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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 176 постов • 18 подписчиков подписаться
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Из-за разлившегося топлива в Новой Москве на парковке сгорели автомобили

Из-за разлившегося топлива в Новой Москве на парковке сгорели автомобили

Автор:
11 января 2023 12:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   ЧС   видео   возгорание   интересное   стоянка   фото   
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После возгорания цистерны с дизельным топливом на парковке в Новой Москве сгорело шесть автомобилей. Горящее дизельное топливо начало заливаться в дождевую канализацию и открылся ещё один очаг возгорания.

В Рассказовке в Новой Москве произошел пожар на парковке. Загорелась цистерна с топливом. Топливо вылилось канализацию и открылся ещё один очаг возгорания.

Очевидцы рассказали о первых минутах пожара.

«Около 08:50 в окно увидела пожар, горело сразу в двух местах: бытовка на стройке, огонь от которой перекинулся на припаркованные на огороженной платной парковке автомобили, и речка у дома №3 по улице Бориса Пастернака. Черный дым шел и из решеток канализации между этими двумя локациями», — рассказала очевидица Ленте.ру.

Из-за пожара сгорело шесть автомобилей. В столичном главке МЧС рассказали, что открытое горение ликвидировано.

«Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало».

На публикуемых кадрах видно, что автомобили, охваченные пламенем, успели сгореть дотла. Предстоит установить, по чьей вине начался пожар.


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Метки: Москва   ЧС   видео   возгорание   интересное   стоянка   фото   
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4  комментария
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69
ruslan d 24 минуты назад
А страховые за подобное выплатят ?
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8k
Борис Карабанов 19 минут назад
Гудовая локация
Там, где цветёт акация...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
322412



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