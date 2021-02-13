Китайцев, изобразивших негров, обвинили в расизме

Рассерженные зрители заявили в соцсетях, что "мазать лица черной краской для исполнения африканских песен и танцев - это 100%-ный расизм", а организаторы гала-концерта показали свою "глупость и злобность". Многие замечали, что "китайцы, которые мажут лица четрным гримом, изображая африканцев, ничуть не лучше белых, которые растягивают глаза в щелочки, чтобы изобразить азиатов". Особенно гневными были реплики китайских защитников прав африканцев. "Те, кто поддерживает подобную практику, считают, что следуют принципам релизма, но, на самом деле, это злая карикатура, - говорит представитель организации Black China Caucus, защщающей права чернокожих. - Надеемся, в следующем году организаторы оставят эту порочную практику и наймут для подобных номеров чернокожих, тысячи которых живут в разных местах Китая".

Грандиозное телевизионное гала-шоу к лунному Новому году стало в Китае традицией с 1983 года. В этом году главными его темами стали благодарность медикам за борьбу с коронавирусом, а также китайская космическая программа.