В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"

Во вторник, 16 апреля, в Троицке снесли молельный дом мусульман "Абу Бакр", с которым местные жители боролись не один год. Культовое сооружение, намеренно построенное владельцем в виде трехэтажного жилого частного дома, располагалось в СНТ "Ветеран-2".





Первые жалобы на молельный дом местные жители начали писать в 2021 году. Они обращались много раз в администрацию города, мэру Владимиру Дудочкину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Люди жаловались, что боятся отпускать без сопровождения своих детей в школу, поскольку с приходом "верующих" резко возросло число преступлений. Но главная претензия заключалась в том, что по пятницам расположенная рядом с молельным домом дорога превращалась в одну сплошную пробку — мусульмане бросали свои авто, где и как попало.