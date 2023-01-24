Зачем румыны наряжаются в шкуры медведей и танцуют на улицах

Или как проходит медвежий праздник Урсул.
Каждый декабрь во многих городах и деревнях Румынии люди надевают настоящие шкуры медведей и танцуют безумные танцы. Это одна из самых ярких и необычных румынских традиций, которая восходит к дохристианским временам. Как же появился этот удивительный ритуал?
Народ даки, который жил на территории современной Румынии и Молдовы, считал медведя священным животным. Люди подметили, что жизненный цикл косолапых совпадает с природным: зимой мишки впадают в спячку, а просыпаются весной, вместе со всей природой. Румыны верили в то, что медведи обладают целебными свойствами, и даже своих новорожденных они смазывали медвежьим жиром, веря, что это подарит малышам удачу и крепкое здоровье.
Однако медвежий жир был не единственным способом защитить себя от зла и всего плохого. Перед наступлением очередного года по деревне водили настоящих медведей, которые танцевали под музыку. Считалось, что такие танцы в конце уходящего года помогают отпугивать злых духов. Обычно медведей водили цыгане: умение обучать косолапых они передавали своим потомкам.
Со временем традиция начала меняться, медведей стали реже водить по улицам городов и деревень. Однако традиция не исчезла, а видоизменилась: перед Новым годом духов стали изгонять не живые медведи, а люди в медвежьих шкурах. В таком виде ритуал дошел и до наших дней.
Праздник получил название Урсул: слово urs с румынского дословно переводится как «медведь». К фестивалю начинают готовиться за несколько месяцев, разучивают танцы, приводят в порядок шкуры медведей и другие наряды.
Традиционно процессия включает в себя больше двадцати медведей, их сопровождают укротители в красных нарядах, девушки в традиционных костюмах и дети, которые поют что-то вроде колядок.
Передвигаться в шкуре медведя не так просто, ведь такой старый костюм (многим больше полувека) весит больше пятидесяти килограммов. Двигаться почти всегда нужно в наклоне, чтобы медведь выглядел свирепо. Если человек встанет прямо, то медвежья голова будет обращена к небу.
Чаще всего в костюмы наряжаются мужчины или юноши, но бывают среди танцоров и женщины.
Участники фестиваля движутся под ритмичную музыку барабанов и флейт, одинаково пританцовывая. Управляет церемонией укротитель: он же хореограф и режиссер, который ставит медвежий танец.
У укротителя обычно в руках плетка, у участниц-девушек — палки в руках. Финалом этого действа становится смерть медведей, а затем воскрешение. Праздник издавна считался символом перерождения и обновления: старый год умирает, чтобы возродиться.
Конечно, в современных реалиях Урсул сильно видоизменился. Так, традиционно танцоры должны были заходить в каждый дом, тем самым отгонять от каждого жилища злых духов. В наши дни Урсул — это просто парад, который заканчивается в центре города праздничным представлением.
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