Отчего во Франции живёт так много чернокожих

Сейчас число темнокожих французов увеличивается за счёт тех, кто прибывает из Африки.

Белокожие французы давно уже привыкли к своим темнокожим гражданам и не воспринимают их как что-то из ряда вон. Да и в Африке у них часто свой собственный бизнес, они частенько ездят туда отдохнуть и на сафари.

Темнокожие мигранты часто воспринимаются даже больше "своими", чем восточноевропейские, потому что они выросли во франкоязычных странах Африки и французский - это их второй язык, так же как менталитет и культура.