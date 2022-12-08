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Отчего во Франции живёт так много чернокожих

Отчего во Франции живёт так много чернокожих

Автор:
08 декабря 2022 16:12
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   интересное   история   люди   расизм   франция   
2521
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На любом чемпионате мира по футболу сборная Франции очень выделяется: европейская страна, но белых игроков на поле заметно меньше, чем темнокожих.
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Метки: Жизнь   Прошлое   интересное   история   люди   расизм   франция   
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27  комментариев
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Меня больше волнует, нахрена называть негров темнокожими? Они от этого перестанут быть неграми?
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158
Андрей 9 минут назад
Пост для учеников младших классов?...
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5k
Александр 9 минут назад
Сборная Франции позирует с бронзовыми медалями после победы над сборной Бельгии в ходе чемпионата мира 1986 года.
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4k
Горожанин Полчаса назад
"... у известного французского писателя Александра Дюма-отца бабушка была темнокожей..."

У Дюма - темнокожая бабушка. У Пушкина - темнокожий дедушка. И оба - Пушкин и Дюма - великие литераторы....

Как любой миф, миф о том, что Пушкин и Дюма - одно и то же лицо, имеет объективную подоплеку.
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998
DimON 39 минут назад
а вот кстати сборная Канады!
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256
vadik155 DimON Полчаса назад
Мальчик справа аж заплакал .
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62k
SWALLOW 57 минут назад
Скоро уже все это выстрелит !
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62k
SWALLOW Час назад
Свободу неграм во франции ! Негра в президенты франции или араба они не хуже ! Долой расизм!
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127k
Аааа Час назад
Ссылка www.youtube.com
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561
Павел Час назад
Интересно, кем себя позиционируют слепые от рождения негры, которые понятия не имеют о цвете? (Слепые от рождения не понимают само понятие "цвет")
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28k
Aqueronte Час назад
Когда я был в Париже, действительно, негров там чуть больше чем до хера. Они везде.
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46k
Alex Ivanov Час назад
Сборная франции 1976/2016
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22k
Слепой Пью Час назад
Сдается, что 3-5 млн - это число белых французиков.
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15k
Виталий Касандров 2 часа назад
Белокожие французы давно уже привыкли к своим темнокожим гражданам и не воспринимают их как что-то из ряда вон.
Вот только если посмотреть хронику 60-80 годов или фильмы этого периода мелькнувшего африканца на улице не увидишь не говоря о целых кварталах. В вот сейчас ситуация как на фото на 2 белых 3 негра. Ну по поводу того что привыкли наверное действительно привыкли к грабежам и периодическим бунтам чернокожих.А учитывая что религия большинства негров и всех арабов ислам в весьма радикальной составляющей то до времени Мечети Парижской богоматери осталось не так много.Особенно учитывая что сам собор недавно (впервые за 1000 лет) сожгли эти самые арабы.
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49k
Сергей 2 часа назад
Франция это дикая смесь арабов, негров , европейцев и еще хрен знат кого. По сути Француз - это название территории на которой живут все эти божьи твари, а не название нации. Причем самомнение у этих тварей божьих самое высокое в Европе. Они на полном серьезе думают, что они самая крутая нация в мире. Лично мне французы не нравятся. Самая ужасная их черта - лизоблюдство перед богатыми, и презрение к плебеям, даже если сам живешь на 1200 евро в месяц) Честно нигде такого не встречал. Помню обедали в одном туристически известном ресторане - Золотая козочка, недалеко от Ниццы, так по очереди - администратор, официант и какой то главный хрен из начальства гостиничного комплекса узнав что мы русские приносили нам искренние извинения и сочувствия о том что в бухте нет яхты Абрамовича, которая обычно там стоит. А когда мы сказали что нам пофиг на яхту абрамовича, да и на самого абрамовича тоже пофиг...они реально нас не поняли. И администратор с таким искренним удивлением стал нам говорит - ну как же так, это же ваш, русский миллиардер. Неужеле вы не хочете посмотреть на его яхту ??? Мы послали его на ЙУХ ...и он ушел в непонимании и расстройстве. если француз видит деньги - он готов в попу дать, а если денег нет он будет надменной тварью божьей...вот такая вот смешная нация...русских, кстати они совсем не любят. Самое мягкоя что я слышал в отношении нас - крези раша. А еще французские негры сильно воняют когда потеют. Запах прям до блевоты просто.
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−15
egraal 2 часа назад
Множество темнокожих осело во Франции в годы двух мировых войн, когда стране нужны были солдаты.
============
судя по тому, что Франция проиграла войну сдавшись.....
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−6
ruslan d 2 часа назад
Вопрос на миллион
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