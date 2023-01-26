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Паразит, контролирующий разум

Паразит, контролирующий разум

Автор:
26 января 2023 10:55
Сообщество : Животные
Метки: животные   паразит   природа   удивительно   факты   фото   
1538
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В некоторых фильмах про инопланетян, например, или в ужастиках вы могли видеть, как вымышленный паразит проникает в мозг человека и начинает управлять им. Вымышленный ли? По некоторым оценкам, около 40% от всех известных видов животных являются паразитами. Получается, наша планета ими просто кишит.

Все паразиты очень разные. Одним все равно на ком паразитировать, а другие – зациклены на каком-то определенном виде или группе животных. Одни выбирают одного “хозяина” на всю жизнь, другие – проходят через нескольких, чтобы завершить свой жизненный цикл. Так действуют черви Leucochloridium, которые, как считают, превращают улиток в зомби.

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Leucochloridium относятся к сосальщикам или трематодам – это класс паразитических плоских червей. Их отличительной чертой являются присоски, которыми они хватаются за предметы. Все сосальщики – паразиты, и большинство из них имеет сложный жизненный цикл, в процессе которого они меняют хозяев. В состоянии личинки они любят селиться в моллюсках, причем в самых разных их местах – некоторые даже умудряются паразитировать на половых органах. Затем они перемещаются в промежуточного или конечного хозяина.


Как же обстоят дела у Leucochloridium? Взрослые особи представляют собой длинных плоских червей. Они паразитируют в кишечнике некоторых видов птиц, чаще всего воробьиных. Перед смертью они откладывают личинки, которые с пометам выходят из животного. Знаете, кто любит птичий помет? Улитки! Если правильный вид, обычно это улитка янтарка из рода Succinea, съедает яйца, то из них вылупляются личинки. На следующей фазе развития они превращаются в спороцисты. Внутри спороцисты возникают мелкие личинки. Их еще называют выводковые мешочки. Эти мешочки выглядят как пульсирующие трубочки с красочными полосками. Выводковые мешочки появляются не где попало, а на самом видном месте – на глазных стебельках или щупальцах улитки. Пораженная  Leucochloridium улитка больше не может втягивать “рожки”. Ее щупальцы начинаются пульсировать и переливаться разноцветными полосками, ведь из-за прозрачной кожи выводковый мешочек хорошо видно.

С 1800 годов ученые и натуралисты спорили между собой, являются ли движения выводков Leucochloridium и производимые ими цвета уловкой для птиц. Ведь со стороны пораженные глазные стебли похожи на извивающихся гусениц. Стоит птице проглотить один из глаз улитки, личинки окажутся внутри нее и поспешат в кишечник.

В 1920 - 30-х годах ученые вели разговор о том, что Leucochloridium манипулируют улиткой – превращают ее в зомби. Они заставляют моллюска отклоняться от привычного поведения, выгоняют ее на хорошо освещенные и открытые места, где птица могла бы заметить его. В то время это доказать так и не получилось.

В 2013 году Ванда Весловска и Томаш Весковски наблюдали за улитками-янтарками в польском Беловежской национальном парке. Особи, зараженные паразитами, действительно вели себя иначе – они старались забраться как можно выше и выбирали хорошо освещенные места. Чего не скажешь о здоровых улитках. В 2022 году в журнале “Journal of Environmental Biology” было опубликовано исследование, в котором говорилось, что выводковые мешочки Leucochloridium пульсируют днем активнее, чем ночью. То есть они более активны в то время, когда большинство птиц ведут охоту. Совпадение? Не думаем!

Но даже если паразит манипулирует улиткой, то понять, как именно он это делает, пока не удалось. Очень надеемся, что в ближайшем будущем нас не ждет зомби-улитко-апокалипсис.

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Метки: животные   паразит   природа   удивительно   факты   фото   
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6  комментариев
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60
Obrval 2 часа назад
Да, у нас, что не чиновник то паразит. Но их по закону даже критиковать нельзя.
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
Данунах таких паразитов! Ужоссс, пля! Уж лучше тогда такие -
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8k
Мариус 58 минут назад
Я правильно понимаю, что это засилье постов про паразитов и прочие грибы контролирующие разум насекомых, это следствие воздействия вышедшего недавно сериала "The last of us" на неокрепшие детские умы?
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1k
КолдурасЪ Час назад
Все сосальщики – паразиты!(w)
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6k
Психологическая поддержка Час назад
Паразит, контролирующий разум - бывшая
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25k
Serg2001 Час назад
Есть даже государства-паразиты...
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