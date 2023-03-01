Удаленный работник хочет засудить свой банк за работу дома

«В рамках продажи нашего бизнеса по финансовому планированию истцу была предложена сопоставимая должность специалиста по финансовому планированию у новых владельцев, но он не захотел ее занять», — сообщил представитель Commonwealth Bank.



Первоначально, как сообщается, истец согласился на эту должность,. Но, как он заявляет, он дал согласие, поскольку чувствовал, что у него нет другого выбора, и что банк не выплатит ему выходное пособие, если он отклонит предложение. Однако позже он, тем не менее, отказался, так как на новой должности была принята удаленная система работы, а мужчина не хотел работать из дома. Теперь он требует 172 000 австралийских долларов (около 8 миллионов рублей) в качестве выплаты при увольнении, выплаты процентов и штрафа за нарушение его законных прав.

В заявлении мужчина указал, что его новая должность была бы хуже, чем старая работа, поскольку работа на дому будет «вторжением в его частный дом и жизнь, на которую он не давал согласия, а также вторжением в жизнь его семьи».