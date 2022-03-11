Фотограф заснял тигрёнка, который "застрял" в маминых лапах

Кстати, площадь парка Бандхавгарх составляет 437 квадратных километров - его территория просторная и красивая. Парк открыли в 1968 году, и изначально он занимал только 105 кв. километров, но в 1982 году площадь была увеличена. Местная популяция тигров считается самой большой в Индии. Также здесь обитают 37 видов млекопитающих, множество рептилий, и больше 250 видов птиц.