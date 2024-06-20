Туристы спугнули тигра криком

В Индии тигр попытался напасть на посетителей Национального парка имени Джима Корбетта . Инцидент попал на видео.
В Индии тигр бросился на посетителей Национального парка имени Корбетта. Ролик, который выложил в социальной сети секретарь главного министра штата Уттаракханд Параг Мадукар Дхакате, был снят одним из туристов. На видео попал момент, когда машина с посетителями парка остановилась около зарослей. В этот момент из кустов выскочил тигр и бросился на людей.
Туристы подняли крик, тигр испугался и убежал в противоположную сторону
Национальный парк имени Джима Корбетта является одним из старейших в Индии. Он был основан в 1936 году. На территории парка обитает более сотни видов млекопитающих, птиц, рептилий и земноводных.
Ещё одно видео с попыткой нападения тигра в этом же парке. Ролик снят в 2023 году
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