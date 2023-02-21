Как ледостойкое судно «Северный полюс» бороздит просторы Арктики

Работа ученых на Северном полюсе отличается от работ на Южном полюсе прежде всего тем, что Антарктида — это материк и тут можно построить постоянные станции для исследований.

На Северном полюсе, где лед находится постоянно в движении, можно построить станцию лишь на короткий период: она дрейфует вместе со льдиной и обычно работает 2-3 года.