В Томской области школьники нашли боевую гранату и выдернули чеку

К счастью, они додумались отбежать в сторону. Никто не пострадал.
Вчера вечером несколько школьников из села Берлинка во время прогулки нашли на обочине возле остановки предмет, похожий на гранату РГН. Находку решили отнести и показать матери одного из ребят, которая работала в магазине неподалёку. Однако женщина не подняла тревогу, решив, что это просто игрушка. Тогда дети вышли наружу и из любопытства выдернули чеку. Услышав какой-то шум внутри гранаты, подростки её бросили на землю и разбежались. Через несколько секунд прозвучал мощный взрыв. Дети остались целы, осколками посекло только автомобиль и фасад магазина, из которого они вышли.
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После инцидента на место оперативно приехали полицейские. В первую очередь они спросили, где школьники нашли опасный предмет. Немного позже примерно в том же районе правоохранители обнаружили ещё одну гранату. Откуда взялись боеприпасы, будут выяснять правоохранительные органы. Также сообщается, что в детсадах и школах усилят охрану и попутно проведут беседу с несмышлёнышами о том, что с подозрительными предметами играть нельзя.
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