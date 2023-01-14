Мировой рекорд скорости от российского тепловоза

30 лет назад российский тепловоз совершенно неожиданно установил мировой рекорд по скорости!
Выходец коломенского завода, тепловоз ТЭП80, так и не выпущенный в серийное производство, установил скоростной рекорд – 271 км/ч.
На момент 1993 года коломенский завод выпустил всего два экспериментальных локомотива ТЭП80. В планах было провести несколько испытаний на участке железной дороги Москва – Петербург. Что примечательно испытания проводились в рабочее время, в период штатного движения пассажирских поездов по маршруту.
По проекту допустимая скорость локомотива составляла 160 км/ч. В 1992 году в ходе испытания была достигнута отметка 262 км/ч, что повергло в шок как руководителей испытаний, так и дежурных на станциях, мимо которых словно ракета пролетал ранее невиданный железнодорожный состав. Не обошлось и без инцидентов, мчавшийся рядом с электричкой локомотив ТЭП80 стал причиной выбитых от скорости стекол у проезжающей электрички.
Но на этом история не закончилась и испытания решили продолжить. В 1993 году, отсоединив от вагона остальной состав, удалось достигнуть фантастической по тем временам скорости 271 км/ч. Но данное событие никто и не думал фиксировать и об установлении мирового рекорда стало известно спустя несколько лет, когда железнодорожники изучали результаты мировых испытаний.
Несмотря на успешные испытания локомотив так и не вышел в серийное производство и был отправлен в музей Санкт-Петербурга
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Позднее путем моделирования оказалось, что российский тепловоз был способен пойти и дальше и развивать скорость вплоть по 350 км/ч что равносильно скорости "Сапсана" от компании Siemens.
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