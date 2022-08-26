Маленький китаец потратил деньги, собранные для лечения отца, на мобильные игры

Старший Хуанг был единственным кормильцем семьи после того, как его жена погибла в результате несчастного случая 10 лет назад. Перед тем, как заболеть, он работал на стройках в разных городах страны, оставив дома сыновей 15 и 12 лет.

Все его родственники пожертвовали деньги на его лечение после того, как ему поставили диагноз. Они поняли, что деньги были украдены младшим Хуангом, только когда один из родственников пошел платить за медицинские услуги после того, как Хуанг-старший умер. Хуанг Чжэнъюань, брат отца, обнаружил, что деньги, пожертвованные семьей, были потрачены его племянником. Ему и другим родственникам вновь пришлось устроить сбор, чтобы оплатить счета из госпиталя.

Дядя мальчика рассказал, что попросил оператора игрового центра Xiaomi вернуть деньги, и после того, как Xiaomi провела проверку биографических данных, компания согласилась вернуть деньги семье. Как сказал Хуанг Чжэнъюань, эта сумма денег будет отложена для поддержки двух его племянников в будущем.

Местные власти заявили, что двух мальчиков поместили в приют после смерти их отца.

12-летний Хуанн сказал, что чувствует раскаяние и вину за свои действия. «Мне жаль моего отца и жаль тех родственников, которые помогали моему отцу», — сказал он.

В Китае дети нередко воруют у родителей, чтобы оплатить мобильные игры. Так, в прошлом месяце 11-летний мальчик из Внутренней Монголии вошел в учетную запись своего отца в WeChat, чтобы играть в игры на игровой платформе Tencent, и потратил 20 000 юаней (174 000 рублей) на игровые кредитные карты с предоплатой. После того, как об этом случае написала пресса, компания вернула половину денег отцу. ребенка