах учеников

Учитель биологии вместе с учениками разделала морскую свинку, наглядно показав внутренний мир грызуна. Сначала учитель убила морскую свинку, сломав животному шейные позвонки. После этого она вскрыла живот и продемонстрировал ученикам внутренние органы.
В соцсетях появились ролики с уроков биологии из частной школы в Алматы. Учитель биологии на уроке разделала морскую свинку. Так как мы не можем публиковать такую жесть на сайте, я вкратце расскажу, что происходит на видео.
Сначала учитель убила морскую свинку, ударив её по шее ребром ладони. Бедное животное вырывается из рук, но ни ученики, ни учитель не обращают внимание на это. На втором ролике свинка уже разделана. Скальпелем учитель разрезала живот и показала внутренности: почки, печень, пищевод, сердце. При этом ученики держали тушку животного за лапки, растягивая её на столе.
В Управлении образования Алматы сообщили, что инцидент произошел в частной школе, отмечает Nur.kz.
Как установила проверка, инцидент произошел 17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10 классе.
"Со слов учителя, по просьбе учащихся она провела практическое занятие со вскрытием с целью демонстрации внутренних органов морской свинки в рамках обобщения знаний по разделу "Анатомия и физиология".
С педагогами школы проведена разъяснительная работа по недопущению впредь подобных фактов. Даны рекомендации администрации школы по усилению внутришкольного контроля и воспитательной работы, формированию бережного отношения к окружающей среде и профилактике жестокого обращения с животными", – говорится в сообщении ведомства.
После того, как ролики оказались в сети, учитель биология уволилась по собственному желанию.
Страшно даже не то, что учитель разделала бедную морскую свинку, а то, что дети оказались абсолютно спокойны и даже помогали.
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У нас в кабинете биологии были целые шкафы с колбами-банками-склянками с препарированными и целыми различными животными.
Были микроскопы, был дидактический материал в виде плакатов.
А убивать, что-бы просто позырить чо там внутрях, это уровень дегенерата.
Как там у классика в 12 стульях - "дикие люди, дети ....."
Это кстати история не выдуманная а из подмосковной деревни, кою сам наблюдал.
"учитель убила морскую свинку, ударив её по шее ребром ладони"
Садюга какая-то...
В Дании, помнится, на глазах детей разделывали жирафа в зоопарке.
В школе жабу резал...
Я вообще-то имел ввиду, что публичное умерщвление животных - это всегда не есть хорошо. Либо это происходит на охоте, либо в специально отведенных местах.
Разве что могла бы грохнуть свинку в подсобке, а разделать уже в классе. Мои дочки городские, но я не думаю что я был бы сильно против, если бы им в школе показали.
К-стати, есть коллекция препаратов Гюнера фон Хагенса, которая сгодилась бы для учебной программы.
Кстати в некоторых странах морскую свинку разводят для пищи так же, как кроликов.
Все сельские жители знают как выглядят внутренности животных, и это нормально.
А городские предпочитают питаться мясом, и думать что оно с небес свалилось.