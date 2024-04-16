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В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"

В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"

Автор:
16 апреля 2024 18:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Новая москва   жалобы   молельный дом   незаконная постройка   снос   троицк   
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Жители города ждали этого часа как минимум три года.

Во вторник, 16 апреля, в Троицке снесли молельный дом мусульман "Абу Бакр", с которым местные жители боролись не один год. Культовое сооружение, намеренно построенное владельцем в виде трехэтажного жилого частного дома, располагалось в СНТ "Ветеран-2".


Первые жалобы на молельный дом местные жители начали писать в 2021 году. Они обращались много раз в администрацию города, мэру Владимиру Дудочкину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Люди жаловались, что боятся отпускать без сопровождения своих детей в школу, поскольку с приходом "верующих" резко возросло число преступлений. Но главная претензия заключалась в том, что по пятницам расположенная рядом с молельным домом дорога превращалась в одну сплошную пробку — мусульмане бросали свои авто, где и как попало.

В итоге заваленные жалобами власти обратились в Департамент городского имущества Москвы с просьбой разобраться в ситуации. Ведомство подало иск в суд, который в октябре 2023 года признал мечеть "Абу Бакр" незаконной постройкой и обязал владельцев его снести. Однако хозяин здания, Ибрагим Гитинов, предписание не выполнил, молельный дом продолжал функционировать ещё полгода после судебного решения, поэтому департамент городского имущества сам приступил к сносу.

Отмечается, что Ибрагим Гитинов несколько лет пытался доказать суду, что мечеть, это не мечеть, а жилой дом, для которого не требуется разрешение на строительство. Однако экспертиза показала, что в здании располагается комплекс помещений для проведения религиозных обрядов.

Насколько известно, без пятничных молитв местные мусульмане не останутся. Первый камень под строительство мечети на территории межрелигиозного центра в посёлке Коммунарка, будет заложен в этом году, сообщил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов, писали СМИ этим летом.

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Метки: Видео   Новая москва   жалобы   молельный дом   незаконная постройка   снос   троицк   
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12  комментариев
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17k
ron 45 минут назад
культурно так сносят... а могли бы сжечь во время церемонии например )
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63k
Олег 6 минут назад
А зачем экскавтором? Есть много задержанных мигрантов. Перед депортацией могут поработать себе на еду
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15k
jnkbxybr 6 минут назад
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7k
Кистень 8 минут назад
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86
rvsolomasov 12 минут назад
О, погабежали представители самой мирной религии, минуса лепят всем. Странно, что ещё головы отрезать не обещают
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2k
Александр 13 минут назад
ой, да ладно) а глава Троицка был не в курсе и не при делах, когда он строился?!
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454
DuckTales 16 минут назад
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40k
albedo Полчаса назад
В очередной раз.
Мечеть - НЕ храм.
В исламе НЕТ священников, НЕТ храмов (домов Аллаха)
КАЖДЫЙ мусульманин общается с Аллахом напрямую.
Это основы ислама.

Мечеть - ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ - место сбора МУСУЛЬМАНСКОЙ общины.
Следовательно мечеть для пришлых - место сбора не желающих ассимилироваться.
То есть мечети можно строить только для МЕСТНЫХ жителей.
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9k
Alex Час назад
Жаль, что не вместе с этими обезьянами
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4k
Василий Афиногенов Час назад
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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Лесник
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