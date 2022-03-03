Тайны династии Добронравовых: как дворник стал народным артистом и снял в кино всю семью

11 сентября 1961 года в Таганроге в простой семье строителя и работницы хлебзавода на свет появился будущий актёр Фёдор Добронравов. Родители и подумать не могли, что однажды их сын прославится на всю страну и подарит им двух внуков, которые станут достойными продолжателями творческой династии...
Федя рос разносторонним ребёнком: увлекался баскетболом, боксом, волейболом и прыжками в воду. С детства он обладал удивительным чувством юмора и любил дарить улыбки окружающим людям, а потому твёрдо решил стать клоуном. Однако все попытки поступить в цирковое училище провалились. После школы Добронравов отправился в армию и пополнил ряды десантников, а когда вернулся, пришлось как-то зарабатывать на жизнь. Фёдор работал слесарем на заводе и дворником в детском саду, но продолжал мечтать о сцене.
Удача улыбнулась ему в Воронеже, где Добронравов смог поступить в местный институт искусств. Ещё во время учёбы Фёдор с друзьями организовал молодёжный театр «Рубль», где его однажды заметил знаменитый Константин Райкин и пригласил в труппу московского «Сатирикона». Добронравов принял предложение и перебрался в столицу, где вскоре начал сниматься в кино. Дебютом 32-летнего актёра на экране стала небольшая роль капитана милиции а драме «Русский регтайм», а первую популярность ему принёс исторический сериал «Тайны дворцовых переворотов», где он предстал в образе юродивого.
Параллельно с кино Фёдор Добронравов активно работал на телевидении. Актёр стал звездой нескольких юмористических шоу, среди которых — «6 кадров», «Большая разница», «Сам себе режиссёр» и «Слава богу, ты пришёл!». Поистине всенародную любовь завоевал комедийный сериал «Сваты», где на протяжении вот уже семи сезонов Добронравов предстаёт в образе искромётного пенсионера Ивана Будько.
Сразу после армии Фёдор Добронравов женился на своей школьной подруге Ирине, которая работала воспитателем в детском саду. Молодая семья ютилась в небольшой, но уютной квартире в Воронеже, где на свет появились два сына — Виктор и Иван. Мальчики с детства бывали за кулисами местного театра, где служил их тогда ещё малоизвестный отец. А когда семья перебралась в Москву и карьера Фёдора Добронравова резко пошла в гору, желание сыновей продолжить дело знаменитого папы только укрепилось. Оба брата окончили Щукинское училище и стали успешными актёрами.
Виктор Добронравов начал свой путь в кино в 15 лет с эпизода в фильме Сергея Урсуляка «Сочинение ко Дню Победы», где сыграл мальчика в автомобиле. Известность ему принесла роль курьера в сериале «Не родись красивой», а закрепили успех ленты «О чём говорят мужчины», «Оттепель», «Т-34», «Стрельцов», «Чемпион мира». Младший брат Иван Добронравов ворвался в кинематограф в 14 лет, когда сыграл главную роль в драме Андрея Звягинцева «Возвращение», получившей гран-при Венецианского кинофестиваля. После этого актёр сыграл детдомовца Левакова в сериале «Кадетство» и сапожника в ленте «Короткое замыкание», появился в комедии «Мамы» и в триллере «Метод». На двоих у братьев Добронравовых уже полторы сотни работ в кино и на телевидении.
Фёдор Добронравов часто пересекался со своими детьми на съёмках, но всегда по отдельности — то с Виктором, то с Иваном. Заветной мечтой актёра было сняться в одном фильме сразу с двумя сыновьями. Такой шанс предоставился в 2019 году: в лирической комедии «От печали до радости» Фёдор исполнил роль передовика труда Владимира Трифонова, а Виктор и Иван сыграли его сыновей — Ромку и Пашку. А спустя год семейство ещё раз воссоединилось на экране в комедии «Нормальный только я».
Подобно своему отцу, Виктор и Иван Добронравовы женились на простых девушках, с которыми были знакомы с детства. Избранница старшего брата Александра работает фотографом в Вахтанговском театре. С Виктором они воспитывают двух дочерей — Варвару и Василису. Младший брат Иван женат на девушке по имени Анна, у супругов подрастает дочь Вероника.
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