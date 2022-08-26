FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9379 постов • 1338 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Маленький китаец потратил деньги, собранные для лечения отца, на мобильные игры

Маленький китаец потратил деньги, собранные для лечения отца, на мобильные игры

Автор:
26 августа 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Китай   деньги   кража   новости   онлайн-игры   отцы и дети   семья   
514
3
Семье пришлось во второй раз собирать деньги, чтобы оплатить лечение умирающего от рака отца, после того как его сын-школьник украл первую сумму, чтобы поиграть в онлайн-игры.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Китай   деньги   кража   новости   онлайн-игры   отцы и дети   семья   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий удален. Причина: флуд
−35
−113
HalloFreeSpace 18 минут назад
"хороший мальчик " ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
toreejulianne Полчаса назад
А ФЮРА ПУТ/ ЛЕРЕЦ ПОТРАТИЛ НА ВОЙНУШКУ НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ ЗА ГАЗ И НЕФТЬ , ТАК МАЛО ТОГО ЕЩЁ Х-- УЙ СОСЁТ СЕДЬМОЙ МЕСЯЦ !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−35
Комментарий удален. Причина: флуд
−35
31k
russger 49 минут назад
Если я захочу что-то купить с мобилы, мне 2 раза надо подтвердить отпечатком пальца, и ещё разок 16-ти значный код из цифр, букв и символов. Даже если покупка будет стоить всего 0.99 евро. Куёвая защита у них значит -_-
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Вообще эти геймеры раздражают...игры отупляют 100 процентов.
Целый канал про этот кал однообразный сделали еще..

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75064



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей
Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей
«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
Набирающие популярность в сообществах
"Куплю бункер недорого": россияне присоединились к мировому тренду по продаже, покупке и строительству бомбоубежищ
"Куплю бункер недорого": россияне присоединились к мировому тренду по продаже, покупке...
17 отличных сериалов, о которых мало говорят
17 отличных сериалов, о которых мало говорят
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео)
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомобили#факты#люди#интересное#забавно#природа#Китай#Приколы
#интересно#в мире#аварии#авто аварии#история#картинки#сарказм#дикая природа#креатив#СССР
#животные#прикол#дтп#автомир#фотографии#подборка#Ynews#истории#новости#США
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео) Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео) Ученые нашли в Китае самый большой в мире кратер Ученые нашли в Китае самый большой в мире кратер Кусок китайской ракеты прилетел в гости к индусам Кусок китайской ракеты прилетел в гости к индусам Власти Китая утверждают, что китайцы изобрели лыжи задолго до европейцев Власти Китая утверждают, что китайцы изобрели лыжи задолго до европейцев Китай готовит к запуску космический самолет Китай готовит к запуску космический самолет В Китае включили цифрового прокурора В Китае включили цифрового прокурора

На что жалуетесь?

Вернуться