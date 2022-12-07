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История нейлоновых чулок - "победителей"

История нейлоновых чулок - "победителей"

Автор:
07 декабря 2022 18:20
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   США   женщины   интересное   история   наука   одежда   
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В лаборатории химической компании E. I. du Pont de Nemours and Company (DuPont) с 1930 года. велась серьёзная работа над получением нейлона.
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Метки: Прошлое   США   женщины   интересное   история   наука   одежда   
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1  комментарий
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Александр Полчаса назад
Даже страшно подумать, как солдаты США мучилась до включения колготок в паёк
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