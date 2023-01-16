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Почему американские негры не возвращаются туда, откуда их предков забрали рабовладельцы

Почему американские негры не возвращаются туда, откуда их предков забрали рабовладельцы

Автор:
16 января 2023 16:07
Сообщество : RealFishki
Метки: Африка   Прошлое   США   дискриминация   интересное   история   рабство   
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Когда-то африканских невольников насильно вывезли в Новый свет работорговцы из Европы. На данный момент в США проживает около 40 млн афроамериканцев. Это почти 12% от всего населения страны.
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Метки: Африка   Прошлое   США   дискриминация   интересное   история   рабство   
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14  комментариев
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10k
Shtoppi 42 минуты назад
<<Почему американские негры не возвращаются туда, откуда их предков забрали рабовладельцы>>
--------------
Как по мне вопрос идиотский изначально. Эти так называемые потомки и в пиндостане хорошо присосались, а там откуда прибыли их предки их на вряд ли ждет хорошая жизнь на горбу у государства.
P.S. Между прочим это касается всех мигрантов которые на чужую землю работать едут, а потом начинают плодиться как крысы, устанавливать свои порядки и предъявлять коренным жителям что это их земли.
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2k
Михаил До 5 минут назад
Что значит выбирайтесь из этой опы? Мы здесь уже обои наклеили и интернет провели ...
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0
Иван 7 минут назад
Посещаю этот сайт уже как лет пять, раньше здесь можно было найти много интересного и полезного. Сейчас - сплошь шовинизм, обыкновенный фашизм и презрение к другим народам. Пропаганда и работа на биомассу. Меняйте редакцию.
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47k
Элек Мек 15 минут назад
Коренное население Америки индейцы,почему бы всем кроме индейцев не свалить на свою историческую родину?
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2k
vijilante 15 минут назад
А с какава перепугу ниггеры поедут в Африку , если в Алабаме пособие ?
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14k
MrForstd 18 минут назад
Ваканда ожидание/реальность

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1k
КАКАнгел 19 минут назад
ЧТО ЗНАЧИТ НЕ ХОТЯТ ?? их притесняют в Америке - так на пароход и назад в Африку или пусть подписывают прошение вернуться обратно на плантацию - нигер должен жить на плантации и каждую субботу пороть.
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229
Серега 20 минут назад
А белые почему не хотят на родину возвращаться?Азиаты те же?
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154
Den Li 22 минуты назад
1.они знать не знают откуда они родом
2. на родине не будут платить по 1000 баксов в месяц и в жопу целовать не будут
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199
Максим Химки Полчаса назад
Сами рабов вывозили кораблями.Гнобили и мудохали. А теперь всему миру и особенно России пытаются диктовать. На свое прошлое взглянули сначала
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4k
5 копеек Полчаса назад
Афроамериканцы, американолиберийцы и пр. чернокожие... Нигеры есть нигеры!
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47k
Андрей 38 минут назад
Потому там полная жопа и нех там делать, а в штатах платя пособие. И пох американских на африканских негров.
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