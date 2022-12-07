История нейлоновых чулок - "победителей"

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В лаборатории химической компании E. I. du Pont de Nemours and Company (DuPont) с 1930 года. велась серьёзная работа над получением нейлона.
В феврале 1935 года команда химиков под предводительством Уоллеса Хьюма Карозеса наконец-то смогла получить полимеры из которых, в расплавленном виде, тянулись нити. На основе этого материала отработали способ получения нейлона.
DuPont оформила патент на изобретение в 1938 году, а уже в 1939-м в штате Делавэр построили первый завод по производству нейлона. Его активно начали использовать в коммерции: рыболовная леска, зубные щётки, нитки для хирургических операций и чулок.
DuPont оформила патент на изобретение в 1938 году, а уже в 1939-м в штате Делавэр построили первый завод по производству нейлона. Его активно начали использовать в коммерции: рыболовная леска, зубные щётки, нитки для хирургических операций и чулок.
Тогда же, в 1939 году, на Всемирной выставке в Нью-Йорке, президент компании Чарльз Стайн, представляя нейлоновые изделия, заявил, что чулки изготовлены из материала тоньше паутины и прочнее стали. Дамы, решив сначала, что речь идёт о чулках, которые не рвутся, разразились овациями. Для тестирования чулок были выбраны три женщины-добровольца: они получили по упаковке и носили их три недели. Публика выражала опасения, что девушкам придётся стирать вручную чулки каждый день, а в будущем именно это и стало частью рекламной компании - нейлоновые чулки можно стирать каждый день!
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После начала японских военных действий против Китая в 1937 году, а главное - потопления японскими самолётами американской канонерки и трёх нефтеналивных судов на реке Янцзы, в США развернули огромную кампанию, что призывала к бойкоту японских товаров. Официального эмбарго не произошло, но при помощи американского правительства в 1937-1938 годах были заключены отдельные соглашения между предпринимателями обеих стран об ограничении японского импорта на отдельные виды товаров. В том числе и на японские чулки.
В 1939 году Америка официально разорвала торговое соглашение с Японией. В 1940-1941 годах приняли ряд актов, что сделало невозможной торговлю между странами. На американский рынок прекратился импорт японского шёлкового волокна.
Главы США предполагали, что такое решение станет болезненным для японцев, а вот американки как-нибудь перетопчутся без лишнего ещё одного шёлкового платья. Но они не учли, что из шёлка делали не только блузки и платья, но предмет, который буквально необходим каждый день - чулки.
Вот так, в ответ на возникший дефицит DuPont выбросили на рынок нейлоновые чулки. Новинка стоила космических по тем временам денег - от 1,15 до 1,35 долларов за пару и купить их могли только жители Уилмингтона, где как раз находилась штаб-квартира компании.
Главы США предполагали, что такое решение станет болезненным для японцев, а вот американки как-нибудь перетопчутся без лишнего ещё одного шёлкового платья. Но они не учли, что из шёлка делали не только блузки и платья, но предмет, который буквально необходим каждый день - чулки.
Вот так, в ответ на возникший дефицит DuPont выбросили на рынок нейлоновые чулки. Новинка стоила космических по тем временам денег - от 1,15 до 1,35 долларов за пару и купить их могли только жители Уилмингтона, где как раз находилась штаб-квартира компании.
В первый день от начала продаж в Нью-Йорке было продано 78 тысячи пар чулок и это при том, что продавцы отпускали не больше двух пар в одни руки. За первый год DuPont продали 64 млн пар чулок, или как их стали называть - "нейлонов". Цена упала до 92 центов.
В 1942 году DuPont объявили, что нейлон будет использоваться в военных целях - для парашютом, противомоскитных сеток, бронежилетов. Женщинам выделялось лишь шесть пар чулок в год. Кстати, тогда же были придуманы так называемые "жидкие чулки" - средство для тонирования ног от Max Factor.
В 1942 году DuPont объявили, что нейлон будет использоваться в военных целях - для парашютом, противомоскитных сеток, бронежилетов. Женщинам выделялось лишь шесть пар чулок в год. Кстати, тогда же были придуманы так называемые "жидкие чулки" - средство для тонирования ног от Max Factor.
По всем американским городам распространили плакаты, где красотки призывали: "Мне нужны твои чулки!" По всей стране объявили сбор старых чулок, из которых потом изготавливали пороховые мешки, парашютные стропы и не только. Представители DuPont гордо провозгласили нейлон материалом, "который выиграл войну".
И как только масштабное производство чулок было восстановлено, то по некоторым сведениям, вместе с плиткой шоколада Hershey, пачкой сигарет и жевательной резинкой чулки были включены в паёк солдатов армии США.
И как только масштабное производство чулок было восстановлено, то по некоторым сведениям, вместе с плиткой шоколада Hershey, пачкой сигарет и жевательной резинкой чулки были включены в паёк солдатов армии США.
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