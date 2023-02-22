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10 созданий, которые могут светиться в темноте и создать отличное световое шоу

10 созданий, которые могут светиться в темноте и создать отличное световое шоу

Автор:
22 февраля 2023 09:07
Сообщество : Животные
Метки: животные   лампочки   природа   свет   удивительно   фото   
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Пока человечество ещё не освоилось с электричеством, природа уже умела устраивать феерические световые шоу. А всё благодаря живым лампочкам – существам с биолюминесценцией. Ученые знают около 800 видов различных животных, способных светиться в темноте.

Кто-то из этих созданий использует эту свою способность ради привлечения добычи, кто-то ради коммуникации с соплеменниками, кто-то для маскировки. Но для человека такие световые представления – это всегда зрелище.


Крошечные рачки

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Нет, это не звёздное небо упало в море. Это всего лишь биолюминесцентный планктон — ракушковое ракообразное Vargula hilgendorfii. Именно эти обитатели моря окрашивают воду в светящийся синий цвет. Чаще всего такое чудо можно увидеть в прибрежных водах Японии.


Водоросли

Схожим образом красят море и водоросли Noctiluca scintillans. Включаются эти природные лампы очень просто — это всего лишь реакция на любой раздражитель.


Грибные комары Arachnocampa

А это всего лишь личинки грибных комаров Arachnocampa. Личинки светятся сине-зеленым светом, украшая свод австралийских и новозеландских пещер. Этим светом комары привлекают добычу — более мелких насекомых.


Светлячки

Было бы несправедливо не упомянуть светлячков. Представителей вида светляковых насчитывается около 2000 видов, и все они могут устроить эффектное световое представление в ночное время суток. Но сами светляки делают это не ради красоты, а для более бытовых целей – коммуникации и спаривания.


Медузы*

Живыми ночными фонариками можно считать и некоторых медуз. К флуоресцирующим видам относят медуз: Aequorea victoria, Crossota и Pantachogon.


Кальмары


Учёным известно около об 70 биолюминесцентных видов кальмаров. Рекордсмен среди них — гигантский кальмар Taningia danae. Этот головоногий весил 60 кг, а его длина составляла 2,3 м.


Удильщики

Про удильщиков слышали многие. Это глубоководная жутковатая хищная рыба с забавным фонариком на голове. Учёные предполагают, что он нужен и для привлечения добычи, но также служит и для поиска партнёра для спаривания, да и просто для лучшей ориентации в тёмных глубинах океана.


Глубоководные рыбы

Но не удильщиками едиными. Морские глубины богаты не только ужасными монстрами, но и другими очень красивыми светящимися рыбками. Всего в мировом океане обитает около 180 видов светящихся живых организмов. Тут и рыбы-перья, и маленькие светящиеся анчоусы, и гребневики.


Светящиеся черви из Сибири

В 2020-ом году учёные нашли в сибирской земле нечто невероятное… светящихся червей. Находку назвали Fridericia heliota. Эти малыши реагируют на внешние раздражители сине-зелёным светом и могут так светиться на протяжении десяти минут.


Грибы

Около 16 видов грибов способны светиться в темноте. То есть зрелище это редкое и весьма необычное. Обычно они святятся зеленоватым светом, но изредка встречается и голубой.

* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: животные   лампочки   природа   свет   удивительно   фото   
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