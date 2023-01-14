FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Железнодорожники 44 поста • 52 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Железнодорожники
Мировой рекорд скорости от российского тепловоза

Мировой рекорд скорости от российского тепловоза

Автор:
14 января 2023 10:15
Сообщество : Железнодорожники
Метки: видео   интересно   мировой рекорд   скорость   тепловоз   фото   
593
5
2

30 лет назад российский тепловоз совершенно неожиданно установил мировой рекорд по скорости!

Выходец коломенского завода, тепловоз ТЭП80, так и не выпущенный в серийное производство, установил скоростной рекорд – 271 км/ч.

На момент 1993 года коломенский завод выпустил всего два экспериментальных локомотива ТЭП80. В планах было провести несколько испытаний на участке железной дороги Москва – Петербург. Что примечательно испытания проводились в рабочее время, в период штатного движения пассажирских поездов по маршруту.

По проекту допустимая скорость локомотива составляла 160 км/ч. В 1992 году в ходе испытания была достигнута отметка 262 км/ч, что повергло в шок как руководителей испытаний, так и дежурных на станциях, мимо которых словно ракета пролетал ранее невиданный железнодорожный состав. Не обошлось и без инцидентов, мчавшийся рядом с электричкой локомотив ТЭП80 стал причиной выбитых от скорости стекол у проезжающей электрички.

Но на этом история не закончилась и испытания решили продолжить. В 1993 году, отсоединив от вагона остальной состав, удалось достигнуть фантастической по тем временам скорости 271 км/ч. Но данное событие никто и не думал фиксировать и об установлении мирового рекорда стало известно спустя несколько лет, когда железнодорожники изучали результаты мировых испытаний.


Позднее путем моделирования оказалось, что российский тепловоз был способен пойти и дальше и развивать скорость вплоть по 350 км/ч что равносильно скорости "Сапсана" от компании Siemens.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Железнодорожники"
Метки: видео   интересно   мировой рекорд   скорость   тепловоз   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
АнтонПолднев Полчаса назад
И как обычно всё на этом и заглохло. А жаль...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nick Z Минуту назад
Понятно. Уаз буханку тоже ещё лет 100 будут модернизировать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Вася Минуту назад
поездатый поезд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
586
Павел 4 минуты назад
С такой аэродинамикой ещё немного, и он взлетит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр 36 минут назад
Напомнило)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Валерий Тарасенко 41 минуту назад
Наш пароооовооооз вперед летииит....!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
371
Антиха́хел 42 минуты назад
офигенный аппарат!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
938
Шурман 50 минут назад
Круто .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

484680



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Поток злобы от сбежавших деятелей только усиливается»: в Госдуме предложили создать стоп-лист артистов, которые не смогут выступать в России и получать государственные награды
«Поток злобы от сбежавших деятелей только усиливается»: в Госдуме предложили создать...
Суд приговорил мобилизованного к 5,5 годам колонии строгого режима за избиение офицера
Суд приговорил мобилизованного к 5,5 годам колонии строгого режима за избиение офицера
Набирающие популярность в сообществах
Супервулкан Йеллоустоун оказался в разы опаснее, чем считали ученые
Супервулкан Йеллоустоун оказался в разы опаснее, чем считали ученые
Дива современного экрана: 10 фактов о Ренате Литвиновой
Дива современного экрана: 10 фактов о Ренате Литвиновой
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Только не сегодня

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#подборка#аварии#факты#люди#Украина#Мемы#шоу бизнес#Москва
#Юмор#животные#интересное#автомобили#авто аварии#позитив#забавно#Приколы#Ynews#дети
#интересно#Прикол#дтп#Прошлое#автомир#Фотографии#картинки#США#познавательно#кино
В горах США начали находить загадочные антенны В горах США начали находить загадочные антенны Зачем вороны клюют других животных за хвост Зачем вороны клюют других животных за хвост Наглядное сравнение самых высоких водопадов мира Наглядное сравнение самых высоких водопадов мира «Ботиночки он носит нариман...» Что значит «нариман»? «Ботиночки он носит нариман...» Что значит «нариман»? Как появились и зачем строятся «полузатопленные» суда? Как появились и зачем строятся «полузатопленные» суда? 8 животных, у которых появились сверхспособности, чтобы выжить 8 животных, у которых появились сверхспособности, чтобы выжить

На что жалуетесь?

Вернуться