«Люди-крокодилы»: необычное упражнение для спины захватило Китай

В Китае тысячи людей стекаются на групповые занятия по «крокодильему ползанию» — странному типу упражнений для спины, вдохновленных походкой крокодила.
Китайские новостные агентства сообщают о новом ЗОЖ-тренде в стране: люди объединяются в большие группы и передвигаются на четвереньках. Вирусные ролики, снятые в крупных городах, таких как Сяншань и Чанша, демонстрируют длинные цепочки людей в одинаковой форме, включая перчатки для защиты рук, медленно передвигающихся на четвереньках. Считается, что это упражнение поможет укрепить мышцы спины и облегчить боль в спине, если выполнять его регулярно в течение длительного периода времени.
Чжу Чжэнлян, недавно занявшийся «крокодильим ползанием», сказал в интервью государственному китайскому центральному телевидению (CCTV), что начал делать это упражнение, потому что слышал, что оно помогает облегчить боль в спине.
Его слова подтверждает Ли Вэй, глава одной из таких групп в Сяншане, который сказал, что в прошлом он страдал от болей в спине, но после восьми месяцев занятий боль исчезла.
«Это похоже на отжимания с одновременным движением вперед, — сказал Чэнь Синь, хирург-ортопед из 3-й больницы Пекинского университета в Пекине. — Это уменьшает давление на межпозвонковый диск и помогает улучшить периферическую силу мышц».
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Тем не менее, Синь предупредил, что это упражнение не подходит для людей, страдающих диабетом, высоким кровяным давлением или сердечными заболеваниями, потому что оно «быстро повышает кровяное давление и напрягает сердце больше, чем ходьба».
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