Танк, да и только: вымершие коротконогие гиганты размером с автомобиль

В далеком прошлом на нашей планете обитало множество крупных животных, которых сегодня принято относить к категории «мегафауна». Одним из самых необычных родов этих существ, несомненно, был гигантские броненосцы (глиптодоны). Они были очень похожи на своих менее крупных родственников, сохранившихся до наших дней.
Большинство видов, относящихся к мегафауне, вымерли не так уж давно по геологическим меркам. Планета потеряла их примерно 10000 лет назад, хотя особо «оптимистичные» эксперты считают, что, например, отдельные популяции мамонтов дожили до времен строительства древнеегипетских пирамид. Глиптодоны, также ушедшие в небытие в этот период, были гораздо крупнее современных броненосцев, которые не дотягивают даже до метра в длину и весят около шести килограмм. Глиптодоны вырастали до 3 метров в длину и 1,5 метров в высоту.
Взрослые глиптодоны весили до двух тонн и основной средой их обитания были болота Южной Америки, однако кости этих существ были обнаружены также и в Северной Америке. Первые окаменелые останки этих гигантов были найдены в 20-х годах 19-го столетия на территории современного Уругвая. Речь идет о бедренной кости, которая поначалу была определена как принадлежащая гигантскому ленивцу, еще одному вымершему представителю мегафауны.
Через некоторое время обнаружились составляющие части панциря, на основании чего было сделано абсолютно верное предположение о том, что когда-то давно на этой территории обитали очень крупные броненосцы. Для их обозначения было предложено несколько интересных наименований, в том числе гоплофор, пахипус, шистоплейрон и хламидотериум. Однако прижилось название «глиптодон», данное влиятельным британским палеонтологом Ричардом Оуэном. С греческого оно переводится как «изваянный зуб».
Панцирь глиптодона больше похож на тот, который сегодня носят не броненосцы, а черепахи. Он состоял из сотен плотно прилегающих друг к другу костных пластин, образовывавших надежный внешний защитный слой. Эта броня была способна выдержать атаки большинства хищников того времени, и глиптодон был уязвим только в том случае, если его удавалось перевернуть на спину, обнажив мягкое податливое брюхо. Голова животного была защищена чем-то вроде бронированного колпака, а анализ мускулатуры предполагает, что глиптодоны являлись обладателями хоботовидного отростка, как слоны или тапиры.
Эти похожие на танки существа могли не только обороняться, но и давать отпор в случае необходимости. У глиптодонов были мощные хвосты, причем у некоторых видов они были усеяны внушительными костяными шипами. С помощью этого оружия древние броненосцы защищали своих детенышей, отгоняли хищников, вроде смилодонов или саблезубых тигров, и могли пробить панцири похожих на себя существ. Тем не менее, коротконогие, неуклюже передвигающиеся гиганты не были охотниками и предпочитали в качестве пищи растения.
Глиптодоны, как считается, вымерли около 10000 лет назад, а это значит, что в некоторых частях ареала своего обитания они соседствовали с людьми, которые к тому времени уже заселили обе Америки. Таким образом, можно с большой долей уверенности предположить, что Homo sapiens охотились на этих гигантов, тем более что некоторые факты прямо на это указывают. Ряд экспертов вообще винит людей в истреблении не только гигантских броненосцев, но и других представителей мегафауны. Есть свидетельства, что древние обитатели этой части света пользовались просторными панцирями глиптодонов в качестве укрытий и жилищ.
Источник:
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