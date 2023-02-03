Сравниваем реальные размеры Москвы с другими столицами Европы

В общем – путаница.

С другой стороны, нужно понять, а для чего нам вообще такое сравнение? Ну, лично мне, например, интересно посмотреть на масштаб других городов, как сильно они раскинулись, потому что в этих городах я не был, а в Москве был и потому могу составить хоть какое-то представление.

Поэтому на мой взгляд наиболее рациональный вариант – взять Москву до МКАДа, и наложить этот силуэт на различные агломерации, без учета официальных границ городов (которые в данном случае не так важны, как фактические границы).

Например, в случае с Парижем получится так: