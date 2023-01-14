Танк, да и только: вымершие коротконогие гиганты размером с автомобиль

Большинство видов, относящихся к мегафауне, вымерли не так уж давно по геологическим меркам. Планета потеряла их примерно 10000 лет назад, хотя особо «оптимистичные» эксперты считают, что, например, отдельные популяции мамонтов дожили до времен строительства древнеегипетских пирамид. Глиптодоны, также ушедшие в небытие в этот период, были гораздо крупнее современных броненосцев, которые не дотягивают даже до метра в длину и весят около шести килограмм. Глиптодоны вырастали до 3 метров в длину и 1,5 метров в высоту.

Взрослые глиптодоны весили до двух тонн и основной средой их обитания были болота Южной Америки, однако кости этих существ были обнаружены также и в Северной Америке. Первые окаменелые останки этих гигантов были найдены в 20-х годах 19-го столетия на территории современного Уругвая. Речь идет о бедренной кости, которая поначалу была определена как принадлежащая гигантскому ленивцу, еще одному вымершему представителю мегафауны.

Через некоторое время обнаружились составляющие части панциря, на основании чего было сделано абсолютно верное предположение о том, что когда-то давно на этой территории обитали очень крупные броненосцы. Для их обозначения было предложено несколько интересных наименований, в том числе гоплофор, пахипус, шистоплейрон и хламидотериум. Однако прижилось название «глиптодон», данное влиятельным британским палеонтологом Ричардом Оуэном. С греческого оно переводится как «изваянный зуб».