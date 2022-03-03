Тайны династии Добронравовых: как дворник стал народным артистом и снял в кино всю семью

Виктор Добронравов начал свой путь в кино в 15 лет с эпизода в фильме Сергея Урсуляка «Сочинение ко Дню Победы», где сыграл мальчика в автомобиле. Известность ему принесла роль курьера в сериале «Не родись красивой», а закрепили успех ленты «О чём говорят мужчины», «Оттепель», «Т-34», «Стрельцов», «Чемпион мира». Младший брат Иван Добронравов ворвался в кинематограф в 14 лет, когда сыграл главную роль в драме Андрея Звягинцева «Возвращение», получившей гран-при Венецианского кинофестиваля. После этого актёр сыграл детдомовца Левакова в сериале «Кадетство» и сапожника в ленте «Короткое замыкание», появился в комедии «Мамы» и в триллере «Метод». На двоих у братьев Добронравовых уже полторы сотни работ в кино и на телевидении.