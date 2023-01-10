В Москве сверхразум решил проверить, что будет, если в мусоропровод бросить петарду

Когда на улице мороз, а петарду бросить очень хочется, в дело идёт мусоропровод...
Жители дома в Митино и не знали, что в одном из подъездов живёт экспериментатор, которому наскучили слишком длинные новогодние каникулы и серьезные морозы. Результат буйной деятельности вандала - налицо.
Фото того, что осталось от мусоропровода, в который бросили петарду, поделился Телеграм-канал "Недвижимость Москвы". Судя по снимку, мусор жильцам теперь придется выбрасывать в какой-то отдельно стоящий контейнер.
Судя по фото, досталось даже каркасу батареи, который, задело во время взрыва. Обломки, конечно, убрали, мусор подмели, а осадочек остался.
Жильцы надеются, что сверхразума найдут и привлекут к ответственности, да и муосропровод в подъезде восстановят.
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Могли и "соседские мальчишки" нахулиганить.
Но вот сила взрыва, удивляет.
Мне просто неудобно мусор складывать в мелкие пакетики, в такие, что в люк мусоропровода помещаются.
Проще, выходя из дома, нормальный пакет до контейнера донести.
Я в митино живу, если бы у меня в доме такое сотворили, полагаю всем домом устроили бы этому "сверхразуму" суд Линча!
Тяга очень хорошая.
Откуда там скопление газов?
А если мусоропровод долго забит на глушняк, о это вопросы к управляющей компании.