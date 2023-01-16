<<Почему американские негры не возвращаются туда, откуда их предков забрали рабовладельцы>>

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Когда-то африканских невольников насильно вывезли в Новый свет работорговцы из Европы. На данный момент в США проживает около 40 млн афроамериканцев. Это почти 12% от всего населения страны.
Рабы в США получили свободу в 1865 году. Но еще больше ста лет афроамериканцы подвергались жестокому расизму, страдали от расовой серегации и что самое дикое - отголоски этого ужаса существуют и сейчас. Но почему потомки рабов не вернулись в Африку?
Попытки вернуть экс-рабов в Африку были. В 19 веке даже было создано "Американское колонизационное общество", которое основало на континенте собственную колонию Либерию, куда планировалось переселить чернокожих афроамериканцев. Но ничего из этой затеи не вышло. Сегодня Либерия - это небольшая независимая страна в западной Африке.
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Слишком уж малое количество американских чёрных хотели отправляться на неизвестный жаркий континент, откуда их предков когда-то увезли. Голодать и жить в ужасных условиях, чем в родной Алабаме, где есть работа и что положить на хлеб. Да, есть унижения со стороны белых, но хотя бы крыша над головой.
Большинство афроамериканцев даже не в курсе из какой части Африки их пра-пра-пра-пра увезли на рынки "торговцы чёрным деревом", ведь это могло происходит даже лет 400 назад.
Ну и кроме того, на Чёрном континенте американских чёрных не хотели в 19 веке видеть европейские державы, владевшие тогда Африкой.
Большинство афроамериканцев даже не в курсе из какой части Африки их пра-пра-пра-пра увезли на рынки "торговцы чёрным деревом", ведь это могло происходит даже лет 400 назад.
Ну и кроме того, на Чёрном континенте американских чёрных не хотели в 19 веке видеть европейские державы, владевшие тогда Африкой.
Перед первой мировой войной Африку довольно неплохо поделили колонизаторы. Долгое время, до середины 20 века, афроамериканцы вообще не имели своих общественных и политических организаций. Заниматься переселением должны были или белые благотворители или американское государство. Ни та сторона, ни другая не жаждала заниматься этим.
При этом, против приезда говорящих на английском переселенцев, пусть даже и с чёрным цветом кожи, но с абсолютно другим менталитетом, выступило и местное африканское население.
При этом, против приезда говорящих на английском переселенцев, пусть даже и с чёрным цветом кожи, но с абсолютно другим менталитетом, выступило и местное африканское население.
Сегодня вопрос возвращения афроамериканцев в Африку уже не стоит. Отправляться в беднейшие страны мира американские чёрные не хотят и их можно понять.
В данный момент в Африке живёт примерно 150 тысяч американолиберийцев - граждан Либерии, которые являются потомками переселенцев из США 19 века. Частенько эти парни вступают в конфликты с местным африканским населением и доходит даже до суровых гражданских войн.
Из бедной и воюющей Африки в США идёт сейчас большой поток мигрантов. Но сегодня уже совершенно добровольно.
В данный момент в Африке живёт примерно 150 тысяч американолиберийцев - граждан Либерии, которые являются потомками переселенцев из США 19 века. Частенько эти парни вступают в конфликты с местным африканским населением и доходит даже до суровых гражданских войн.
Из бедной и воюющей Африки в США идёт сейчас большой поток мигрантов. Но сегодня уже совершенно добровольно.
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Как по мне вопрос идиотский изначально. Эти так называемые потомки и в пиндостане хорошо присосались, а там откуда прибыли их предки их на вряд ли ждет хорошая жизнь на горбу у государства.
P.S. Между прочим это касается всех мигрантов которые на чужую землю работать едут, а потом начинают плодиться как крысы, устанавливать свои порядки и предъявлять коренным жителям что это их земли.
2. на родине не будут платить по 1000 баксов в месяц и в жопу целовать не будут