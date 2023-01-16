<<Почему американские негры не возвращаются туда, откуда их предков забрали рабовладельцы>>

Слишком уж малое количество американских чёрных хотели отправляться на неизвестный жаркий континент, откуда их предков когда-то увезли. Голодать и жить в ужасных условиях, чем в родной Алабаме, где есть работа и что положить на хлеб. Да, есть унижения со стороны белых, но хотя бы крыша над головой.

Большинство афроамериканцев даже не в курсе из какой части Африки их пра-пра-пра-пра увезли на рынки "торговцы чёрным деревом", ведь это могло происходит даже лет 400 назад.

Ну и кроме того, на Чёрном континенте американских чёрных не хотели в 19 веке видеть европейские державы, владевшие тогда Африкой.