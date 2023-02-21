15 самых невероятных животных долгожителей

Тихоходка — это крошечное членистоногое размером около 1 миллиметра и способное выживать даже в самых невероятных условиях. Учёные подвергали тихоходку воздействию гигантской дозы радиации, её облучали ультрафиолетом, травили сероводородом и углекислым газом, пытались сжечь и заморозить — но она выжила. Мало того, что тихоходка практически неубиваема, так она ещё и живёт около 200 лет.

А очень красивые карпы кои потому и стали считаться символами мудрости, что живут 200 лет. Такая рыбка переживёт несколько поколений своих хозяев.





Гренландская полярная акула и трубчатые черви, 300 лет — 5 место