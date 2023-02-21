Как ледостойкое судно «Северный полюс» бороздит просторы Арктики

Теперь не нужны временные станции на льдах, которых хватает на пару лет: вместо них Арктику будут изучать с корабля.
Работа ученых на Северном полюсе отличается от работ на Южном полюсе прежде всего тем, что Антарктида — это материк и тут можно построить постоянные станции для исследований.
На Северном полюсе, где лед находится постоянно в движении, можно построить станцию лишь на короткий период: она дрейфует вместе со льдиной и обычно работает 2-3 года.
В последние десятилетия из-за того, что ледяной покров стал нестабильным, время работы таких станций также сокращается. Иногда полярников приходится экстренно эвакуировать раньше времени, так как льдина начинает разрушаться. Конечно, это сказывается на эффективности исследований и результатах научной деятельности. По этой причине несколько лет назад Россия решила построить судно, которое будет выдерживать силу льда и дрейфовать по Северному полюсу, а на борту будут работать полярники.
Осенью ледостойкая платформа «Северный полюс» отправилась в свое первое плавание. Жизнь полярников на этом корабле гораздо комфортнее и безопаснее, чем во временных дрейфующих станциях, которые раньше строили прямо на льдинах. Платформа может проводить в плавании 2-3 года, при этом вмерзать в лед и перемещаться без ледокола. У этого корабля нет аналогов в мире. Посмотрите торжественное отплытие в Северный Ледовитый океан этой уникальной платформы.
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