В Томской области школьники нашли боевую гранату и выдернули чеку

Вчера вечером несколько школьников из села Берлинка во время прогулки нашли на обочине возле остановки предмет, похожий на гранату РГН. Находку решили отнести и показать матери одного из ребят, которая работала в магазине неподалёку. Однако женщина не подняла тревогу, решив, что это просто игрушка. Тогда дети вышли наружу и из любопытства выдернули чеку. Услышав какой-то шум внутри гранаты, подростки её бросили на землю и разбежались. Через несколько секунд прозвучал мощный взрыв. Дети остались целы, осколками посекло только автомобиль и фасад магазина, из которого они вышли.