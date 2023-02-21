Эксперимент школьной учительницы, которая наглядно показала ужас расизма

Середина прошлого века славится своими экспериментами. Один из которых провела американская учительница младшей школы Джейн Эллиот.
Она работала в школе небольшого городка Рэнделл в 60-х. Уже тогда она была ярой противницей расовой дискриминации, а убийство Мартина Лютера Кинга в 1968 году её совершенно выбило из колеи: "Я смотрела этот ужас по телевизору и думала, насколько всё нелепо, бессмысленно, нелогично. Дети должны это понять, раз уж взрослых ситуация не волнует или волнует не настолько сильно, чтобы начать действоват".
Все ученики её класса были со светлой кожей, а стоит напомнить, что в те года отношение к темнокожим было недопустимым. Эллиот решила показать детям, что значит быть отверженными.
5 апреля 1968 года Эллиот предложила своим ученикам поделиться на две группы: по цвету глаз. Она сказала, что голубоглазые дети лучше кареглазых, ведь у Джорджа Вашингтона голубые глаза и у неё тоже - значит они умнее и лучше. Дети посчитали это достаточным аргументом.
У голубоглазых детей были преимущества. Они сидели на первых партах, их перемены длились на пять минут дольше, им можно было на переменах качаться на качелях. Детям с карими глазами было запрещено пить воду из общего фонтанчика, играть с голубоглазыми и носить специальную повязку на шее, чтобы их было видно издалека. Эллиот целый день смотрела за тем, чтобы правила строго соблюдались и намеренно выделяла и хвалила голубоглазых, а кареглазых отчитывала за любой, пусть даже и самый ничтожный, промах.
Но на следующий день Джейн сообщила детям, что произошла ошибка и все наоборот: кареглазые лучше голубоглазых. Все преимущества перешли к ним.
Ситуация изменилась мгновенно. Дети, которых унижали и обижали вчера, с охотой начали унижать других. Это повлияло не только на отношения в классе, но и на успеваемость в учёбе. Те, кого хвалили, справлялись с заданиями быстрее и качественнее, чем те, кто был "второсортным".
Джейн уверена, что эксперимент удался. На собственном опыте дети узнали, что такое быть в изоляции, они поняли, что нельзя судить о человеке по цвету его глаз, кожи или другим внешним признакам. Эллиот считает, что такие вот занятия - это отличная вакцина против расизма, да и вообще любого вида дискриминации.
О проведённом эксперименте написали в газете, а через несколько недель Джейн Эллиот пригласили на "Вечернее шоу с Джонни Карсоном". Студия взорвалась от писем зрителей, которые писали о своей реакции.
"Как вы посмели провести этот жестокий эксперимент над светлокожими детьми", - писали некоторые. Эллиотт искренне удивлялась: "Почему мы так беспокоимся о хрупком эго светлокожих детей, которые всего пару часов подвергались расизму понарошку, в то время как темнокожие дети ежедневно сталкиваются с настоящим расизмом?"
И вот, из случайного эксперимента получился целый тренинг по обучению разнообразию. Эллиот продолжила делать его вместе со своими учениками, а в 1970 году даже сняли документальный фильм об этом эксперименте "Око шторма".
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Впервые такой тренинг вне школы Эллиот провела в 1985 году. Крупные компании, которые выступали против дискриминации, приглашали Эллиот, чтобы она поработала с их сотрудниками. Тренинг шёл один день и Джейн, придя в коллектив, быстро делила сотрудников по цвету глаз и формировала дискриминирующую среду.
"Вы превратитесь из умных, ярких, сознательных и амбициозных людей в ленивых, тупых и заторможенных буквально за 15–20 минут", - говорила Джейн участникам. Ужас в том, что в большинстве случаев так и происходило. Это были не дети. Это были взрослые, образованные и неглупые люди, которые даже не пытались остановить эксперимент и защитить себя и своих коллег от унижений.
После завершения тренинга Джейн садилась с участниками за стол и они обсуждали свои чувства. Они вместо искали как именно нужно противостоять дискриминации.
"Обучение разнообразию должно быть постоянным. Вы не можете добиться результата за один раз".
Джейн Эллиот уже 88 лет. Тренинги она давно не ведёт, но продолжает консультировать и периодически даёт интервью.
Именно эта школьная учительница внесла колоссальный вклад в борьбу не только с расизмом, но и с другими видами дискриминации.
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В полном автобусе едут негры и белые, между ними начинается потасовка.
Водитель останавливает автобус, заставляет всех выйти и построиться
перед автобусом. Спрашивает в чем дело. Негры:
- Да вот полная дискриминация, нас негров постоянно унижают, говорят, мы белые будем сидеть спереди, а вы назад садитесь.
Водитель:
- Да мне вообще по фигу, я - дальтоник, для меня вы все зеленые. А теперь все молча зашли в автобус и расселись - светло-зеленые вперед,
темно-зеленые назад.