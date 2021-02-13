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Китайцев, изобразивших негров, обвинили в расизме

Китайцев, изобразивших негров, обвинили в расизме (4 фото + 1 видео)

Автор:
13 февраля 2021 17:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   китай   новогодний концерт   новости   новый год   расовые оскорбления   скандал   странные люди   
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Китайское национальное телевидение отметило национальный новый год грандиозным концертом, который посмотрели более миллиарда зрителей. Однако один из номеров стал причиной грандиозного скандала: актеров, вышедших на сцену в темном гриме, обвинили в разжигании расизма.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   китай   новогодний концерт   новости   новый год   расовые оскорбления   скандал   странные люди   
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16  комментариев
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2k
Валерий Викторович Час назад
Полагаете, Китай волнует пост в дейлимейл? Он и россиян не волнует.
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3k
Zhora 37 секунд назад
Ну китайцы уж точно не станут становиться на колени перед неграми и целовать им ботинки. Скорее всего просто проигнорируют. Или вежливо пошлют.
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33
Кунг фу Панда 18 минут назад
нигеры,идут нах..!
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15
Alex 24 минуты назад
Предлагаю американца ответить на такой откровенное попирание их ценностей.
Например в Диснее я слышал очень толерантые люди работают, могут в отместку не продавать туда свои говнофильмы! Не?
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577
Атомный Крот Полчаса назад
Так можно совсем до маразма дойти.

Получается, что, скажем, азиатские театры не имеют права ставить пьесы из жизни белых, если роли не розданы белым актерам?

А "Мадам Баттерфляй" нельзя исполнять в Европе без японки в главной роли?

А уж про африканские театры страшно даже подумать, кого им разрешено играть.


Хотя, в знаменитой "Теебата-Сасуле" от угандийского Вакаливуда или в "Кто убил капитана Алекса?", не помню уже точно, роль русского наемника сыграл таки чернокожий актер.

Всем, в принципе, пофигу было. Какие были актеры, тех и наняли.
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3k
4ijik 38 минут назад
Ниггеры мараканьские активизировались? Походу Китай должен приготовить мильён тазиков и всем им помыть ноги...
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10k
albedo 51 минуту назад
Четырехчасовое шоу смотрели 1,1 миллиард зрителей - и кому-то из них это показалось оскорбительным.
================================
В Китае 1.43 млрд. населения.
Полагаю им все равно что о них думают американцы.
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10k
Андрей Ватрушкин 52 минуты назад
Нас рать - сказали китайцы.
Однако я не о том, а о Ирландии.
Ссылка youtu.be
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9k
Александр Час назад
Вкину и я немного)))
та толстожопая африканка надела юбку цвета флага Украины или цвета даунов, ХЗ кого она больше из этих двоих оскорбила
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52k
Андрей Александр 36 минут назад
Думаю, этим она поддержала людей с синдромом Дауна - всё же больные люди, надо поддержать.
А укроину поддерживать не надо, хоть они и тоже больные.
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3k
VL Час назад
Да кто виноват, что нигеры чёрные? Ваще капец. Ну пусть отбеливаются тогда.
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57k
Опиум для народа VL Минуту назад
Они обиделись на обезьяну-носильщика походу. Подумали что родня.
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54k
Racer777 Час назад
О! Минусаторы подползли. Либерасня и вонючая каклосрань.
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14k
Денис Час назад
Я думаю, что на этот "грандиозный" скандал все нормальные китайцы ответили грандиозным же игнорированием, ибо всё это ни о чём.
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9k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Китайцы пошлют всех нах и правильно сделают.
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14k
Александр Н. Час назад
"обвиняют организаторов в "нечувствительности к культурным особенностям". (С)
Парадокс наличия культурных ценностей при отсутствии культуры.
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