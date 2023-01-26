Паразит, контролирующий разум

Как же обстоят дела у Leucochloridium? Взрослые особи представляют собой длинных плоских червей. Они паразитируют в кишечнике некоторых видов птиц, чаще всего воробьиных. Перед смертью они откладывают личинки, которые с пометам выходят из животного. Знаете, кто любит птичий помет? Улитки! Если правильный вид, обычно это улитка янтарка из рода Succinea, съедает яйца, то из них вылупляются личинки. На следующей фазе развития они превращаются в спороцисты. Внутри спороцисты возникают мелкие личинки. Их еще называют выводковые мешочки. Эти мешочки выглядят как пульсирующие трубочки с красочными полосками. Выводковые мешочки появляются не где попало, а на самом видном месте – на глазных стебельках или щупальцах улитки. Пораженная Leucochloridium улитка больше не может втягивать “рожки”. Ее щупальцы начинаются пульсировать и переливаться разноцветными полосками, ведь из-за прозрачной кожи выводковый мешочек хорошо видно.

С 1800 годов ученые и натуралисты спорили между собой, являются ли движения выводков Leucochloridium и производимые ими цвета уловкой для птиц. Ведь со стороны пораженные глазные стебли похожи на извивающихся гусениц. Стоит птице проглотить один из глаз улитки, личинки окажутся внутри нее и поспешат в кишечник.