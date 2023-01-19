В Аргентине воры-неудачники украли самолёт и разбились на нём

"Упади он в городе, была бы трагедия... У самолета скрытая система блокировки. Когда они взлетали, то забыли открыть этот кран, и у них кончился бензин, не все знают, где находится этот топливопровод", - заявил изданию Diario Norte прокурор Серхио Риос.

На месте крушения была обнаружена парагвайская валюта и бейсболка парагвайского футбольного клуба, а также пистолет и спутниковый телефон. По мнению прокурора, самолёт был угнан ради контрабанды наркотиков.

В декабре 2022 года в другом аэроклубе провинции Чако угнали такой же Cessna-206. Преступники улетели на нем в боливийский департамент Санта-Крус, после чего он, предположительно, был задействован в контрабанде наркотиков.