15 самых невероятных животных долгожителей

Человечество давно мечтает о бессмертии. Учёные бьются в усилиях, пытаясь найти способ продлить человеческую жизнь. И даже делают в этом успехи, ведь её продолжительность с каждым десятилетием растёт.
Но всё уже давно придумано за нас матерью-природой. Ниже представлен топ животных-долгожителей, где некоторые создания способны пережить не только одного человека, но и пару поколений, а может и несколько веков человечества в целом.
Попугай ара и аллигатор, 60 лет — 10 место
10-ое место делят между собой попугаи ара и аллигаторы. Такие разные животные, но живут примерно одинаково долгую жизнь – 60 лет.
Африканский слон, 70 лет — 9 место
Слоны – удивительные животные. Мало того, что они отличаются хорошей памятью, делятся на левшей и правшей и являются очень заботливыми родителями для своих детёнышей. Они ещё и долгожители.
Гренландский кит и ящерица гаттерия, 150 лет — 8 место
Гренландский кит – абсолютный рекордсмен среди долгожителей-млекопитающих.
А ящерица гаттерия – это прямой потомок древних рептилий, отличающийся совсем небольшим размером в 80 сантиметров.
Черепахи, 180 лет — 7 место
Все мы слышали истории о черепахах-долгожительницах. Огромной продолжительностью жизни отличаются слоновые или галапагосские черепахи и гигантские черепахи. Некоторые особи способны прожить и больше 200 лет, но в среднем продолжительность жизни некоторых видов черепах — около 180 лет.
Тихоходка и карпы кои, 200 лет — 6 место
Тихоходка — это крошечное членистоногое размером около 1 миллиметра и способное выживать даже в самых невероятных условиях. Учёные подвергали тихоходку воздействию гигантской дозы радиации, её облучали ультрафиолетом, травили сероводородом и углекислым газом, пытались сжечь и заморозить — но она выжила. Мало того, что тихоходка практически неубиваема, так она ещё и живёт около 200 лет.
А очень красивые карпы кои потому и стали считаться символами мудрости, что живут 200 лет. Такая рыбка переживёт несколько поколений своих хозяев.
Гренландская полярная акула и трубчатые черви, 300 лет — 5 место
На почётном пятом месте оказались гренландская акула и трубчатые черви. Учёные всё ещё не могут понять почему эта огромная акула живёт настолько долго. Но есть предположение, что вся причина кроется в замедленном метаболизме из-за низкой температуры воды.
А секрет долголетия беспозвоночных трубчатых червей прост: они совершенно не интересны хищникам и поэтому им никто не мешает проживать их долгую (и возможно счастливую) жизнь.
Океанический венус, 400-500 лет — 4 место
Эти океанические моллюски обитают в северной части Атлантического океана. Одному такому моллюску-рекордсмену, найденному у берегов Исландии в 2006 году, было 507 лет.
Кораллы Leiopathes, 4000 лет — 3 место
На третьем месте — глубоководные кораллы вида Leiopathes. Рекордсмен не только среди кораллов, но и среди живых существ в целом.
Шестилучевая губка, 11000 лет — 2 место
Это создание, похожее на фигуру из стекла, отличается не только интересным внешним видом, но и пугающей продолжительностью жизни. Учёные выяснили, что одной такой такой шестилучевой губке, принадлежащей к виду Monorhaphis chuni, было около 11 000 лет.
Бессмертная медуза и гидра, бессмертие — 1 место
Особенность бессмертной медузы проста — она бессмертна. Если нарочно не прервать её жизнь, она будет вечно бороздить воды Японии и Средиземное море. А весь секрет в её способности к самовосстановлению.
Такой способностью обладает ещё одно создание — гидра. Это беспозвоночное тоже бессмертно за счёт саморегенерации. Если прокрутить гидру через мясорубку, она вновь соединиться воедино и будет дальше жить совершенно без проблем.
Источник:
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