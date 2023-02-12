Обмеряют и отливают: как делают кресла для космонавтов

На днях со мной случился забавный казус. Случайным образом я “собрал” из одеяла и подушки очень удобное сиденье. Я прямо по секундам ощущал, как моё тело расслабилось и растеклось по кровати.

Как это выглядело внешне? Бугры из одеяла и подушки под ногами, под попой, под спиной и головой. Получилось кресло, в котором я полулежал-полусидел.

И тут я вспомнил кадры из запусков космических ракет, в которых космонавты лежат/сидят в позе зародыша. Мне стало интересно разобраться, почему именно такая поза подходит для старта ракеты, и как космонавты чувствуют себя в такой позе.