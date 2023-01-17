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Интересное про статую Свободы

Интересное про статую Свободы

Автор:
17 января 2023 18:42
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   США   архитектура   интересное   история   скульптура   
1263
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В 1875 году Фредерик Огюст Бартольди создал проект одной из самых известных статуй мира. Есть несколько вариантов того, кто же стал моделью при создании.

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Метки: Прошлое   США   архитектура   интересное   история   скульптура   
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6  комментариев
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63k
doker 2 часа назад
Как художник "видел" - мы не узнаем.

Но представить можно...

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8k
Лаврентий Полчаса назад
Слева - Геката, богиня смерти в Древней Греции, справа - американская статуя свободы...
Найдите десять отличий.
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22k
Евгений Полчаса назад
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784
Алексей 52 минуты назад
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1k
Александр Потёмкин Час назад
Да пофиг, с кого он лепил, мне она (статуя) в таком виде нравится

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4k
Frank Borman Час назад
Почему американцы так любят свой национальный символ - Бабу-Поджигательницу?
Потому что она символизирует американскую внешнюю политику. Поджигай все страны и старательно взыскивай платежи по кредитам, записанным в бухгалтерскую книгу - и будет Америке счастье.
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