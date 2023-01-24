Зачем румыны наряжаются в шкуры медведей и танцуют на улицах

Каждый декабрь во многих городах и деревнях Румынии люди надевают настоящие шкуры медведей и танцуют безумные танцы. Это одна из самых ярких и необычных румынских традиций, которая восходит к дохристианским временам. Как же появился этот удивительный ритуал?

Народ даки, который жил на территории современной Румынии и Молдовы, считал медведя священным животным. Люди подметили, что жизненный цикл косолапых совпадает с природным: зимой мишки впадают в спячку, а просыпаются весной, вместе со всей природой. Румыны верили в то, что медведи обладают целебными свойствами, и даже своих новорожденных они смазывали медвежьим жиром, веря, что это подарит малышам удачу и крепкое здоровье.