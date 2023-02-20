В Новой Москве у девушки в руках взорвалась подарочная коробка

Пострадавшая получила ожоги лица. Подозреваемого уже ищут, но судя по показаниям родственников девушки, искать злоумышленника долго не придётся.
Сегодня утром в посёлке Изумрудный 22-летняя местная жительница получила презент, который едва её не убил. О подарочной коробке, подписанной именем девушки, сообщила соседка по подъезду. Алина Левченкова спустились и решила тут же её открыть — на подоконнике первого этажа. В этот момент содержимое "подарочной" коробки взорвалось и начался пожар. Как оказалось, в коробке находилась ёмкость с жидкостью для розжига и самодельный запал. Девушка получила ожоги лица и рук второй степени и сейчас находится в больнице.
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По словам Алины, такой подарок мог преподнести один местный парень, который несколько лет назад пытался за ней ухаживать, а получив отказ, продолжал её преследовать. Сейчас полицейские отрабатывают эту версию. Известно, что сталкер по имени Никита подрабатывает в морге — помогает выносить трупы, а последний раз девушка его видела в конце 2022 года.
По словам брата пострадавшей, с Алиной всё в порядке — у неё незначительный ожог лица. Какое наказание ждёт злоумышленника, пока не сообщается.
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Особь, конченый мудак
девчонке просто повезло ,
но без других доказательств (кто то видел, камеры там иль что другое)
не доказать вину