19-летнего москвича по фамилии Мухоморов чуть не убили грибы-однофамильцы

Мухоморы — яркие и довольно токсичные грибы. Каждый ребёнок с детства знает, что грибочки с красными шляпками нельзя ни то что кушать, их лучше даже не трогать. Но со временем память притупляется, и молодые люди устраивают эксперименты.
19-летний житель Москвы по фамилии Мухоморов попал в больницу, после того как отведал мухоморов. Ситуация, похожая на тупой анекдот, произошла в Северном Медведково. Парень по имени Андрей решил разнообразить свою жизнь и попробовать мухоморы. Зачем он это сделал — неизвестно. Может быть это был просто эксперимент, а может быть молодой человек искал новых ощущений.
К слову, он их нашёл. Но точно не те, на которые он надеялся. С жутким отравлением Мухоморова отправили в токсикореанимацию НИИ Склифосовского. Сейчас с ним работают врачи.
Правоохранители теперь разбираются, что толкнуло Андрея на опасные развлечения и нет ли в этой истории состава 228-й статьи УК "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков", сообщает SHOT.
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-Почему?
-Я им обещал!