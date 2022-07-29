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В индийском парке засняли "тигра-невидимку"

В индийском парке засняли "тигра-невидимку"

Автор:
29 июля 2022 14:47
Сообщество : Животные
Метки: Курьезы   дикая природа   дикие животные   животные   природа   тигр   тигры   фото   фотографии   хищники   
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В индийском национальном парке Тадоба-Эндхари фотограф сделал интересные кадры с тигром. Сначала он не понял, почему тигр наполовину другого цвета и сливается с округой - но потом подъехал поближе.
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Источник:

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Метки: Курьезы   дикая природа   дикие животные   животные   природа   тигр   тигры   фото   фотографии   хищники   
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3  комментария
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76
iskra Час назад
Военные украли идею у дикой природы. На израильских танках делают покрытие,к которому хорошо прилипают пыль и грязь. Отлично работает - куда приехал,под цвет той местности и покрасился.
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