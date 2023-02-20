19-летнего москвича по фамилии Мухоморов чуть не убили грибы-однофамильцы

19-летний житель Москвы по фамилии Мухоморов попал в больницу, после того как отведал мухоморов. Ситуация, похожая на тупой анекдот, произошла в Северном Медведково. Парень по имени Андрей решил разнообразить свою жизнь и попробовать мухоморы. Зачем он это сделал — неизвестно. Может быть это был просто эксперимент, а может быть молодой человек искал новых ощущений.

К слову, он их нашёл. Но точно не те, на которые он надеялся. С жутким отравлением Мухоморова отправили в токсикореанимацию НИИ Склифосовского. Сейчас с ним работают врачи.

Правоохранители теперь разбираются, что толкнуло Андрея на опасные развлечения и нет ли в этой истории состава 228-й статьи УК "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков", сообщает SHOT.