Павел Кадочников: смог справиться с двойной утратой, но не пережил предательства

Дебютировал в кино Павел в небольшой роли в картине «Несовершеннолетние» в 1935 году. Не особенно обрадовался результату и решил сконцентрироваться на театре и преподавательской деятельности.

Но ещё одна попытка принесла неожиданно громкий успех – картина «Антон Иванович сердится». А потом в жизни актёра случились две культовые роли в фильмах «Повесть о настоящем человеке» и «Подвиг разведчика».