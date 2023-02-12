Обмеряют и отливают: как делают кресла для космонавтов

Кресла, в которых космонавты возвращаются на Землю, – сложнейшие инженерные устройства
На днях со мной случился забавный казус. Случайным образом я “собрал” из одеяла и подушки очень удобное сиденье. Я прямо по секундам ощущал, как моё тело расслабилось и растеклось по кровати.
Как это выглядело внешне? Бугры из одеяла и подушки под ногами, под попой, под спиной и головой. Получилось кресло, в котором я полулежал-полусидел.
И тут я вспомнил кадры из запусков космических ракет, в которых космонавты лежат/сидят в позе зародыша. Мне стало интересно разобраться, почему именно такая поза подходит для старта ракеты, и как космонавты чувствуют себя в такой позе.
Оказывается, космические кресла “Казбек-УМ” делают индивидуально для каждого участника космического полёта. Кресло состоит из двух частей: амортизационного кресла и ложемента. Амортизацию делают на заводе, а вот ложемент подгоняют под конкретного человека.
Для этого космонавта измеряют, и на основе мерок делают… гипсовую ванну!
Космонавт ложится в ванну, и его заливают гипсом. Это первая часть подготовки ложемента. Таким образом отпечатывают голову, шею и грудной отдел позвоночника.
Затем космонавт повторно ложится в гипс, в котором пропечатывается его поясница и копчик.
Потом космонавт надевает скафандр, и снова ложится гипс. Делается это для того, чтобы ложемент учитывал даже малейшие складки одежды.
И на последнем шаге на основе гипсовой версии делают полиуретановый ложемент.
В результате космонавт получает невероятно удобное кресло, сделанное под его фигуру. В таком кресле легче переносить перегрузки, оно анатомические правильное и позволяет космонавту находится в нем часами без движения во время подъёма в космос и спуска с орбиты.
Вот так делают кресла для космонавтов. А я же вновь постараюсь сделать что-то похожее из подручных средств. Уж очень мне понравилось расслабленное состояние в таком “кресле”.
Источник:
Источник:
- Что будет, если уронить мяч на разных планетах
- Сколько лететь от Земли до Марса
- Почему мячики для тенниса пушистые
- 10 интересных фактов о планете Нептун
- Покорители космоса: как космонавтов показывали в кино
не всё так просто... это вам не на Луну слетать..
До тех пор, пока не освоят технику увеличения массы и габаритов поднимаемых кораблей, так и будут ютиться с креслах-коконах. Думаю скоро вернуться к теме возвращаемых кораблей, типа Бурана или Апполона. Именно они позволят многие моменты унифицировать и упростить.
А ещё станции на границе стратосферы. Ведь это та граница куда самолеты способны долететь, а уже оттуда производить выведение в космос грузов и людей