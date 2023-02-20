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19-летнего москвича по фамилии Мухоморов чуть не убили грибы-однофамильцы

19-летнего москвича по фамилии Мухоморов чуть не убили грибы-однофамильцы

Автор:
20 февраля 2023 16:42
Сообщество : Юмор
Метки: Москва   Шутки в стиле Чехова   грибы   мухоморы   отравление   фото   эксперимент   
1148
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Мухоморы — яркие и довольно токсичные грибы. Каждый ребёнок с детства знает, что грибочки с красными шляпками нельзя ни то что кушать, их лучше даже не трогать. Но со временем память притупляется, и молодые люди устраивают эксперименты.

19-летний житель Москвы по фамилии Мухоморов попал в больницу, после того как отведал мухоморов. Ситуация, похожая на тупой анекдот, произошла в Северном Медведково. Парень по имени Андрей решил разнообразить свою жизнь и попробовать мухоморы. Зачем он это сделал — неизвестно. Может быть это был просто эксперимент, а может быть молодой человек искал новых ощущений.

К слову, он их нашёл. Но точно не те, на которые он надеялся. С жутким отравлением Мухоморова отправили в токсикореанимацию НИИ Склифосовского. Сейчас с ним работают врачи.

Правоохранители теперь разбираются, что толкнуло Андрея на опасные развлечения и нет ли в этой истории состава 228-й статьи УК "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков", сообщает SHOT.

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Метки: Москва   Шутки в стиле Чехова   грибы   мухоморы   отравление   фото   эксперимент   
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10  комментариев
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24k
Влад Час назад
Мухоморами отравился? Да там смертельная доза 3 кг. Что то он другое навернул.
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5k
BenderRodriguez 12 минут назад
Мама, я больше не буду есть грибы!
-Почему?
-Я им обещал!
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994
Александр Зотов Полчаса назад
мухомор не подпадает под 228 так-то, чем народ активно и пользуется. Ну и чтоб травануться/упороться ими, это надо нормально так сожрать. + у чела может быть непереносимость/аллергия на грибы вообще
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3k
kca-opa 50 минут назад
Если уж такой романтик, ну собирал-бы псилоцибин, или эстет, мухоморы красивые?
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3k
Палыч 55 минут назад
у него простио телевизор сломался, поэтому он ел грибы и потом смотрел ковер
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12k
Kostick Час назад
мухоморы не включены в список воспрещённых растений. так что тут просто премия дарвина.
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301
ruslan d Час назад
не тех и не так
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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