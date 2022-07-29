В индийском парке засняли "тигра-невидимку"

Сейчас в районе парка высокие температуры - до +45 градусов Цельсия, и животные охлаждаются как могут. Этот хищник тоже решил охладиться и искупался в грязи - она была такой густой, что полностью покрыла его шерсть. "На улице было очень жарко, и тигр решил устроить себе грязевое спа," - написал фотограф.