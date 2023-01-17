Интересное про статую Свободы

Есть также теория о том, что прототипом статуи стала не белая западная женщина. Ещё в молодости Бартольди побывал в Египте, где вдохновился пирамидами. Когда скульптор повзрослел и стал известным, то вернулся в Египет, чтобы предложить там поставить новую скульптуру у входа в Суэцкий канал. Фигура в плаще с факелом в руках, чтобы направлять путешественников по каналу - "Египет, несущий свет в Азию". И в оригинальном эскизе Бартольди лицо скульптуры было нарисовано с лица египетского крестьянина. Но финансирование закончилось, а скульптуру так никуда и не поставили. Несколько позже скульптор скорректировал дизайн, изменив крестьянина на женщину и создал ту самую, известную на весь мир, скульптуру.