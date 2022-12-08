Отчего во Франции живёт так много чернокожих

2521
7
На любом чемпионате мира по футболу сборная Франции очень выделяется: европейская страна, но белых игроков на поле заметно меньше, чем темнокожих.
Темнокожих французов во Франции можно встретить на каждом шагу. Они во всех сферах: искусство, спорт, обычные рядовые граждане.
Всё дело в многовековой связи французов с Африкой и больших волнах миграции с чёрного континента во Францию.
Всё дело в многовековой связи французов с Африкой и больших волнах миграции с чёрного континента во Францию.
В новое время французы основали на островах Карибского моря много своих колоний, которые были заселены рабами из Африки, для добычи сахарного тростника.
Острова эти, кстати, до сих французские территории. Мартиника, Гваделупа и остальные. Ну кроме Гаити, которые в конце 18 века добились свободы.
Острова эти, кстати, до сих французские территории. Мартиника, Гваделупа и остальные. Ну кроме Гаити, которые в конце 18 века добились свободы.
×
×
Темнокожие жители этих островов считают себя французами, так как они живут на их территории уже по 500 лет. Это, к примеру, намного дольше, чем во Франции жила семья экс-президента страны Николя Саркози, которая в 40-е годы бежала из Венгрии.
Кстати, у известного французского писателя Александра Дюма-отца бабушка была темнокожей рабыней с Гаити.
Кстати, у известного французского писателя Александра Дюма-отца бабушка была темнокожей рабыней с Гаити.
Крупная волна африканской миграции на французскую территорию началась с конца 19 века. Во Франции очень рано начался демографический кризис - население страны стало сокращаться ещё до первой мировой войны. Стране нужны были мигранты, которые прибывали со всего мира, в том числе и из Африки, которая тогда чуть ли не наполовину принадлежала Франции.
Множество темнокожих осело во Франции в годы двух мировых войн, когда стране нужны были солдаты. Вербовали их, естественно, в безропотных африканских колониях, которые были от Камеруна до Сенегала. Сегодня потомки французских чернокожих солдат мировых войн это те, кто скажут: мой дедушка воевал за Францию.
Также во Францию из США перебирались чернокожие и в первой половине 20 века. Во Франции на тот момент просто не было законов о расовой сегрегации.
Также во Францию из США перебирались чернокожие и в первой половине 20 века. Во Франции на тот момент просто не было законов о расовой сегрегации.
Сейчас число темнокожих французов увеличивается за счёт тех, кто прибывает из Африки.
Белокожие французы давно уже привыкли к своим темнокожим гражданам и не воспринимают их как что-то из ряда вон. Да и в Африке у них часто свой собственный бизнес, они частенько ездят туда отдохнуть и на сафари.
Темнокожие мигранты часто воспринимаются даже больше "своими", чем восточноевропейские, потому что они выросли во франкоязычных странах Африки и французский - это их второй язык, так же как менталитет и культура.
Белокожие французы давно уже привыкли к своим темнокожим гражданам и не воспринимают их как что-то из ряда вон. Да и в Африке у них часто свой собственный бизнес, они частенько ездят туда отдохнуть и на сафари.
Темнокожие мигранты часто воспринимаются даже больше "своими", чем восточноевропейские, потому что они выросли во франкоязычных странах Африки и французский - это их второй язык, так же как менталитет и культура.
Конечно, не всё идеально, небольшая доля расизма во Франции всё-таки есть. Частенько потому, что темнокожие французы составляют особую бедную часть населения, которая живёт в криминальном гетто на окраинах. Они создают немало проблем для полиции.
Интересно, что нет точных цифр о том, сколько во Франции темнокожих. Французское законодательство запрещает собирать информацию о расе жителей страны. Журналисты примерно прикинули, что 3-5 млн из 65 млн общего населения. Но по сути - они все французы.
Интересно, что нет точных цифр о том, сколько во Франции темнокожих. Французское законодательство запрещает собирать информацию о расе жителей страны. Журналисты примерно прикинули, что 3-5 млн из 65 млн общего населения. Но по сути - они все французы.
Источник:
Еще крутые истории!
- В Стамбуле мужчина поймал кошку, выпавшую из окна
- Разный Мориарти, болеющие растения и другие занятые факты и истории
- Истории от медиков, от которых волосы встают дыбом
- Виновны по всей строгости: как судили животных в эпоху Средневековья
Новости партнёров
У Дюма - темнокожая бабушка. У Пушкина - темнокожий дедушка. И оба - Пушкин и Дюма - великие литераторы....
Как любой миф, миф о том, что Пушкин и Дюма - одно и то же лицо, имеет объективную подоплеку.
Вот только если посмотреть хронику 60-80 годов или фильмы этого периода мелькнувшего африканца на улице не увидишь не говоря о целых кварталах. В вот сейчас ситуация как на фото на 2 белых 3 негра. Ну по поводу того что привыкли наверное действительно привыкли к грабежам и периодическим бунтам чернокожих.А учитывая что религия большинства негров и всех арабов ислам в весьма радикальной составляющей то до времени Мечети Парижской богоматери осталось не так много.Особенно учитывая что сам собор недавно (впервые за 1000 лет) сожгли эти самые арабы.
На первом этаже жила нигерийская семья из 6 человек, занимавшаяся подделкой чеков. Вся семья погибла
Группа из семи нелегальных иммигрантов, исламистов из Кении, сумевших обмануть муниципальных работников и . получавших социальную помощь, жила на втором этаже. Все они погибли
Шесть членов латино-американской шайки, занимавших третий этаж, тоже погибли
Из жильцов дома в живых осталась лишь семейная пара белых, занимавшая четвертый этаж
Эл Шерптон, Джон Бурис и Джесси Джексон
были возмущены этим фактом и вылетели в Лос-Анжелес на встречу с начальником местной пожарно-спасательной службы, где в резкой форме потребовали ответа, каким образом все черные,мусульмане и латиноамериканцы погибли и лишь белая пара осталась в живых
Ответ начальника был краток
"Потому что они были на работе"
Когда то французские негры работали.
============
судя по тому, что Франция проиграла войну сдавшись.....