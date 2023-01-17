В Таиланде взорвался нефтяной танкер

Как пишут местные издания, танкер проходил очередное техническое обслуживание и груза на судне не было. Тем не менее взрыв был настолько мощным, что был слышен в радиусе нескольких километров. Несколько близлежащих получили повреждения, у многих взрывной волной повыбивало стёкла.