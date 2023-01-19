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В Аргентине воры-неудачники украли самолёт и разбились на нём

В Аргентине воры-неудачники украли самолёт и разбились на нём

Автор:
19 января 2023 08:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Аргентина   интересное   провал   самолёт   угнали   фото   
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Пятеро злоумышленников угнали одномотороный самолёт Cessna-206 из авиаклуба. Однако, воры не знали, что у этой модели есть скрытая система блокировки. Когда они взлетали, то забыли открыть кран подачи топлива, и у них кончился бензин.

Рано утром 18 января пятеро грабителей взломали ангар аэроклуба Вилья Анхела и угнали Cessna-206, который принадлежал местному фермеру. Обломки самолёта обнаружили в семи километрах от взлётной полосы. Никто из угонщиков не выжил, сообщило издание Diario Norte.

"Упади он в городе, была бы трагедия... У самолета скрытая система блокировки. Когда они взлетали, то забыли открыть этот кран, и у них кончился бензин, не все знают, где находится этот топливопровод", - заявил изданию Diario Norte прокурор Серхио Риос.

На месте крушения была обнаружена парагвайская валюта и бейсболка парагвайского футбольного клуба, а также пистолет и спутниковый телефон. По мнению прокурора, самолёт был угнан ради контрабанды наркотиков.


В декабре 2022 года в другом аэроклубе провинции Чако угнали такой же Cessna-206. Преступники улетели на нем в боливийский департамент Санта-Крус, после чего он, предположительно, был задействован в контрабанде наркотиков.

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Метки: Ynews   Аргентина   интересное   провал   самолёт   угнали   фото   
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4  комментария
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5k
salim777 Час назад
- 5 единиц говна. А самолёт жалко.
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4k
Frank Borman Час назад
.
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13k
котегRUS Час назад
там мясо лежит ?
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9k
Ф Ив 2 часа назад
Пацаны к успеху летели.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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