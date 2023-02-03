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Сравниваем реальные размеры Москвы с другими столицами Европы

Сравниваем реальные размеры Москвы с другими столицами Европы

Автор:
03 февраля 2023 09:38
Сообщество : Уголок картографа
Метки: Москва   Размер   города   карта   сравнение   фото   
2815
17

Вот, допустим, как Москва выглядит по сравнению с Парижем:

Казалось бы, просто Гулливер и карлик. Однако если мы посмотрим на реальную карту местности, то окажется, что границы – они, как обычно, в головах. А точнее – в административных актах:

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Если кто-то не понял, то вокруг того, что официально считается Парижем раскинулись сотни квадратных километров пригородов, которые составляют со столицей, по сути, одно целое.

Граница между населенными пунктами лежит только в нормативных актах, которые определяют, что вот этот дом – это Париж, а соседний – это уже Сен-Дени, какой-нибудь. Хотя промежутка между домами и улицами нет, там всё одна сплошная застройка.

С другой стороны, Москву мы тоже взяли только до МКАДа, хотя она даже официально выходит далеко за его пределы. Десятки и даже сотни населенных пунктов можно считать Москвой:

И как тут считать? Если брать именно фактические границы агломераций, то Москва и Париж окажутся плюс-минус одинаковыми:

Хотя официальные границы Парижа значительно меньше, чем Москва до МКАДА. Тем более что у Москвы есть еще и такая штука, как "Новая Москва", то есть огромные территории, которые не так плотно заселены, но именно они считаются официальными границами города:

В общем – путаница.

С другой стороны, нужно понять, а для чего нам вообще такое сравнение? Ну, лично мне, например, интересно посмотреть на масштаб других городов, как сильно они раскинулись, потому что в этих городах я не был, а в Москве был и потому могу составить хоть какое-то представление.

Поэтому на мой взгляд наиболее рациональный вариант – взять Москву до МКАДа, и наложить этот силуэт на различные агломерации, без учета официальных границ городов (которые в данном случае не так важны, как фактические границы).

Например, в случае с Парижем получится так:

Синеватый овал с красным контуром – это очертания Москвы. Серое на карте – территория рассматриваемой агломерации. Зеленое – загородная территория (леса, поля). Вот в таком ключе давайте и пробежимся по некоторым столицам Европы.


1. Берлин (Германия)

Столица Германии, как видим, спокойно уложится внутри МКАДа вместе со всеми пригородами. А вообще это крупнейший город Германии с населением 3,6 млн человек


2. Рим (Италия)

У Рима тоже есть дорога по кругу, напоминающая МКАД. Она у них называется Гранд Раккордо Ануларе (GRA), что переводится как "Большая окружная дорога":

Однако это кольцо, как и весь Рим, значительно уступает Москве:

3. Лондон (Британия)

Это один из немногих городов Европы, чья площадь (агломерации) превышает площадь Москвы в пределах МКАДа:

Правда, с населением там похуже. В одной только Москве проживает 12,5 млн человек, тогда как во всей Лондонской агломерации – 11,3 млн.


4. Амстердам (Нидерланды)

Что ж, кажется мы с вами пробежались по основным европейским гигантам (да, так быстро). Дальше пойдут городки поскромнее.

Вот, допустим, столица Нидерландов:

Несмотря на то, что в целом это очень густонаселенная страна (15 место в мире по плотности населения – 404 человека на км2, против, допустим, 336 человек в Японии, 193 человек в Италии, 139 человек в Китае, и 9 человек в России), столица у них довольно миниатюрная.

Всего 200 с небольшим квадратных километров, как Ярославль или Курск.


5. Осло (Норвегия)

Впрочем, Амстердам – это еще крупный город. На фоне, например, скандинавских столиц.

Особенно в этой связи выделяется Осло. Город обнимает фьорд (залив) и оттого кажется узенькой полоской на его берегу:

Все население Осло – 700 тысяч человек. Как несколько районов Москвы.


6. Балканские столицы

Ожидаемо, что мелкие балканские страны имеют такие же небольшие столицы. Допустим, Тирана – столица Албании:

С такими городами Москву даже как-то неловко сравнивать, потому как во всей Московской агломерации уместится население 6,5 Албаний (2,7 млн жителей).

То же самое касается любой другой столицы Балканского полуострова. Македония, Хорватия, Черногория, Сербия и даже Греция (Афины) – все относительно небольшие, спокойные городки.


7. Стамбул (Турция)

Это хоть и не столица, но город реально огромный. И частично расположен в Европе, так что будет интересно на него посмотреть.

Вообще, официальная площадь города в 5 раз (!) превышает площадь Москвы в пределах МКАДа. Однако, значительная часть этой территории – не застроена. Фактический размер агломерации можно увидеть на картинке:

Здесь,, кстати, хорошо понятна протяженность пролива Босфор, который является воротами в Черное море. Пересекая Босфор суда, фактически, пересекают территорию Москвы:

8. Кипр

Еще одно интересное сравнение – даже не с городом, а с целым островом. Москва, как выясняется, заняла бы значительную часть его площади:

И хотя Кипр относится к Азии, а не Европе (географически, а не политически), но пример все равно любопытный.



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Метки: Москва   Размер   города   карта   сравнение   фото   
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12  комментариев
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787k
А.Берестенко Полчаса назад
Москва:
Население 13 015 126[3] человек (2022)
Плотность 5081,06 чел./км
Агломерация Московская
Население агломерации 17 400 000 человек[4]
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3k
WELL 2 минуты назад
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51k
dima423 21 минуту назад
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308
Николай Пауков Полчаса назад
Границы других столиц стоило выделить так же как москву, но другим цветом для наглядности при наложение на них Москвы.
Было бы вообще супер.
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51k
dima423 Полчаса назад
А чего без новой москвы, так еще эффектнее бы было) Так то москва вот такая официально
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1k
Lenusya Полчаса назад
автор размеры Москвы давно изменились, теперь она такая:
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949
Шурман 54 минуты назад
Брюссель это тоже не отдельно город а совмещен в себе с кучей разных коммун , большая часть относиться к Брюссель 1000 а дальше поперло , мой городок 1140 .
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29k
Владимир 55 минут назад
Откуда информация что в Москве 12 миллионов всего живёт? Вроде как 15 было.. А на деле думаю все 20..
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13k
Мистер Фикс Час назад
Пфф...
На Пикабу эту тему развернули давно и полнее

https://pikabu.ru/story/sravnim_razmeryi_moskvyiv_predelakh_mkada_s_drugimi_gorodami_planetyi_7222247https://pikabu.ru/story/sravnim_razmeryi_moskvyiv_predelakh_mkada_s_drugimi_gorodami_planetyi_7222247
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7k
Copycat Час назад
а говорят "не резиновая")
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