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Фотограф заснял тигрёнка, который "застрял" в маминых лапах

Фотограф заснял тигрёнка, который "застрял" в маминых лапах (5 фото)

Автор:
11 марта 2022 14:45
Сообщество : Животные
Метки: Индия   дикая природа   дикие животные   животные   тигр   тигры   фото   хищники   
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Большие кошки тоже могут вести себя странно и смешно! В национальном парке Бандхавгарх, Индия, засняли забавный момент с тигрёнком и его мамой. Снимок сделала фотограф дикой природы Таня Тивари Тхаккар (Tanya Tiwari Thakkar).
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Источник:

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Метки: Индия   дикая природа   дикие животные   животные   тигр   тигры   фото   хищники   
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KapitanKefir 22 минуты назад
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