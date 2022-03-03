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Тайны династии Добронравовых: как дворник стал народным артистом и снял в кино всю семью

Тайны династии Добронравовых: как дворник стал народным артистом и снял в кино всю семью (9 фото)

Автор:
03 марта 2022 09:51
Сообщество : Кино
Метки: Добронравов   актер   кино   роль   семья   сыновья   фильм   
6397
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11 сентября 1961 года в Таганроге в простой семье строителя и работницы хлебзавода на свет появился будущий актёр Фёдор Добронравов. Родители и подумать не могли, что однажды их сын прославится на всю страну и подарит им двух внуков, которые станут достойными продолжателями творческой династии...

Федя рос разносторонним ребёнком: увлекался баскетболом, боксом, волейболом и прыжками в воду. С детства он обладал удивительным чувством юмора и любил дарить улыбки окружающим людям, а потому твёрдо решил стать клоуном. Однако все попытки поступить в цирковое училище провалились. После школы Добронравов отправился в армию и пополнил ряды десантников, а когда вернулся, пришлось как-то зарабатывать на жизнь. Фёдор работал слесарем на заводе и дворником в детском саду, но продолжал мечтать о сцене.

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Удача улыбнулась ему в Воронеже, где Добронравов смог поступить в местный институт искусств. Ещё во время учёбы Фёдор с друзьями организовал молодёжный театр «Рубль», где его однажды заметил знаменитый Константин Райкин и пригласил в труппу московского «Сатирикона». Добронравов принял предложение и перебрался в столицу, где вскоре начал сниматься в кино. Дебютом 32-летнего актёра на экране стала небольшая роль капитана милиции а драме «Русский регтайм», а первую популярность ему принёс исторический сериал «Тайны дворцовых переворотов», где он предстал в образе юродивого.

Параллельно с кино Фёдор Добронравов активно работал на телевидении. Актёр стал звездой нескольких юмористических шоу, среди которых — «6 кадров», «Большая разница», «Сам себе режиссёр» и «Слава богу, ты пришёл!». Поистине всенародную любовь завоевал комедийный сериал «Сваты», где на протяжении вот уже семи сезонов Добронравов предстаёт в образе искромётного пенсионера Ивана Будько.

Сразу после армии Фёдор Добронравов женился на своей школьной подруге Ирине, которая работала воспитателем в детском саду. Молодая семья ютилась в небольшой, но уютной квартире в Воронеже, где на свет появились два сына — Виктор и Иван. Мальчики с детства бывали за кулисами местного театра, где служил их тогда ещё малоизвестный отец. А когда семья перебралась в Москву и карьера Фёдора Добронравова резко пошла в гору, желание сыновей продолжить дело знаменитого папы только укрепилось. Оба брата окончили Щукинское училище и стали успешными актёрами.

Виктор Добронравов начал свой путь в кино в 15 лет с эпизода в фильме Сергея Урсуляка «Сочинение ко Дню Победы», где сыграл мальчика в автомобиле. Известность ему принесла роль курьера в сериале «Не родись красивой», а закрепили успех ленты «О чём говорят мужчины», «Оттепель», «Т-34», «Стрельцов», «Чемпион мира». Младший брат Иван Добронравов ворвался в кинематограф в 14 лет, когда сыграл главную роль в драме Андрея Звягинцева «Возвращение», получившей гран-при Венецианского кинофестиваля. После этого актёр сыграл детдомовца Левакова в сериале «Кадетство» и сапожника в ленте «Короткое замыкание», появился в комедии «Мамы» и в триллере «Метод». На двоих у братьев Добронравовых уже полторы сотни работ в кино и на телевидении.

Фёдор Добронравов часто пересекался со своими детьми на съёмках, но всегда по отдельности — то с Виктором, то с Иваном. Заветной мечтой актёра было сняться в одном фильме сразу с двумя сыновьями. Такой шанс предоставился в 2019 году: в лирической комедии «От печали до радости» Фёдор исполнил роль передовика труда Владимира Трифонова, а Виктор и Иван сыграли его сыновей — Ромку и Пашку. А спустя год семейство ещё раз воссоединилось на экране в комедии «Нормальный только я».

Подобно своему отцу, Виктор и Иван Добронравовы женились на простых девушках, с которыми были знакомы с детства. Избранница старшего брата Александра работает фотографом в Вахтанговском театре. С Виктором они воспитывают двух дочерей — Варвару и Василису. Младший брат Иван женат на девушке по имени Анна, у супругов подрастает дочь Вероника.



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Метки: Добронравов   актер   кино   роль   семья   сыновья   фильм   

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19  комментариев
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8k
Василенко Татьяна 11 часов назад
Прекрасная семья, замечательные актеры. Смотришь на них - и прямо самые добрые чувства просыпаются. И жены какие приятные, и девчонки одна другой лучше! В наше время такая редкость - популярные, скромные, талантливые! Только самые добрые пожелания им всем!
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791
Dimon 2 часа назад
Не знаю! По мне, так во всех фильмах у Добронравова старшего, Иван Бутько получается из "Сватов". Специально посмотрел некоторые его роли до "Сватов", и везде этот дебильный смех "гы-гы-гы"
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35k
Барклай 6 часов назад
«От печали до радости» вообщето это драма. один из лучших фильмов за последнее время
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10k
Максим 7 часов назад
Я пропустил или они пропустили Лиевидацию? Там реально его роль.
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−18
Евгений Smirnov 8 часов назад
“Оксана Соколова" понравилась и в "Т-34 " оказывается не Федор снимался .
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434
Alexander Woyz 9 часов назад
Доброе семейство!
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30k
Юр21 10 часов назад
Актёр и человек!
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302
155
ghbdsxrf 12 часов назад
Красавцы, настоящие мужчины. Успехов всегда и везде!
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50k
smakido 13 часов назад
Добра,творческих успехов желаем такой династии.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
1k
Vovan Petroff 16 часов назад
А почему он в "Сватах" за столом всегда в шапке жрёт?
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7k
Колорад 17 часов назад
Это которые в "Острых козырьках" снимались?
:D
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