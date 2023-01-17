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В Таиланде взорвался нефтяной танкер

В Таиланде взорвался нефтяной танкер

Автор:
17 января 2023 10:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: взрыв   видео   река Мэклонг   таиланд   танкер   техобслуживание   
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Сообщается, что танкер был пустым, но это не спасло работников, проводивших техобслуживание.

Сегодня утром на реке Мэкхлонг в Таиланде произошёл взрыв нефтяного танкера Smooth Sea 22. Очевидцы сообщают, что сначала на судне случился пожар, после которого последовал мощный взрыв. Восемь рабочих, находившихся в момент ЧП на танкере, числятся пропавшими без вести.

Как пишут местные издания, танкер проходил очередное техническое обслуживание и груза на судне не было. Тем не менее взрыв был настолько мощным, что был слышен в радиусе нескольких километров. Несколько близлежащих получили повреждения, у многих взрывной волной повыбивало стёкла.

Причина инцидента пока не называется, но скорее всего, рабочие дока были неосторожны при сварке.

Источник:

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Метки: взрыв   видео   река Мэклонг   таиланд   танкер   техобслуживание   
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10  комментариев
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759
Бухтей Час назад
> танкер был пустым, но это не спасло
Как раз поэтому и бабахнуло. Жидкие УВ не взрываются, а их пары в воздухе - очень даже.
Странно, конечно.
Я понимаю, почему так попадается дядя-вася из гаражей, когда подваривает бензопас или бочку из-под солярки.
А эти-то чего? В таким опасным работам допускаются только опытные бойцы.
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24k
Сибиряк 17 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Кактус Полчаса назад
Емкости нефтяные плохо закрыли или не обеспечили должное проветривание. Первая рванула из-за искры, а остальные паровозом из-за огня и перегрева. Ребят можно не искать. И ведь 100% погибли из-за одного криворукого пи*араса!
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16k
Bill Час назад
Ссылка www.youtube.com
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Том Сойер 2 часа назад
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