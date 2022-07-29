В индийском парке засняли "тигра-невидимку"

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В индийском национальном парке Тадоба-Эндхари фотограф сделал интересные кадры с тигром. Сначала он не понял, почему тигр наполовину другого цвета и сливается с округой - но потом подъехал поближе.
Во время поездки по национальному парку Тадоба-Эндхари в Индии, фотограф по имени Харшал Малванкар (Harshal Malvankar) заметил этого необычного тигра. Он сразу обратил на него внимание, и издалека не мог понять, почему половина хищника "сливается" с округой. Подъехав поближе, он увидел, что тигр только что принял грязевую ванну.
Сейчас в районе парка высокие температуры - до +45 градусов Цельсия, и животные охлаждаются как могут. Этот хищник тоже решил охладиться и искупался в грязи - она была такой густой, что полностью покрыла его шерсть. "На улице было очень жарко, и тигр решил устроить себе грязевое спа," - написал фотограф.
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Бенгальские тигры - самые большие дикие кошки в Индии. К сожалению, за последние 100 лет их популяция во всем мире резко сократилась, и их становится всё меньше. Бенгальские тигры находятся под угрозой вымирания из-за потери среды обитания, вырубки лесов и охоты.
Источник:
АНТИФИШКИ
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