«Люди-крокодилы»: необычное упражнение для спины захватило Китай

Чжу Чжэнлян, недавно занявшийся «крокодильим ползанием», сказал в интервью государственному китайскому центральному телевидению (CCTV), что начал делать это упражнение, потому что слышал, что оно помогает облегчить боль в спине.

Его слова подтверждает Ли Вэй, глава одной из таких групп в Сяншане, который сказал, что в прошлом он страдал от болей в спине, но после восьми месяцев занятий боль исчезла.