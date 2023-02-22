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В Томской области школьники нашли боевую гранату и выдернули чеку

В Томской области школьники нашли боевую гранату и выдернули чеку

Автор:
22 февраля 2023 09:38
Сообщество : Криминал
Метки: Томская область   взрыв   видео   граната   находка   село Берлинка   школьники   
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К счастью, они додумались отбежать в сторону. Никто не пострадал.

Вчера вечером несколько школьников из села Берлинка во время прогулки нашли на обочине возле остановки предмет, похожий на гранату РГН. Находку решили отнести и показать матери одного из ребят, которая работала в магазине неподалёку. Однако женщина не подняла тревогу, решив, что это просто игрушка. Тогда дети вышли наружу и из любопытства выдернули чеку. Услышав какой-то шум внутри гранаты, подростки её бросили на землю и разбежались. Через несколько секунд прозвучал мощный взрыв. Дети остались целы, осколками посекло только автомобиль и фасад магазина, из которого они вышли.

После инцидента на место оперативно приехали полицейские. В первую очередь они спросили, где школьники нашли опасный предмет. Немного позже примерно в том же районе правоохранители обнаружили ещё одну гранату. Откуда взялись боеприпасы, будут выяснять правоохранительные органы. Также сообщается, что в детсадах и школах усилят охрану и попутно проведут беседу с несмышлёнышами о том, что с подозрительными предметами играть нельзя.

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Метки: Томская область   взрыв   видео   граната   находка   село Берлинка   школьники   
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15  комментариев
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6k
heta Час назад
Так себе граната, стекла на месте в трех метрах от взрыва.
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Павел Христенко 21 минуту назад
Этим пацанам место в спецназе . Сообразить, что сейчас бахнет и принять единственное правильное решение не каждый сможет в стрессовой ситуации.
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41k
turyst Полчаса назад
Навеяло...
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3k
Дмитрий 42 минуты назад
В мое детство карбид сильнее взрывали, и ничего, целое поколение выросло.
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37k
Александр 51 минуту назад
Меня больше тут смущает не то, что школьники рванули гранату, я будучи школьником, скорее всего тоже бы ее рванул. Меня напрягает, где школьники нашли БОЕВУЮ гранату...
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31k
Slonyash 56 минут назад
Повезло, что никто не покалечился...
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46
Капитошка 59 минут назад
Это друзья того,у которого ботинки в эскалаторе остались.Из предыдущего поста.
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17k
Топпер Харли Час назад
Нихрена се у них там в Томской области находки!
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3k
kca-opa 2 часа назад
Какой шум они услышали, чо за чушь? УЗРГМ пшикает так тихо, что если к уху гранату не прикладывать, нихрена не услышишь, скорее всего кто-то умный был и сказал - и бегом, ля, когда "случайно" свёл усы и выдернул чеку
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