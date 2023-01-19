В Аргентине воры-неудачники украли самолёт и разбились на нём

Пятеро злоумышленников угнали одномотороный самолёт Cessna-206 из авиаклуба. Однако, воры не знали, что у этой модели есть скрытая система блокировки. Когда они взлетали, то забыли открыть кран подачи топлива, и у них кончился бензин.
Рано утром 18 января пятеро грабителей взломали ангар аэроклуба Вилья Анхела и угнали Cessna-206, который принадлежал местному фермеру. Обломки самолёта обнаружили в семи километрах от взлётной полосы. Никто из угонщиков не выжил, сообщило издание Diario Norte.
"Упади он в городе, была бы трагедия... У самолета скрытая система блокировки. Когда они взлетали, то забыли открыть этот кран, и у них кончился бензин, не все знают, где находится этот топливопровод", - заявил изданию Diario Norte прокурор Серхио Риос.
На месте крушения была обнаружена парагвайская валюта и бейсболка парагвайского футбольного клуба, а также пистолет и спутниковый телефон. По мнению прокурора, самолёт был угнан ради контрабанды наркотиков.
В декабре 2022 года в другом аэроклубе провинции Чако угнали такой же Cessna-206. Преступники улетели на нем в боливийский департамент Санта-Крус, после чего он, предположительно, был задействован в контрабанде наркотиков.
Источник:
- В Барнауле пассажиры самолёта упали с трапа. Есть пострадавшие
- Самолёт в США эвакуировали из-за пассажирки с белочкой
- Стюардессу впечатало в потолок: кадры из салона Boeing, попавшего в зону турбулентности
- Для аргентинцев выпустили целое пособие по соблазнению россиянок
- Почти голый пассажир выпрыгнул из самолета: видео