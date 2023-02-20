FISHKINET
Сообщество Криминал 1647 постов • 330 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Новой Москве у девушки в руках взорвалась подарочная коробка

В Новой Москве у девушки в руках взорвалась подарочная коробка

Автор:
20 февраля 2023 12:56
Сообщество : Криминал
Метки: S.T.A.L.K.E.R.   Новая москва   взрыв   видео   коробка   подарок   
5155
3
1

Пострадавшая получила ожоги лица. Подозреваемого уже ищут, но судя по показаниям родственников девушки, искать злоумышленника долго не придётся.

Сегодня утром в посёлке Изумрудный 22-летняя местная жительница получила презент, который едва её не убил. О подарочной коробке, подписанной именем девушки, сообщила соседка по подъезду. Алина Левченкова спустились и решила тут же её открыть — на подоконнике первого этажа. В этот момент содержимое "подарочной" коробки взорвалось и начался пожар. Как оказалось, в коробке находилась ёмкость с жидкостью для розжига и самодельный запал. Девушка получила ожоги лица и рук второй степени и сейчас находится в больнице.

По словам Алины, такой подарок мог преподнести один местный парень, который несколько лет назад пытался за ней ухаживать, а получив отказ, продолжал её преследовать. Сейчас полицейские отрабатывают эту версию. Известно, что сталкер по имени Никита подрабатывает в морге — помогает выносить трупы, а последний раз девушка его видела в конце 2022 года.

По словам брата пострадавшей, с Алиной всё в порядке — у неё незначительный ожог лица. Какое наказание ждёт злоумышленника, пока не сообщается.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: S.T.A.L.K.E.R.   Новая москва   взрыв   видео   коробка   подарок   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Б.Касторский 2 часа назад
Кем надо быть, что бы мстить отказавшей девушке? Какой-то ч(м)удар зациклился на годы и вот придумал как отомстить? Баран. Надеюсь, следствие расценит как покушение на убийство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Oskarin 11 минут назад
подрабатывал в морге, помогал выносить трупы...Возможно был уверен, что погибнув, девушка окажется в его морге....и он ее вынесет.... Расстрелять к херам извращенца....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
746
Николай 19 минут назад
Вот почему в подъездах не должно быть никаких шторок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Enigma Kuutar 21 минуту назад
На кой ляд она открыла коробку, если знала, что у неё есть такой "ухажёр"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
799
Gigantes Полчаса назад
Вот и нечего всякие коробки открывать с улицы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
hebpat 47 минут назад
максимальный срок за покушение на убийство до 10 лет, судя по сведениям содержащимся в посте их он и получит, ни одного смягчающего обстоятельства, если бы открыла в квартире, то сгорела бы живьём
Особь, конченый мудак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 47 минут назад
А при чём здесь "сталкер "?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Yow 48 минут назад
"Незначиельный ожог лица 2ой степени"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений Д 50 минут назад
Тот кто это сделал конечно козел редкостный,
девчонке просто повезло ,
но без других доказательств (кто то видел, камеры там иль что другое)
не доказать вину
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kca-opa Час назад
Общественно опасным способом, десяточку нарисовать могут легко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
zlopisec Час назад
Некрофил решил поторопить девчёнку....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Час назад
всмысле сталкер? ау москоу вы чо там новое чота употребляете? кто такие сталкеры а ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
rutt Час назад
Сталкер это профессия, а трупы хобби или наоборот?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Serg2001 2 часа назад
У людей основная печаль не о том, что сгорит всё, а о том, что не успеют это заснять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр 2 часа назад
Начался пожар, первым делом надо достать телефон и снимать видео.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
senator1x Александр 2 часа назад
фиксация доказательств
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

135557



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как переходить железную дорогу и почему нельзя наступать на рельсы и концы шпал
Как переходить железную дорогу и почему нельзя наступать на рельсы и концы шпал
США накрыла череда странных пожаров
США накрыла череда странных пожаров
Набирающие популярность в сообществах
Колокольцев уволил высокопоставленных сотрудников МВД за формализм
Колокольцев уволил высокопоставленных сотрудников МВД за формализм
Авария дня. Прокатил подружку с ветерком
Авария дня. Прокатил подружку с ветерком
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как это развидеть?

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Прикол#кино#Фотографии#история#подборка#дети#соцсети
#интересно#в мире#автомобили#СССР#автомир#животные#красота#Мемы#Россия
#Юмор#люди#картинки#США#познавательно#Приколы#аварии#путешествия#Украина
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали iPhone вызвал полицию и владельца арестовали Момент взрыва газа в ломбарде под Нижним Новгородом попал на видео Момент взрыва газа в ломбарде под Нижним Новгородом попал на видео В Вологде эффектно взлетел на воздух ларёк с шаурмой В Вологде эффектно взлетел на воздух ларёк с шаурмой Оно само: на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию прогремел взрыв Оно само: на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию прогремел взрыв В небе над Калугой взорвался беспилотник: новые подробности ЧП В небе над Калугой взорвался беспилотник: новые подробности ЧП В Таиланде взорвался нефтяной танкер В Таиланде взорвался нефтяной танкер

На что жалуетесь?

Вернуться