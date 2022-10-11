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«Люди-крокодилы»: необычное упражнение для спины захватило Китай

«Люди-крокодилы»: необычное упражнение для спины захватило Китай

Автор:
11 октября 2022 19:22
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Ynews   Китай   Спорт   новости   странности   физические упражнения   
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В Китае тысячи людей стекаются на групповые занятия по «крокодильему ползанию» — странному типу упражнений для спины, вдохновленных походкой крокодила.

Китайские новостные агентства сообщают о новом ЗОЖ-тренде в стране: люди объединяются в большие группы и передвигаются на четвереньках. Вирусные ролики, снятые в крупных городах, таких как Сяншань и Чанша, демонстрируют длинные цепочки людей в одинаковой форме, включая перчатки для защиты рук, медленно передвигающихся на четвереньках. Считается, что это упражнение поможет укрепить мышцы спины и облегчить боль в спине, если выполнять его регулярно в течение длительного периода времени.

Чжу Чжэнлян, недавно занявшийся «крокодильим ползанием», сказал в интервью государственному китайскому центральному телевидению (CCTV), что начал делать это упражнение, потому что слышал, что оно помогает облегчить боль в спине.

Его слова подтверждает Ли Вэй, глава одной из таких групп в Сяншане, который сказал, что в прошлом он страдал от болей в спине, но после восьми месяцев занятий боль исчезла.


«Это похоже на отжимания с одновременным движением вперед, — сказал Чэнь Синь, хирург-ортопед из 3-й больницы Пекинского университета в Пекине. — Это уменьшает давление на межпозвонковый диск и помогает улучшить периферическую силу мышц».

Тем не менее, Синь предупредил, что это упражнение не подходит для людей, страдающих диабетом, высоким кровяным давлением или сердечными заболеваниями, потому что оно «быстро повышает кровяное давление и напрягает сердце больше, чем ходьба».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   Спорт   новости   странности   физические упражнения   
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6  комментариев
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4k
Евгений Д 6 часов назад
Все синхронно, Кто ж им ритм задает ? Барабана не слышно
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30k
АнтонПолднев 20 минут назад
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544
Папай 2 часа назад
там такие киборги... такой путь в таком темпе? Древнее зло/добро вырвалось наверх
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31k
Игорь 5 часов назад
Я не специалист, так любитель, но мне казалось что таким образом спина укрепляется в последнюю очередь...
Руки, ноги, пресс в конце-концов, спина то каким боком?
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9k
Barachek_Obachek 6 часов назад
Жутковато
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914
likiloki 6 часов назад
Для суставов кистей это вредное упражнение. Если у вас артрит, то даже не пробуйте.
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