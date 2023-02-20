В Новой Москве у девушки в руках взорвалась подарочная коробка

Сегодня утром в посёлке Изумрудный 22-летняя местная жительница получила презент, который едва её не убил. О подарочной коробке, подписанной именем девушки, сообщила соседка по подъезду. Алина Левченкова спустились и решила тут же её открыть — на подоконнике первого этажа. В этот момент содержимое "подарочной" коробки взорвалось и начался пожар. Как оказалось, в коробке находилась ёмкость с жидкостью для розжига и самодельный запал. Девушка получила ожоги лица и рук второй степени и сейчас находится в больнице.