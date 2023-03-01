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Удаленный работник хочет засудить свой банк за работу дома

Удаленный работник хочет засудить свой банк за работу дома

Автор:
01 марта 2023 19:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Австралия   Удаленная работа   конфликт   новости   работодатель   суд   трудовые споры   
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Специалист по финансовому планированию из австралийского банка Commonwealth Bank Australia подал в суд на работодателя, поскольку, по его словам, тот принуждал его работать из дома.

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Как рассказывают австралийские СМИ, иск был подан сотрудником банка в Ньюкасле после того, как компания отказалась выплатить ему выходное пособие. Согласно иску, банковский гигант отказался выплатить специалисту по планированию, проработавшему более 20 лет, выходное пособие после того, как он отказался принять полностью удаленную работу в декабре 2021 года.


Как сообщается, когда банк закрыл подразделение по планированию розничного финансирования, он предложил бывшему работнику, который зарабатывал 134 000 австралийских долларов (6 миллионов 700 тысяч рублей) в год, бонусы и работу в страховой компании AIA, новом владельце подразделения.


«В рамках продажи нашего бизнеса по финансовому планированию истцу была предложена сопоставимая должность специалиста по финансовому планированию у новых владельцев, но он не захотел ее занять», — сообщил представитель Commonwealth Bank.


Первоначально, как сообщается, истец согласился на эту должность,. Но, как он заявляет, он дал согласие, поскольку чувствовал, что у него нет другого выбора, и что банк не выплатит ему выходное пособие, если он отклонит предложение. Однако позже он, тем не менее, отказался, так как на новой должности была принята удаленная система работы, а мужчина не хотел работать из дома. Теперь он требует 172 000 австралийских долларов (около 8 миллионов рублей) в качестве выплаты при увольнении, выплаты процентов и штрафа за нарушение его законных прав.


В заявлении мужчина указал, что его новая должность была бы хуже, чем старая работа, поскольку работа на дому будет «вторжением в его частный дом и жизнь, на которую он не давал согласия, а также вторжением в жизнь его семьи».


«Работа из дома может привести к напряженности в отношениях с другими членами семьи, — заявил истец. - Она изолирует от общества и может иметь неблагоприятные последствия для здоровья».

Мужчина сказал, что в его доме «недостаточно места для постоянного домашнего офиса». Кроме того, в иске говорилось, что, работая из дома, он не сможет обеспечить соответствие работы стандартам конфиденциальности и конфиденциальности в сфере финансовых услуг. При этом у него будет меньше возможностей заработать бонусы, ограничив его возможность привлекать клиентов до 55 лет. В итоге, большинство его клиентов будут пенсионерами.


Как заявил представитель банка, «в рамках продажи нашего бизнеса по финансовому планированию была предложена сопоставимая роль финансового планировщика с новыми владельцами, но он не занял эту должность». Дальнейшие комментарии он давать отказался, заявив, что учитывая предстоящую апелляцию в суде следующей инстанции, компания отказывается давать дальнейшие комментарии на данном этапе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Австралия   Удаленная работа   конфликт   новости   работодатель   суд   трудовые споры   
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3  комментария
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33k
russger 19 минут назад
Да и пофиг на него
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25k
Лаврентий Павлович 18 секунд назад
Дурачок
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22k
Сталкер 5 минут назад
И чо?
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