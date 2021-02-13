Китайцев, изобразивших негров, обвинили в расизме

Китайское национальное телевидение отметило национальный новый год грандиозным концертом, который посмотрели более миллиарда зрителей. Однако один из номеров стал причиной грандиозного скандала: актеров, вышедших на сцену в темном гриме, обвинили в разжигании расизма.
Грандиозный концерт, показанный китайским государственным телевидением в честь лунного нового года, обернулся скандалом. Организаторов концерта обвинили в расизме из-за номера "Африканские песни и танцы". Во время шоу артисты появились на сцене в африканских набедренных повязках и с лицами, выкрашенными черным гримом. Четырехчасовое шоу смотрели 1,1 миллиард зрителей - и кому-то из них это показалось оскорбительным.
Новогоднее шоу на африканском телевидении уже подвергалось нападкам антирасистски настроенных зрителей в 2018 году, когда на сцене появилась женщина в образе африканской матроны, с преувеличенными формами, в сопровождении артиста в костюме обезьяны. И вот теперь на эту тему снова разразился скандал.
На этот раз неудовольствие зрителей вызвал черный грим артистов. По словам организаторов, африканские номера являются жестом доброжелательности и символизируют собой позитивные отношения Китая со странами Африки, однако борцы с расизмом считают эти оправдания несостоятельными и обвиняют организаторов в "нечувствительности к культурным особенностям".
Рассерженные зрители заявили в соцсетях, что "мазать лица черной краской для исполнения африканских песен и танцев - это 100%-ный расизм", а организаторы гала-концерта показали свою "глупость и злобность". Многие замечали, что "китайцы, которые мажут лица четрным гримом, изображая африканцев, ничуть не лучше белых, которые растягивают глаза в щелочки, чтобы изобразить азиатов". Особенно гневными были реплики китайских защитников прав африканцев. "Те, кто поддерживает подобную практику, считают, что следуют принципам релизма, но, на самом деле, это злая карикатура, - говорит представитель организации Black China Caucus, защщающей права чернокожих. - Надеемся, в следующем году организаторы оставят эту порочную практику и наймут для подобных номеров чернокожих, тысячи которых живут в разных местах Китая".
Грандиозное телевизионное гала-шоу к лунному Новому году стало в Китае традицией с 1983 года. В этом году главными его темами стали благодарность медикам за борьбу с коронавирусом, а также китайская космическая программа.
Грандиозное телевизионное гала-шоу к лунному Новому году стало в Китае традицией с 1983 года. В этом году главными его темами стали благодарность медикам за борьбу с коронавирусом, а также китайская космическая программа.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Например в Диснее я слышал очень толерантые люди работают, могут в отместку не продавать туда свои говнофильмы! Не?
Получается, что, скажем, азиатские театры не имеют права ставить пьесы из жизни белых, если роли не розданы белым актерам?
А "Мадам Баттерфляй" нельзя исполнять в Европе без японки в главной роли?
А уж про африканские театры страшно даже подумать, кого им разрешено играть.
Хотя, в знаменитой "Теебата-Сасуле" от угандийского Вакаливуда или в "Кто убил капитана Алекса?", не помню уже точно, роль русского наемника сыграл таки чернокожий актер.
Всем, в принципе, пофигу было. Какие были актеры, тех и наняли.
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В Китае 1.43 млрд. населения.
Полагаю им все равно что о них думают американцы.
Однако я не о том, а о Ирландии.
та толстожопая африканка надела юбку цвета флага Украины или цвета даунов, ХЗ кого она больше из этих двоих оскорбила
А укроину поддерживать не надо, хоть они и тоже больные.
Парадокс наличия культурных ценностей при отсутствии культуры.