История нейлоновых чулок - "победителей"

В 1939 году Америка официально разорвала торговое соглашение с Японией. В 1940-1941 годах приняли ряд актов, что сделало невозможной торговлю между странами. На американский рынок прекратился импорт японского шёлкового волокна.

Главы США предполагали, что такое решение станет болезненным для японцев, а вот американки как-нибудь перетопчутся без лишнего ещё одного шёлкового платья. Но они не учли, что из шёлка делали не только блузки и платья, но предмет, который буквально необходим каждый день - чулки.

Вот так, в ответ на возникший дефицит DuPont выбросили на рынок нейлоновые чулки. Новинка стоила космических по тем временам денег - от 1,15 до 1,35 долларов за пару и купить их могли только жители Уилмингтона, где как раз находилась штаб-квартира компании.