В Таиланде взорвался нефтяной танкер

Сообщается, что танкер был пустым, но это не спасло работников, проводивших техобслуживание.
Сегодня утром на реке Мэкхлонг в Таиланде произошёл взрыв нефтяного танкера Smooth Sea 22. Очевидцы сообщают, что сначала на судне случился пожар, после которого последовал мощный взрыв. Восемь рабочих, находившихся в момент ЧП на танкере, числятся пропавшими без вести.
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Как пишут местные издания, танкер проходил очередное техническое обслуживание и груза на судне не было. Тем не менее взрыв был настолько мощным, что был слышен в радиусе нескольких километров. Несколько близлежащих получили повреждения, у многих взрывной волной повыбивало стёкла.
Причина инцидента пока не называется, но скорее всего, рабочие дока были неосторожны при сварке.
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Как раз поэтому и бабахнуло. Жидкие УВ не взрываются, а их пары в воздухе - очень даже.
Странно, конечно.
Я понимаю, почему так попадается дядя-вася из гаражей, когда подваривает бензопас или бочку из-под солярки.
А эти-то чего? В таким опасным работам допускаются только опытные бойцы.