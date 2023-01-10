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В Москве сверхразум решил проверить, что будет, если в мусоропровод бросить петарду

В Москве сверхразум решил проверить, что будет, если в мусоропровод бросить петарду

Автор:
10 января 2023 17:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   вандализм   мусоропровод   обломки   петарда   пошутили   эксперимент   
3581
3

Когда на улице мороз, а петарду бросить очень хочется, в дело идёт мусоропровод...

Жители дома в Митино и не знали, что в одном из подъездов живёт экспериментатор, которому наскучили слишком длинные новогодние каникулы и серьезные морозы. Результат буйной деятельности вандала - налицо.


Фото того, что осталось от мусоропровода, в который бросили петарду, поделился Телеграм-канал "Недвижимость Москвы". Судя по снимку, мусор жильцам теперь придется выбрасывать в какой-то отдельно стоящий контейнер.


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Судя по фото, досталось даже каркасу батареи, который, задело во время взрыва. Обломки, конечно, убрали, мусор подмели, а осадочек остался.


Жильцы надеются, что сверхразума найдут и привлекут к ответственности, да и муосропровод в подъезде восстановят.

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Метки: Москва   вандализм   мусоропровод   обломки   петарда   пошутили   эксперимент   
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29  комментариев
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13k
Александр Час назад
Это что за петарда там была??? РГД-5, обклеенная конфетти?
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5k
livaneth 6 минут назад
Спасибо, что в мусоропровод а не в толпу.
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22k
Евгений 18 минут назад
В моё время была петарда Хан. Размерами с динамитную шашку. Думаю, Хан справился бы с мусоропроводом.
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7k
Marlboro 19 минут назад
У нас были железные мусоропроводы, с ним бы ничего не случилось. Зато поубавилось бы крыс - они бы сдохли от взрыва. Тут мусоропровод сделан судя по всему из "шиферной" оболочки, и от взрыва его разнесло. В любом случае такие петарды продавать нельзя. Что было бы если бы этот дебил кинул бы ее под ноги ребенку?
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490
OG 19 минут назад
Нихрена себе петардочка.....
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1k
КолдурасЪ 20 минут назад
Да лучше бы он себе в дупло её присунул!
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2k
AVATAR Полчаса назад
Ну там наверно ещё скопление газов дало дополнительную взрывную силу
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17k
сеньор Леонсио Полчаса назад
По справедливости ,пока мусоропровод не починят,мусоросборником должна стать его квартира.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
41k
Франц Лефорт 39 минут назад
Кстати, уже отремонтировали.
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84
Йож ДонеццкиЙ 50 минут назад
Это какая "петарда" должна быть?? Корсар 20.000?
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72k
Viktor 50 минут назад
А у нас мусоропроводы заварили, мусор на улицу надо идти выбрасывать!
Но зато я себе две классные кладовочки устроил (мет. дверь).
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5k
Котэ 59 минут назад
петарды ещё классно в колодцы кидать, в люках есть дырочки специальные
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490
OG ss 17 минут назад
Да да помню, это в Китае было два года назад
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64
ruslan d Час назад
Корсар какой мощности это был ?
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4k
5 копеек Час назад
...привлекут, не привлекут..., а ПОЧИН в теме! Смерть мусоропроводам! "Пидартасы" – к бою!
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1k
JulZh Час назад
Не петарда это вовсе, а нормальное такое взрывное устройство!
Я в митино живу, если бы у меня в доме такое сотворили, полагаю всем домом устроили бы этому "сверхразуму" суд Линча!
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24k
Андрей Час назад
Петарду? Да там не меньше гранаты, или мины противопехотной!
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