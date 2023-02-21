Эксперимент школьной учительницы, которая наглядно показала ужас расизма

Она работала в школе небольшого городка Рэнделл в 60-х. Уже тогда она была ярой противницей расовой дискриминации, а убийство Мартина Лютера Кинга в 1968 году её совершенно выбило из колеи: "Я смотрела этот ужас по телевизору и думала, насколько всё нелепо, бессмысленно, нелогично. Дети должны это понять, раз уж взрослых ситуация не волнует или волнует не настолько сильно, чтобы начать действоват".

Все ученики её класса были со светлой кожей, а стоит напомнить, что в те года отношение к темнокожим было недопустимым. Эллиот решила показать детям, что значит быть отверженными.



