Фотограф заснял тигрёнка, который "застрял" в маминых лапах

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Большие кошки тоже могут вести себя странно и смешно! В национальном парке Бандхавгарх, Индия, засняли забавный момент с тигрёнком и его мамой. Снимок сделала фотограф дикой природы Таня Тивари Тхаккар (Tanya Tiwari Thakkar).
Эту прелесть засняли в национальном парке Бандхавгарх, что находитя на востоке индийского штата Мадхья-Прадеш. Фотограф дикой природы Таня Тивари Тхаккар (Tanya Tiwari Thakkar) случайно сделала фото, наблюдая за тигрицей и её малышом, которые пришли к озеру попить воды.
Тигрёнок решил подобраться ближе к воде, пролез через мать - и в итоге застрял между ее лапами. Получилось забавно! По словам фотографа, семья тигров пришла на водопой с другими животными из-за сильной жары. Тигрятам было около 4-5 месяцев - в этом возрасте они еще зависимы от матери.
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"Из-за жары у озера собралось множество животных - обезьяны, олени, бизон, птицы... Эти тигрица с тигрятами тоже присоединились. Один из тигрят застрял между лапами матери, и в тот же момент зарычал на обезьян, чтобы показать доминирование," - рассказывает фотограф.
Кстати, площадь парка Бандхавгарх составляет 437 квадратных километров - его территория просторная и красивая. Парк открыли в 1968 году, и изначально он занимал только 105 кв. километров, но в 1982 году площадь была увеличена. Местная популяция тигров считается самой большой в Индии. Также здесь обитают 37 видов млекопитающих, множество рептилий, и больше 250 видов птиц.
Источник:
АНТИФИШКИ
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