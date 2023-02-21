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Павел Кадочников: смог справиться с двойной утратой, но не пережил предательства

Павел Кадочников: смог справиться с двойной утратой, но не пережил предательства

Автор:
21 февраля 2023 10:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Павел Кадочников   актёр   история   карьера   кино   потеря   семья   театр   фильм   
1934
10

Павел Петрович известен как талантливый актёр, режиссёр, сценарист, преподаватель. На счету артиста более 70 работ в кино, в числе которых «Подвиг разведчика», «Повесть о настоящем человеке» и «Укротительница тигров».

Но ни всенародное признание, ни Сталинские премии не стали гарантом счастливой жизни Кадочникова.

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Паша появился на свет в 1915 году в Ленинграде. С юных лет мечтал о карьере живописца, но судьба распорядилась иначе: ТЮЗ, техникум, местный театр.

Дебютировал в кино Павел в небольшой роли в картине «Несовершеннолетние» в 1935 году. Не особенно обрадовался результату и решил сконцентрироваться на театре и преподавательской деятельности.

Но ещё одна попытка принесла неожиданно громкий успех – картина «Антон Иванович сердится». А потом в жизни актёра случились две культовые роли в фильмах «Повесть о настоящем  человеке» и «Подвиг разведчика».

Образ Маресьева оказалась настолько убедительным, что Кадочников был удостоен Сталинской премии. Однако сразу же нашлись завистники. В творческой среде такое резкое возвышение автоматически порождает массу завистников. Артиста начали бойкотировать. Съёмок не стало.

Но Кадочников не впал в уныние: колесил по стране с выступлениями, придумывал сценарии, освоил интересное для себя хобби – лепку. После смерти Сталина негласный запрет остался в прошлом. И карьера снова пошла в гору.

Вышли фильмы с его участием «Педагогическая поэма», «Укротительница тигров». Проявил себя Кадочников и в режиссёрской деятельности, сняв картины «Снегурочка», «Серебряные струны», «Я тебя никогда не забуду».

С юности за Павлом закрепилась слава донжуана. За симпатичным парнем табунами бегали сокурсницы. Ещё в бытность студенчества одна из них – Татьяна Никитина родила от него сына. Но отношений не сложилось.

А следующая избранница, хотя поначалу чуть ли не единственная не испытывала к Кадочникову никаких чувств, стала его настоящей любовью. Розалия Котович прожила в браке с Кадочниковым вплоть до его смерти, 53 года.

У супругов в 1944 году родился сын Пётр. Он тоже пошёл по стопам отца, подавал надежды как актёр. Но судьба распорядилась иначе: мужчина погиб в возрасте 36 лет в результате несчастного случая на съёмках.

А спустя три года артиста настиг ещё один удар судьбы: старший внебрачный сын Константин скончался от инфаркта. Говорят, что Кадочников разом постарел лет на 20 после этого известия, ведь он едва успокоился после первой утраты.

Но если он смог пережить два самых, пожалуй, страшных удара для человека – смерть детей, то окончательно его подкосило предательство. Кадочников был уже немолодым человеком и решил воплотить свой давний замысел – снять картину «Серебряные струны». Но из-за проблем со зрением не мог писать и печатать сам. И надиктовывал текст помощнику – Георгию Смирному. В результате тот оставил рукопись себе и присвоил авторство сценария.

Павел Петрович после выхода картины получил повестку в суд: Смирнов обвинил бывшего шефа в краже интеллектуальной собственности, предъявив в качестве доказательства ту самую рукопись. Картину арестовали. Начались разбирательства.

Кадочников попытался отвлечь себя другим проектом. Но продолжить сценарий не смог: слишком велика была боль и обида от такого предательства. Павел Петрович скончался весной 1988 года. Не выдержало сердце.

Несмотря на признание, обласканность властью, он не страдал звёздной болезнью и даже после страшных утрат смог жить дальше, находя утешение в работе, семье, внуках.

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Метки: artist   Павел Кадочников   актёр   история   карьера   кино   потеря   семья   театр   фильм   
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54
Александр 2 часа назад
В любую хрень Сталина приплетают.
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16k
Сергей Час назад
Как он в "Подвиге разведчика" - Откройте сейф, генерал!
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28k
Ваня Час назад
аплодисменты мастеру и светлая память...
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30k
Ashabad Час назад
Прочитал "после смерти Сталина"... что за херня?! А потом посмотрел автора: Gatsby.
Ну, всё понятно. Без антисоветчины он не может.

Ссылка www.youtube.com
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6k
5 копеек Час назад
А жорик смирнов то – гнида!
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3k
Seastar 2 часа назад
В фильме "Подвиг разведчика"очень нравится сцена,где Кадочников говорит свою версию тоста за столом с немецкими офицерами:"За НАШУ победу!".На мой взгляд,одна из самых сильных сцен в фильме.
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