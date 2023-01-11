Из-за разлившегося топлива в Новой Москве на парковке сгорели автомобили

После возгорания цистерны с дизельным топливом на парковке в Новой Москве сгорело шесть автомобилей. Горящее дизельное топливо начало заливаться в дождевую канализацию и открылся ещё один очаг возгорания.
В Рассказовке в Новой Москве произошел пожар на парковке. Загорелась цистерна с топливом. Топливо вылилось канализацию и открылся ещё один очаг возгорания.
Очевидцы рассказали о первых минутах пожара.
«Около 08:50 в окно увидела пожар, горело сразу в двух местах: бытовка на стройке, огонь от которой перекинулся на припаркованные на огороженной платной парковке автомобили, и речка у дома №3 по улице Бориса Пастернака. Черный дым шел и из решеток канализации между этими двумя локациями», — рассказала очевидица Ленте.ру.
Из-за пожара сгорело шесть автомобилей. В столичном главке МЧС рассказали, что открытое горение ликвидировано.
«Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало».
На публикуемых кадрах видно, что автомобили, охваченные пламенем, успели сгореть дотла. Предстоит установить, по чьей вине начался пожар.
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