Атомные ледоколы — новые покорители Арктики



Основной способ транспортировки грузов по Севморпути — в сопровождении ледокола. После строительства атомных гигантов серии 22220 проводка судов по льдам стала гораздо проще. Эти ледоколы называют новыми покорителями Арктики. Для них даже трёхметровый лёд не препятствие. Ледоколы атомные — в этих краях сложности с дозаправкой судна, а у ядерных силовых установок большая автономность — на одном заряде судно может ходить до 7 лет.



Сейчас эти ледоколы уже в строю и работают по всей акватории Севморпути — проводят суда через Баренцево, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря.





1. Путь по северным морям искали давно. Еще в 1525 год посол царя Василия III Дмитрий Герасимов составил первый проект Северного морского пути и первую карту берегов Северного Ледовитого океана. В XVI веке была организована экспедиция по поиску морского пути в Китай, а Семён Дежнёв впервые прошёл по проливу, который разделяет Азию и Америку. В XVIII веке было несколько экспедиций на Камчатку. В итоге разработали генеральную карту Великой Северной экспедиции.



Морской путь пытались освоить, чтобы добираться морем по северной границе Евразии, а не по южной. Для сравнения — от Мурманска до портов Японии по Севморпути около 6000 миль. В зависимости от ледовой обстановки, судно потратит на этот путь около 18 дней. А через Суэцкий канал — около 12 тысяч миль и 37 дней. Кроме того, на арктических трассах мало движения и уж точно не бывает пиратов.



Но кратчайший путь из Европы в Азию большую часть года малопригоден для обычного судоходства. При освоении Арктики суда исследователей не раз зажимало льдами, путешественникам приходилось по несколько месяцев ждать спасателей или добираться до земли пешком. Так было до появления новых атомных ледоколов.