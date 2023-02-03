Сравниваем реальные размеры Москвы с другими столицами Европы

Вот, допустим, как Москва выглядит по сравнению с Парижем:
Казалось бы, просто Гулливер и карлик. Однако если мы посмотрим на реальную карту местности, то окажется, что границы – они, как обычно, в головах. А точнее – в административных актах:
Если кто-то не понял, то вокруг того, что официально считается Парижем раскинулись сотни квадратных километров пригородов, которые составляют со столицей, по сути, одно целое.
Граница между населенными пунктами лежит только в нормативных актах, которые определяют, что вот этот дом – это Париж, а соседний – это уже Сен-Дени, какой-нибудь. Хотя промежутка между домами и улицами нет, там всё одна сплошная застройка.
С другой стороны, Москву мы тоже взяли только до МКАДа, хотя она даже официально выходит далеко за его пределы. Десятки и даже сотни населенных пунктов можно считать Москвой:
И как тут считать? Если брать именно фактические границы агломераций, то Москва и Париж окажутся плюс-минус одинаковыми:
Хотя официальные границы Парижа значительно меньше, чем Москва до МКАДА. Тем более что у Москвы есть еще и такая штука, как "Новая Москва", то есть огромные территории, которые не так плотно заселены, но именно они считаются официальными границами города:
В общем – путаница.
С другой стороны, нужно понять, а для чего нам вообще такое сравнение? Ну, лично мне, например, интересно посмотреть на масштаб других городов, как сильно они раскинулись, потому что в этих городах я не был, а в Москве был и потому могу составить хоть какое-то представление.
Поэтому на мой взгляд наиболее рациональный вариант – взять Москву до МКАДа, и наложить этот силуэт на различные агломерации, без учета официальных границ городов (которые в данном случае не так важны, как фактические границы).
Например, в случае с Парижем получится так:
Синеватый овал с красным контуром – это очертания Москвы. Серое на карте – территория рассматриваемой агломерации. Зеленое – загородная территория (леса, поля). Вот в таком ключе давайте и пробежимся по некоторым столицам Европы.
1. Берлин (Германия)
Столица Германии, как видим, спокойно уложится внутри МКАДа вместе со всеми пригородами. А вообще это крупнейший город Германии с населением 3,6 млн человек
2. Рим (Италия)
У Рима тоже есть дорога по кругу, напоминающая МКАД. Она у них называется Гранд Раккордо Ануларе (GRA), что переводится как "Большая окружная дорога":
Однако это кольцо, как и весь Рим, значительно уступает Москве:
3. Лондон (Британия)
Это один из немногих городов Европы, чья площадь (агломерации) превышает площадь Москвы в пределах МКАДа:
Правда, с населением там похуже. В одной только Москве проживает 12,5 млн человек, тогда как во всей Лондонской агломерации – 11,3 млн.
4. Амстердам (Нидерланды)
Что ж, кажется мы с вами пробежались по основным европейским гигантам (да, так быстро). Дальше пойдут городки поскромнее.
Вот, допустим, столица Нидерландов:
Несмотря на то, что в целом это очень густонаселенная страна (15 место в мире по плотности населения – 404 человека на км2, против, допустим, 336 человек в Японии, 193 человек в Италии, 139 человек в Китае, и 9 человек в России), столица у них довольно миниатюрная.
Всего 200 с небольшим квадратных километров, как Ярославль или Курск.
5. Осло (Норвегия)
Впрочем, Амстердам – это еще крупный город. На фоне, например, скандинавских столиц.
Особенно в этой связи выделяется Осло. Город обнимает фьорд (залив) и оттого кажется узенькой полоской на его берегу:
Все население Осло – 700 тысяч человек. Как несколько районов Москвы.
6. Балканские столицы
Ожидаемо, что мелкие балканские страны имеют такие же небольшие столицы. Допустим, Тирана – столица Албании:
С такими городами Москву даже как-то неловко сравнивать, потому как во всей Московской агломерации уместится население 6,5 Албаний (2,7 млн жителей).
То же самое касается любой другой столицы Балканского полуострова. Македония, Хорватия, Черногория, Сербия и даже Греция (Афины) – все относительно небольшие, спокойные городки.
7. Стамбул (Турция)
Это хоть и не столица, но город реально огромный. И частично расположен в Европе, так что будет интересно на него посмотреть.
Вообще, официальная площадь города в 5 раз (!) превышает площадь Москвы в пределах МКАДа. Однако, значительная часть этой территории – не застроена. Фактический размер агломерации можно увидеть на картинке:
Здесь,, кстати, хорошо понятна протяженность пролива Босфор, который является воротами в Черное море. Пересекая Босфор суда, фактически, пересекают территорию Москвы:
8. Кипр
Еще одно интересное сравнение – даже не с городом, а с целым островом. Москва, как выясняется, заняла бы значительную часть его площади:
И хотя Кипр относится к Азии, а не Европе (географически, а не политически), но пример все равно любопытный.
Источник:
- Предметы, размер которых можно оценить только в сравнении
- Всё в этом мире познаётся в сравнении
- Занимательные снимки с различными сравнениями
- Сравнение размеров Вселенной
- Как же огромны некоторые вещи по сравнению с человеком
Население 13 015 126[3] человек (2022)
Плотность 5081,06 чел./км
Агломерация Московская
Население агломерации 17 400 000 человек[4]
Было бы вообще супер.
На Пикабу эту тему развернули давно и полнее
https://pikabu.ru/story/sravnim_razmeryi_moskvyiv_predelakh_mkada_s_drugimi_gorodami_planetyi_7222247https://pikabu.ru/story/sravnim_razmeryi_moskvyiv_predelakh_mkada_s_drugimi_gorodami_planetyi_7222247