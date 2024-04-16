В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"

Жители города ждали этого часа как минимум три года.
Во вторник, 16 апреля, в Троицке снесли молельный дом мусульман "Абу Бакр", с которым местные жители боролись не один год. Культовое сооружение, намеренно построенное владельцем в виде трехэтажного жилого частного дома, располагалось в СНТ "Ветеран-2".
Первые жалобы на молельный дом местные жители начали писать в 2021 году. Они обращались много раз в администрацию города, мэру Владимиру Дудочкину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Люди жаловались, что боятся отпускать без сопровождения своих детей в школу, поскольку с приходом "верующих" резко возросло число преступлений. Но главная претензия заключалась в том, что по пятницам расположенная рядом с молельным домом дорога превращалась в одну сплошную пробку — мусульмане бросали свои авто, где и как попало.
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В итоге заваленные жалобами власти обратились в Департамент городского имущества Москвы с просьбой разобраться в ситуации. Ведомство подало иск в суд, который в октябре 2023 года признал мечеть "Абу Бакр" незаконной постройкой и обязал владельцев его снести. Однако хозяин здания, Ибрагим Гитинов, предписание не выполнил, молельный дом продолжал функционировать ещё полгода после судебного решения, поэтому департамент городского имущества сам приступил к сносу.
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Отмечается, что Ибрагим Гитинов несколько лет пытался доказать суду, что мечеть, это не мечеть, а жилой дом, для которого не требуется разрешение на строительство. Однако экспертиза показала, что в здании располагается комплекс помещений для проведения религиозных обрядов.
Насколько известно, без пятничных молитв местные мусульмане не останутся. Первый камень под строительство мечети на территории межрелигиозного центра в посёлке Коммунарка, будет заложен в этом году, сообщил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов, писали СМИ этим летом.
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Мечеть - НЕ храм.
В исламе НЕТ священников, НЕТ храмов (домов Аллаха)
КАЖДЫЙ мусульманин общается с Аллахом напрямую.
Это основы ислама.
Мечеть - ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ - место сбора МУСУЛЬМАНСКОЙ общины.
Следовательно мечеть для пришлых - место сбора не желающих ассимилироваться.
То есть мечети можно строить только для МЕСТНЫХ жителей.