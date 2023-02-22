10 созданий, которые могут светиться в темноте и создать отличное световое шоу

Было бы несправедливо не упомянуть светлячков. Представителей вида светляковых насчитывается около 2000 видов, и все они могут устроить эффектное световое представление в ночное время суток. Но сами светляки делают это не ради красоты, а для более бытовых целей – коммуникации и спаривания.

Медузы*