В Москве сверхразум решил проверить, что будет, если в мусоропровод бросить петарду

Жители дома в Митино и не знали, что в одном из подъездов живёт экспериментатор, которому наскучили слишком длинные новогодние каникулы и серьезные морозы. Результат буйной деятельности вандала - налицо.

Фото того, что осталось от мусоропровода, в который бросили петарду, поделился Телеграм-канал "Недвижимость Москвы". Судя по снимку, мусор жильцам теперь придется выбрасывать в какой-то отдельно стоящий контейнер.