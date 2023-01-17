Интересное про статую Свободы

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В 1875 году Фредерик Огюст Бартольди создал проект одной из самых известных статуй мира. Есть несколько вариантов того, кто же стал моделью при создании.
По одной версии ею стала Изабель Бойер, которая в 1841 году родилась в обеспеченной семье, в Париже.
В 22 года девушка, которая была редкой красавицей, перебралась в Нью-Йорк, где вышла за предпринимателя замуж. Но в итоге Изабель вернулась в Париж, где познакомилась из Бартольди. На момент их встречи Бойер было 38 лет, но красота её не угасла. Именно в тот момент, по некоторым слухам, она работала моделью для Статуи Свободы по эскизам известного скульптора.
В 22 года девушка, которая была редкой красавицей, перебралась в Нью-Йорк, где вышла за предпринимателя замуж. Но в итоге Изабель вернулась в Париж, где познакомилась из Бартольди. На момент их встречи Бойер было 38 лет, но красота её не угасла. Именно в тот момент, по некоторым слухам, она работала моделью для Статуи Свободы по эскизам известного скульптора.
Но сегодня многие уверены, что Бартольди лепил лицо статуи по образу кого-то более близкого. Например, его матери - Августы Шарлотты Бартольди. Фредерик Огюст был младшим из четырёх детей и на протяжении всей жизни испытывал очень нежные чувства к маме. Логично, что он хотел увековечить самого близкого себе человека, образе статуи Свободы - маяка надежды для иммигрантов. Мама для Бартольди была таким маяком - женщина воспитывала сыновей одна и всегда учила их идти за своей мечтой.
Есть также теория о том, что прототипом статуи стала не белая западная женщина. Ещё в молодости Бартольди побывал в Египте, где вдохновился пирамидами. Когда скульптор повзрослел и стал известным, то вернулся в Египет, чтобы предложить там поставить новую скульптуру у входа в Суэцкий канал. Фигура в плаще с факелом в руках, чтобы направлять путешественников по каналу - "Египет, несущий свет в Азию". И в оригинальном эскизе Бартольди лицо скульптуры было нарисовано с лица египетского крестьянина. Но финансирование закончилось, а скульптуру так никуда и не поставили. Несколько позже скульптор скорректировал дизайн, изменив крестьянина на женщину и создал ту самую, известную на весь мир, скульптуру.
По третьей версии, Статуя Свободы вообще не леди. Элизабет Митчеллл, исследовательница Статуи считает, что лицо скульптор позаимствовал лицо не у матери, а у другого родственника. После изучения лица статуи Митчелл отметила, что лицо у Шарлотты, его строение, было другим. А в начале своей карьеры Фредерик Огюст специализировался именно на изготовлении очень точных бюстов, так что расхождения вряд ли могли быть.
Когда Митчелл нашла фотографии брата Бартольди Жана-Шарля, то заметила, что он невероятно похож на Статую Свободы.
Когда Митчелл нашла фотографии брата Бартольди Жана-Шарля, то заметила, что он невероятно похож на Статую Свободы.
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Метки: Прошлое США архитектура интересное история скульптура
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