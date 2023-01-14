Мировой рекорд скорости от российского тепловоза

По проекту допустимая скорость локомотива составляла 160 км/ч. В 1992 году в ходе испытания была достигнута отметка 262 км/ч, что повергло в шок как руководителей испытаний, так и дежурных на станциях, мимо которых словно ракета пролетал ранее невиданный железнодорожный состав. Не обошлось и без инцидентов, мчавшийся рядом с электричкой локомотив ТЭП80 стал причиной выбитых от скорости стекол у проезжающей электрички.

