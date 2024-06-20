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Туристы спугнули тигра криком

Туристы спугнули тигра криком

Автор:
20 июня 2024 08:10
Сообщество : Животные
Метки: Индия   в мире   видое   животные   национальный парк   тигр   
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В Индии тигр попытался напасть на посетителей Национального парка имени Джима Корбетта . Инцидент попал на видео.

В Индии тигр бросился на посетителей Национального парка имени Корбетта. Ролик, который выложил в социальной сети секретарь главного министра штата Уттаракханд Параг Мадукар Дхакате, был снят одним из туристов. На видео попал момент, когда машина с посетителями парка остановилась около зарослей. В этот момент из кустов выскочил тигр и бросился на людей.

Туристы подняли крик, тигр испугался и убежал в противоположную сторону

Национальный парк имени Джима Корбетта является одним из старейших в Индии. Он был основан в 1936 году. На территории парка обитает более сотни видов млекопитающих, птиц, рептилий и земноводных.

Ещё одно видео с попыткой нападения тигра в этом же парке. Ролик снят в 2023 году

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Метки: Индия   в мире   видое   животные   национальный парк   тигр   
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2  комментария
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1k
Вася 2 часа назад
Подумаешь, котик хотел сделать Кусь!
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4k
просто Дмитрий Час назад
Котяра защищает свою территорию. и нех тут всяким кожаным мешкам с трещетками разъезжать!!!!
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3713 постов (3683 в горячем)

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