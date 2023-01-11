Из-за разлившегося топлива в Новой Москве на парковке сгорели автомобили

Очевидцы рассказали о первых минутах пожара.

«Около 08:50 в окно увидела пожар, горело сразу в двух местах: бытовка на стройке, огонь от которой перекинулся на припаркованные на огороженной платной парковке автомобили, и речка у дома №3 по улице Бориса Пастернака. Черный дым шел и из решеток канализации между этими двумя локациями», — рассказала очевидица Ленте.ру.